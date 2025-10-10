Cục Thuế thông báo kế hoạch tạm dừng một số ứng dụng thuế điện tử phục vụ chuyển đổi hệ thống

(TBTCO) - Ngày 10/10/2025, Cục Thuế đã phát đi 2 thông báo gửi các cơ quan, đơn vị thuộc các bộ, ngành, người nộp thuế và cơ quan thuế các cấp để thông tin về kế hoạch tạm dừng các hệ thống ứng dụng ngành Thuế phục vụ kiểm tra, đánh giá mức độ sẵn sàng của Hệ thống ứng dụng dịch vụ thuế điện tử tại môi trường dự phòng (Standby).

Cụ thể, tại Thông báo số 813/TB-CT, Cục Thuế cho biết, sẽ kiểm tra, đánh giá mức độ sẵn sàng của Hệ thống ứng dụng dịch vụ thuế điện tử tại môi trường dự phòng (Standby) từ ngày 11/10/2025 đến ngày 12/10/2025.

Ngành Thuế tạm dừng một số ứng dụng phục vụ việc chuyển đổi hệ thống. Ảnh: TN

Theo đó, trong thời gian này, một số ứng dụng ngành Thuế tạm dừng hoạt động phục vụ việc chuyển đổi hệ thống.

Về kế hoạch tạm dừng, Cục Thuế cho biết: Về Hệ thống ứng dụng dịch vụ thuế điện tử: Lần 1: Tạm dừng trong 08 giờ từ 18h00 ngày 11/10/2025 (Thứ bảy) đến 02h00 ngày 12/10/2025 (Chủ nhật). Lần 2: Tạm dừng trong 08 giờ từ 11h00 đến 19h00 ngày 12/10/2025 (Chủ nhật).

Về Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính: Lần 1: Tạm dừng trong 01 giờ 30 phút từ 21h00 đến 22h30 ngày 11/10/2025 (Thứ bảy). Lần 2: Tạm dừng trong 01 giờ 30 phút từ 15h00 đến 16h30 ngày 12/10/2025 (Chủ nhật).

Ứng dụng dịch vụ thuế điện tử tạm dừng bao gồm: Dịch vụ thuế điện tử dành cho doanh nghiệp (eTax), Dịch vụ thuế điện tử dành cho cá nhân (iCanhan), Dịch vụ thuế điện tử trên thiết bị di động (eTax Mobile), Cổng thông tin thương mại điện tử, Cổng thông tin điện tử dành cho hộ, cá nhân kinh doanh đăng ký, kê khai, nộp thuế từ thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số (Canhan thương mại điện tử), Cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài, Dịch vụ thuế điện tử trên Cổng dịch vụ công Quốc gia, Dịch vụ thuế điện tử trên Cổng dịch vụ công Bộ Tài chính. Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính.

Cục Thuế đề nghị các đơn vị trong toàn ngành, trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các đơn vị liên hệ với Cục Thuế (Ban chuyển đổi số) qua đầu mối hỗ trợ về ứng dụng: Nhóm hỗ trợ thuế điện tử (email: [email protected]; SĐT: 0243.768.9679, máy lẻ 2180) để được hỗ trợ.

Tại Thông báo số 812/TB-CT, để đảm bảo triển khai hiệu quả, hạn chế ảnh hưởng đến người nộp thuế và hoạt động nghiệp vụ tại các cơ quan thuế các cấp, Cục Thuế chỉ đạo các ban, đơn vị thuộc Cục Thuế và Thuế tỉnh, thành phố, thông báo trong nội bộ cơ quan thuế: Thủ trưởng các đơn vị nắm bắt kế hoạch kiểm tra, đánh giá mức độ sẵn sàng hoạt động của hệ thống Dịch vụ Thuế điện tử tại môi trường dự phòng (Standby) và thông báo đầy đủ tới toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị biết và chủ động sắp xếp công việc phù hợp.

Đồng thời căn cứ kế hoạch triển khai của Cục Thuế đăng tải trên website, Thuế tỉnh, thành phố thông báo kịp thời tới người nộp thuế được biết và chủ động trong công việc./.