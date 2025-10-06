Giá vàng hôm nay (6/10): Vàng miếng, vàng nhẫn ổn định, thế giới vượt mốc 3.900 USD/oune

Mở cửa phiên giao dịch đầu tuần mới, giá vàng thế giới tiếp tục tăng, vượt mốc 3.900 USD/oune. Trong nước, thời điểm hiện tại, cả giá vàng miếng và vàng nhẫn vẫn ổn định so với phiên trước.

Sáng 6/10, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mức 3.906,94 USD/oune

Thị trường thế giới

Tại thời điểm 06:03:41 sáng 6/10, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mức 3.906,94 USD/oune, tăng 23,08 USD/oune, tương đương với mức tăng 0,59% so với phiên sáng 5/10.

Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 124,449 USD/oune (chưa tính thuế, phí).

Quy đổi theo tỷ giá USD trên thị trường tự do (26.650 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 124,81 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Tuần này, nhà đầu tư có thể kỳ vọng xu hướng tiếp tục tăng nhưng cần chú ý các ngưỡng kỹ thuật và diễn biến vĩ mô như lãi suất Fed, tiến trình mở/đóng chính phủ Mỹ. Ngoài ra, thông tin mua - bán từ các quỹ ETF và ngân hàng trung ương sẽ quyết định biên độ dao động.

Thị trường trong nước

Tại thời điểm 05:30 sáng 6/10, giá vàng tại các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu đồng loạt niêm yết giá vàng miếng ở ngưỡng 136,6 - 138,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), ổn định cả chiều mua và bán so với phiên trước.

Hiện thương hiệu Phú Quý giao dịch vàng miếng ở mức 136 - 138,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), bằng với giá hôm qua.

Với mốc giá trên, vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 13,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫnhầu hết các thương hiệu giữ ổn định ở cả hai chiều so với rạng sáng qua.

SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 132,3 - 135 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên giá ở cả hai chiều.

DOJI giao dịch vàng nhẫn ở ngưỡng 132,6 - 135,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đi ngang ở cả hai chiều.

Vàng nhẫn thương hiệu PNJ ổn định ở mức 132,5 - 135,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu cũng không thay đổi ở cả hai chiều, hiện giao dịch ở ngưỡng 133,6 - 136,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Riêng Phú Quý tăng giá vàng nhẫn 200 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều, với mức giao dịch là 132,7 - 135,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra)./.