Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres. Ảnh: Dương Giang

Chiều 25/10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc hội kiến với Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam và tham dự Lễ mở ký Công ước về phòng, chống tội phạm mạng.

Tại cuộc hội kiến, Thủ tướng Chính phủ nhiệt liệt chào mừng Tổng Thư ký Liên hợp quốc trở lại Việt Nam, cho rằng chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng củng cố quan hệ hợp tác lâu bền giữa Việt Nam và Liên hợp quốc, từ giai đoạn tái thiết đất nước sau chiến tranh đến thời kỳ đổi mới và mong muốn Liên hợp quốc tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Việt Nam tiến vào giai đoạn phát triển mới.

Khẳng định ủng hộ và hợp tác với Liên hợp quốc là “truyền thống” của Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh giai đoạn tới Việt Nam sẽ tăng cường đóng góp hơn nữa cho hoạt động của Liên hợp quốc.

Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao những đóng góp to lớn của Liên hợp quốc cho hòa bình, phát triển, bảo đảm quyền con người trên toàn cầu và cho rằng trong bối cảnh cục diện quốc tế đa cực đang hình thành với nhiều diễn biến phức tạp, vai trò của Liên hợp quốc trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Thủ tướng Chính phủ khẳng định Việt Nam luôn ủng hộ chủ nghĩa đa phương với Liên hợp quốc giữ vai trò trung tâm, thúc đẩy tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc, luật pháp quốc tế và việc tổ chức Lễ mở ký Công ước về phòng, chống tội phạm mạng là minh chứng cho cam kết mạnh mẽ này.

Chia sẻ về tình hình Việt Nam, Thủ tướng cho biết trong bối cảnh thế giới còn nhiều biến động, Việt Nam vẫn giữ được ổn định chính trị-xã hội, kinh tế phục hồi tích cực, tăng trưởng dự kiến đạt khoảng 8% trong năm 2025 và đang tập trung nỗ lực cho mục tiêu đến năm 2045 đưa Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Đảng và Nhà nước Việt Nam đã ban hành nhiều quyết sách chiến lược, thể hiện đột phá trong đổi mới tư duy, tháo gỡ các điểm nghẽn, kiến tạo phát triển trên các lĩnh vực then chốt.

Nhấn mạnh quan điểm nhất quán của Việt Nam là lấy nhân dân làm chủ thể, mục tiêu và động lực của phát triển, Thủ tướng Chính phủ khẳng định phát triển kinh tế ở Việt Nam gắn liền với bảo vệ môi trường, bảo đảm an sinh xã hội, an ninh, an toàn cho người dân, nhất là các nhóm dễ bị tổn thương.

Việt Nam cũng như mỗi quốc gia cần nỗ lực bảo đảm hòa bình, ổn định và phát triển bền vững thì thế giới và các khu vực mới có thể có hòa bình, ổn định, tạo điều kiện cho phát triển bền vững và phát triển con người.

Trên cơ sở quan tâm chung của hai bên, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề xuất Liên hợp quốc và Việt Nam tăng cường hợp tác theo các ưu tiên sau:

Thứ nhất, trong ứng phó với biến đổi khí hậu và chuyển đổi năng lượng, đề nghị Liên hợp quốc hỗ trợ tiếp cận tài chính khí hậu ưu đãi, chuyển giao công nghệ sạch thế hệ mới và nâng cao năng lực ứng phó.

Thứ hai, đề nghị Liên hợp quốc tiếp tục thúc đẩy cải cách cấu trúc tài chính quốc tế, huy động hiệu quả ODA và vốn tư nhân, khuyến khích chuyển đổi số phục vụ phát triển bao trùm; đồng thời tăng cường huy động nguồn lực cho Việt Nam để đẩy nhanh thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs).

Thứ ba, trước các diễn biến phức tạp gần đây trong đời sống quốc tế, cộng đồng quốc tế cần tiếp tục phát huy vai trò trung tâm của Liên hợp quốc, đề cao vai trò của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, tăng cường đoàn kết quốc tế để giải quyết các thách thức toàn cầu cũng như các cuộc xung đột ở các khu vực.

Tổng Thư ký António Guterres cảm ơn và chúc mừng Việt Nam đăng cai thành công Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về phòng, chống tội phạm mạng, minh chứng mới nhất cho vai trò và đóng góp nổi bật của Việt Nam tại các diễn đàn đa phương, cùng những đóng góp, sáng kiến đã trở thành “thương hiệu” như trong các lĩnh vực gìn giữ hòa bình, thúc đẩy phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu và hợp tác Nam-Nam.

Tổng Thư ký khẳng định Liên hợp quốc sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới, nhất là hỗ trợ triển khai các cam kết khí hậu, SDGs và cải cách tài chính toàn cầu.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc đặc biệt đánh giá cao vai trò, vị thế và sự tôn trọng của cộng đồng quốc tế dành cho Việt Nam, xuất phát từ lịch sử cũng như thành công hiện nay của Việt Nam trong việc thực hiện những lý tưởng mà Liên hợp quốc theo đuổi về hòa bình, an ninh, phát triển và phẩm giá con người, cùng với mạng lưới quan hệ rộng mở mà Việt Nam đã có với tất cả các thành viên Liên hợp quốc.

Vì vậy, Tổng Thư ký Liên hợp quốc rất trông đợi và tin tưởng Việt Nam phát huy vai trò, vị thế, uy tín đó để đóng góp vào xây dựng cấu trúc quan hệ quốc tế mới, nhất là trong bối cảnh đời sống chính trị quốc tế diễn biến nhanh và phức tạp hiện nay.

Tổng Thư ký kêu gọi Việt Nam tích cực ủng hộ các sáng kiến, ưu tiên của Liên hợp quốc thúc đẩy động lực triển khai SDGs và cải cách cấu trúc tài chính quốc tế; bày tỏ mong muốn Việt Nam đưa ra những cam kết khí hậu mạnh mẽ hơn, cũng như tham gia các nỗ lực của Liên hợp quốc về ngoại giao phòng ngừa, trung gian hòa giải, ngăn ngừa xung đột.

Kết thúc hội kiến, hai nhà lãnh đạo bày tỏ tin tưởng rằng với nỗ lực và quyết tâm chung, quan hệ Việt Nam-Liên hợp quốc sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, vì lợi ích của nhân dân Việt Nam, vì hòa bình, hợp tác, phát triển bền vững và tiến bộ trên toàn thế giới./.