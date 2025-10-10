Giá vàng hôm nay (10/10): Lao dốc không phanh

Giá vàng thế giới sáng nay lao dốc không phanh khi giảm tới gần 2% trong 24 giờ qua. Trong nước, thời điểm hiện tại, giá vàng miếng vẫn neo ở mức cao nhất trong lịch sử, với 142,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Sáng 10/10, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mức 3.974,9 USD/oune

Thị trường thế giới

Tại thời điểm 05:55 sáng 10/10, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mức 3.974,9 USD/oune, giảm 73,68 USD/oune, tương đương với mức giảm 1,82% trong 24 giờ qua.

Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 126,451 trệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Quy đổi theo tỷ giá USD trên thị trường tự do (26.840 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 129,2 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Giá vàng suy yếu do hoạt động chốt lời của các nhà giao dịch hợp đồng tương lai ngắn hạn sau đà tăng gần đây đã đẩy giá vàng lên mức cao kỷ lục. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng, nhu cầu trú ẩn an toàn ổn định trong bối cảnh chính phủ Mỹ đóng cửa và những bất ổn địa chính trị khác sẽ giữ cho giá kim loại quý này không giảm sâu trong ngắn hạn.

Thị trường trong nước

Tại thời điểm 05:30 sáng 10/10, các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu đồng loạt niêm yết giá vàng miếng ở mức 140,5 - 142,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không thay đổi so với phiên trước.

Giá vàng tại thương hiệu Phú Quý cũng không ghi nhận sự biến động, hiện giao dịch vàng miếng ở ngưỡng 140 - 142,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Cùng xu thế với vàng miếng, giá vàng nhẫn của các thương hiệu giữ ổn định ở cả hai chiều so với rạng sáng qua.

SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 136,8 - 139,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên giá ở cả hai chiều.

DOJI và PNJ cùng giao dịch vàng nhẫn với giá 136,8 - 139,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đi ngang ở cả hai chiều.

Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu không thay đổi ở cả hai chiều, hiện giao dịch ở ngưỡng 138,2 - 141,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Phú Quý cũng ổn định vàng nhẫn ở cả hai chiều, với mức giao dịch là 137,5 - 140,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra)./.