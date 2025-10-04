Giá vàng hôm nay (4/10: Thế giới tiếp tục đi lên, trong nước ổn định

|Sáng 4/10, giá vàng giao ngay trên Kitco ghi nhận mức 3.886,8 USD/oune
Thị trường thế giới
Tại thời điểm 05:21:24 sáng 4/10, giá vàng giao ngay trên Kitco ghi nhận mức 3.886,8 USD/oune, tăng 42,19 USD/oune, tương đương với mức tăng 1,1% trong 24 giờ qua.
Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 122,776 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).
Quy đổi theo tỷ giá USD trên thị trường tự do (26.610 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 124,4 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).
Thị trường trong nước
Tại thời điểm 05:30 sáng 4/10, các thương hiệu SJC, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, DOJI đồng loạt giảm giá vàng miếng 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, giao dịch lần lượt ở mức 135,8 – 137,8 triệu đồng/lượng.
Phú Quý SJC mua vàng miếng ở ngưỡng 135,1 triệu đồng/lượng, bán ra 137,8 triệu đồng/lượng, giảm 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với rạng sáng qua.
Với mốc giá trên, vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 13,4 triệu đồng/lượng.
Đối với giá vàng nhẫn, các thương hiệu giữ mức giá ổn định so với phiên sáng 3/10. Cụ thể, SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 131,5 - 134,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), ổn định so với sáng qua.
Vàng nhẫn thương hiệu DOJI, PNJ và Phú Quý được giao dịch ở mức 132 – 135 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), ổn định ở cả hai chiều.
Vàng Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở ngưỡng 132,8 - 135,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), ổn định so với sáng qua./.