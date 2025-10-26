Thăng Long và EHA Industrial bắt tay phát triển hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và bền vững

(TBTCO) - Tổng công ty Thăng Long - CTCP (TTL) và Công ty Cổ phần Phát triển Công nghiệp EHA Hải Phòng (EHA Industrial) mới ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược, tăng cường mối quan hệ hợp tác toàn diện trong lĩnh vực đầu tư - xây dựng - phát triển hạ tầng khu công nghiệp, hướng tới mục tiêu phát triển hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và bền vững, đóng góp tích cực cho việc phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế của các doanh nghiệp tại Việt Nam.

Ông Vũ Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Thăng Long - CTCP phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Duy Hưởng

Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo hai doanh nghiệp, cùng các đối tác chiến lược, khách mời đến từ các doanh nghiệp, tổ chức tài chính, ngân hàng, quỹ đầu tư...

Phát biểu tại buổi lễ, ông Vũ Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Thăng Long - CTCP chia sẻ: “Với hơn 52 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng giao thông và hạ tầng đô thị, Tổng công ty Thăng Long-CTCP là 1 trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng cầu, đường, đã tham gia thi công hàng loạt công trình trọng điểm quốc gia như: Cầu Thăng Long, cầu Chương Dương, vành đai 3, tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông, cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 1 - 2, cảng hàng không quốc tế Long Thành… đồng thời, cũng làm chủ đầu tư 2 dự án BOT là dự án BOT Yên lệnh, BOT 188 và sở hữu một số bất động sản, nhà xưởng đang khai thác sử dụng.

Ngoài tiếp tục phát triển lĩnh vực cốt lõi là xây dựng cầu, đường với rất nhiều dự án lớn mà Tổng công ty Thăng Long sẽ tham gia trong thời gian tới, Tổng công ty Thăng Long có định hướng chiến lược mới về phát triển lĩnh vực đầu tư bất động sản khu công nghiệp, bất động sản thương mại, dịch vụ khác trên cơ sở các quỹ đất hiện có cũng như quỹ đất có tiềm năng sở hữu khả thi trong tương lai gần.

Việc Tổng công ty Thăng Long thực hiện hợp tác với EHA Industrial đánh dấu bước chuyển mình chiến lược của đơn vị trong lĩnh vực bất động sản nói chung và trước mắt là bất động sản khu công nghiệp nói riêng, nhằm kiến tạo những khu công nghiệp chất lượng, bền vững và giàu giá trị cho khách hàng”.

Tổng giám đốc Tổng công ty Thăng Long Nguyễn Việt Hà (bên trái) và ông Chu Việt Hà - Tổng giám đốc EHA Industrial ký kết thỏa thuận hợp tác. Ảnh: Duy Hưởng

Theo thỏa thuận hợp tác, hai bên sẽ cùng đầu tư, xây dựng và phát triển hệ thống nhà xưởng, kho bãi hạ tầng kỹ thuật trong các khu công nghiệp; khai thác, cho thuê và quản lý vận hành các công trình công nghiệp, hướng tới đối tượng khách hàng chính là các nhà đầu tư nước ngoài đang tìm kiếm cơ sở sản xuất tại Việt Nam; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư thông qua mạng lưới tài chính rộng lớn mà EHA Industrial đã thiết lập là các tổ chức tài chính, ngân hàng, quỹ đầu tư trong và ngoài nước; ứng dụng công nghệ tiên tiến trong thiết kế, thi công và quản lý dự án.

Mục tiêu trước mắt của hợp tác chiến lược này là sở hữu và phát triển danh mục tối thiểu 100 ha RBF/RBW trong vòng hai năm tới. Dự án đầu tiên của liên doanh được triển khai tại Khu công nghiệp Nam Đình Vũ (TP. Hải Phòng) với quy mô 9 ha và tổng mức đầu tư khoảng 900 tỷ đồng.

Dự án được định vị chiến lược để đón đầu làn sóng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu, tận dụng lợi thế của Khu công nghiệp Nam Đình Vũ - một trung tâm kinh tế và đầu mối giao thương quốc tế trọng điểm. Các công trình sẽ được xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế cao, hướng tới phát triển bền vững, phục vụ đa dạng lĩnh vực từ logistics, sản xuất công nghiệp nói chung đến các ngành công nghệ cao và sản xuất giá trị gia tăng.

Đại diện EHA Industrial, ông Chu Việt Hà - Tổng giám đốc chia sẻ: “EHA Industrial với tầm nhìn là nhà phát triển hạ tầng Công nghiệp Xanh, thông minh, đạt tiêu chuẩn quốc tế. Với kinh nghiệm thi công và năng lực phát triển của Tổng công ty Thăng Long - CTCP, chúng tôi tin tưởng sự hợp tác này sẽ tạo nên các khu Công nghiệp kiểu mẫu, thu hút mạnh mẽ các nhà đầu tư quốc tế, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp xanh, hiện đại và bền vững tại Việt Nam”.