(TBTCO) - Bộ Công thương đang xây dựng Đề án Hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng các hiệp định thương mại tự do. Đề án này kỳ vọng mang lại nhiều tác động tích cực cho nền kinh tế Việt Nam, đặc biệt trong việc mở rộng và đa dạng hóa thị trường xuất khẩu.

Đó là thông tin tại Hội thảo tham vấn xây dựng Hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng các hiệp định thương mại tự do (FTA) do Bộ Công thương tổ chức ngày 3/11.

Hội thảo này là cơ hội để Bộ Công thương trình bày về Đề án Hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng các FTA và lắng nghe các ý kiến đóng góp đa chiều, mang tính khoa học, xây dựng đến từ các đại biểu tham dự Hội thảo.

Theo dự thảo đề án, hệ sinh thái sẽ là một mạng lưới kết nối toàn diện giữa các chủ thể trong chuỗi giá trị - từ sản xuất, chế biến, logistics, tài chính, hiệp hội đến cơ quan quản lý - nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu hóa lợi ích từ các FTA, nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy hợp tác giữa khu vực công và tư.

Mô hình này hướng đến mục tiêu hình thành văn hóa kết nối, chia sẻ thông tin, hỗ trợ lẫn nhau để tạo nền tảng giúp doanh nghiệp tận dụng hiệu quả hơn các cơ hội từ các FTA mà Việt Nam đã tham gia.

Hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng các FTA được kỳ vọng mang lại nhiều tác động tích cực cho nền kinh tế Việt Nam, đặc biệt trong việc mở rộng và đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, thu hút đầu tư nước ngoài, nâng cao năng suất và thúc đẩy quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng xanh, bền vững.

Tại hội thảo, các đại biểu tham gia hội thảo đã tích cực trao đổi, thảo luận và đóng góp nhiều ý kiến giá trị để đề án hiệu quả và có tính thực tiễn cao hơn.

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác về khai thác tối đa tiềm năng của các FTA giữa Bộ Công thương Việt Nam và Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia. Ảnh: Bộ Công thương

Phát biểu kết luận hội thảo, Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Sinh Nhật Tân khẳng định việc xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng FTA là bước đi chiến lược nhằm thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về nâng cao năng lực hội nhập, tạo động lực tăng trưởng thương mại và kinh tế đất nước. Bộ Công thương sẽ tiếp thu ý kiến của các bộ, ngành, địa phương, hiệp hội và chuyên gia để hoàn thiện đề án, dự kiến trình Thủ tướng Chính phủ trong năm nay.

Trong khuôn khổ hội thảo, đã diễn ra Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác về khai thác tối đa tiềm năng của các FTA giữa Bộ Công thương Việt Nam và Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia. Biên bản ghi nhớ được ký bởi Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Sinh Nhật Tân và Bà Gillian Bird, Đại sứ Australia tại Việt Nam, góp phần củng cố mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, thúc đẩy tự do thương mại và hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tận dụng hiệu quả các FTA, đặc biệt là các FTA mà Việt Nam và Australia cùng là thành viên.

Đại sứ Australia tại Việt Nam Gillian Bird cũng đánh giá rất cao tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam. Đại sứ Gillian Bird cho biết, Việt Nam đã thực thi 17 FTA với 60 đối tác, đây là con số ấn tượng. Về phía Australia, Chính phủ nước này tập trung hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng ưu đãi từ các FTA mà hai nước Việt Nam, Australia cùng là thành viên (CPTPP, RCEP, ASEAN - Australia). Việc tận dụng tối đa những ưu đãi từ các FTA này sẽ thúc đẩy, nâng tầm quan hệ hợp tác thương mại hai nước Việt Nam - Australia.