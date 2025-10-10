Bước tiến trong hành trình chuyển đổi xanh, thân thiện với môi trường ngành logistics

(TBTCO) - Đại hội Hiệp hội Giao nhận Vận tải Quốc tế - FIATA World Congress 2025, với chủ đề “Logistics xanh, thích ứng nhanh” đã thành công sau 5 ngày (6-10/10) diễn ra tại Hà Nội. Đại hội thống nhất mục tiêu thúc đẩy chuyển đổi xanh và khẳng định vai trò của logistics trong phát triển bền vững.

FIATA đo lường minh bạch lượng phát thải carbon

Phát biểu tại phiên bế mạc, ông Đào Trọng Khoa - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA) cho rằng, FIATA World Congress 2025 đánh dấu một bước tiến đáng kể trong hành trình xanh, thân thiện với môi trường (ESG) của ngành logistics toàn cầu, khi trở thành một trong những sự kiện quốc tế đầu tiên tại Việt Nam đo lường minh bạch lượng phát thải carbon.

Các chuyên gia chia sẻ tại phiên thảo luận: “Nâng cao năng lực thích ứng và chống chịu của chuỗi cung ứng - Góc nhìn đa chiều”. Ảnh: HA

Điều đó cho thấy FIATA World Congress 2025 đang tiên phong trong việc xây dựng tiêu chuẩn sự kiện phát thải ròng bằng không (Net Zero Events Standard) cho cộng đồng logistics xanh toàn cầu.

FIATA World Congress 2025 là cơ hội để đổi mới mô hình kinh doanh, để đo lường được hoạt động hiện tại và bù trừ phát thải carbon của ngành logistics để được mục tiêu đưa phát thải toàn cầu xuống thấp... Đại hội cũng là cơ hội để các chuyên gia kinh tế, đại diện doanh nghiệp trao đổi kiến thức, đưa ra một tầm nhìn chung cho tương lai của ngành logistics xanh, thân thiện với môi trường.

Đáng chú ý, trong 5 ngày diễn ra FIATA World Congress 2025, các đại biểu đến từ gần 100 quốc gia đã chia sẻ, thảo luận nhiều vấn đề mang tính cấp bách đối với ngành logistics. Trong đó, nổi lên là chủ đề “Nâng cao năng lực thích ứng và chống chịu của chuỗi cung ứng - Góc nhìn đa chiều”, xanh hoá và giảm thiểu phát thải, carbon.

Đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, ông Nguyễn Quang Vinh - Phó Chủ tịch Liên đoàn Công nghiệp Việt Nam (VCCI) nhấn mạnh đến tầm quan trọng của hệ thống chính sách trong việc tạo dựng hệ sinh thái thuận lợi cho doanh nghiệp triển khai mô hình sản xuất xanh, kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững.

Phó Chủ tịch VCCI cũng đã chia sẻ kinh nghiệm sản xuất xanh, giảm thiểu phát thải, khử carbon trong chuỗi cung ứng tại Việt Nam. "Điều này không chỉ dừng lại ở câu chuyện khử carbon hay áp dụng các thực hành tốt mà còn là chia sẻ và lan tỏa các kinh nghiệm. Chẳng hạn, VCCI đã phát triển Bộ chỉ số doanh nghiệp bền vững và những hướng dẫn cụ thể giúp doanh nghiệp vận hành hiệu quả hơn trong môi trường nhiều bất định" - ông Quang Vinh nhấn mạnh.

"Logistics xanh" và chiến lược giảm phát thải của Việt Nam

Tại sự kiện FIATA World Congress 2025, ông Turgut Erkeskin - Chủ tịch FIATA cũng khẳng định "Logistics xanh" đã nằm ở trung tâm trong trách nhiệm môi trường, yêu cầu pháp lý và lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp. Áp lực giảm phát thải và xây dựng các mạng lưới bền vững đang đến từ nhiều phía, từ các thị trường xuất khẩu lớn, từ người tiêu dùng, đến những cam kết toàn cầu về khí hậu.

FIATA World Congress 2025 là nơi cộng đồng doanh nghiệp quốc tế cùng nhau chia sẻ giải pháp và xác lập chiến lược để ngành logistics thích ứng nhanh với thời cuộc.

Đại diện ngành logistics Việt Nam, ông Đào Trọng Khoa chia sẻ, việc Chính phủ Việt Nam đã ban hành nhiều Nghị quyết chiến lược để phát triển logistics xanh, hạ tầng hiện đại và hội nhập quốc tế.

"Đây là nền tảng để chúng ta cùng nhau thúc đẩy hợp tác, chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo; cụ thể như Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, cùng Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh, trong đó logistics được xác định là một trong 18 lĩnh vực ưu tiên triển khai. Đây chính là trụ cột để hiện thực hóa cam kết phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế" - Chủ tịch VLA nói.