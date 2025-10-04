Giá vàng hôm nay (4/10: Thế giới tiếp tục đi lên, trong nước ổn định

Sáng nay, giá vàng thế giới tăng tới 1,1% trong 24 giờ qua, dao động gần mức kỷ lục và trên đà ghi nhận tuần tăng thứ bảy liên tiếp. Trong nước, thời điểm hiện tại, giá vàng miếng giảm nhẹ, vàng nhẫn ổn định.

Sáng 4/10, giá vàng giao ngay trên Kitco ghi nhận mức 3.886,8 USD/oune

Thị trường thế giới

Tại thời điểm 05:21:24 sáng 4/10, giá vàng giao ngay trên Kitco ghi nhận mức 3.886,8 USD/oune, tăng 42,19 USD/oune, tương đương với mức tăng 1,1% trong 24 giờ qua.

Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 122,776 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Quy đổi theo tỷ giá USD trên thị trường tự do (26.610 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 124,4 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Thị trường trong nước

Tại thời điểm 05:30 sáng 4/10, các thương hiệu SJC, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, DOJI đồng loạt giảm giá vàng miếng 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, giao dịch lần lượt ở mức 135,8 – 137,8 triệu đồng/lượng.

Phú Quý SJC mua vàng miếng ở ngưỡng 135,1 triệu đồng/lượng, bán ra 137,8 triệu đồng/lượng, giảm 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với rạng sáng qua.

Với mốc giá trên, vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 13,4 triệu đồng/lượng.

Đối với giá vàng nhẫn, các thương hiệu giữ mức giá ổn định so với phiên sáng 3/10. Cụ thể, SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 131,5 - 134,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), ổn định so với sáng qua.

Vàng nhẫn thương hiệu DOJI, PNJ và Phú Quý được giao dịch ở mức 132 – 135 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), ổn định ở cả hai chiều.

Vàng Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở ngưỡng 132,8 - 135,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), ổn định so với sáng qua./.