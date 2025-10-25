Omdia ghi nhận Viettel là nhà cung cấp mạng lõi mới nổi toàn cầu

(TBTCO) - Mới đây, công ty nghiên cứu và tư vấn công nghệ toàn cầu Omdia đã ghi nhận Viettel là nhà cung cấp mạng lõi 4G/5G hàng đầu thế giới (core vendor), tại báo cáo thường niên “Market Landscape: Core Vendors – 2025”, bên cạnh các nhà cung cấp mạng lõi hàng đầu thế giới.

Viettel vào nhóm Nhà cung cấp đang lên

Viettel là doanh nghiệp mới duy nhất được bổ sung trong năm nay, phản ánh tốc độ bứt phá nhanh và chiến lược đầu tư bài bản vào công nghệ lõi. Omdia đánh giá Viettel dựa trên khung phân loại minh bạch, dựa trên 2 trục đánh giá: Năng lực kinh doanh (Business Performance) và Độ rộng & năng lực cạnh tranh của danh mục sản phẩm (Portfolio Breadth & Competitiveness).

Từ đó, Omdia xếp Viettel vào nhóm “Upcoming Vendors” (Nhà cung cấp đang lên) - là các doanh nghiệp có năng lực công nghệ nổi bật và đang mở rộng sức ảnh hưởng trên thị trường mạng lõi di động toàn cầu. Nhờ cách tiếp cận “tự chủ - mở - thông minh”, Viettel xây dựng được hệ sinh thái Mạng lõi 5G Core hoàn chỉnh để phục vụ cả mạng di động quy mô lớn và mạng riêng 5G (Private 5G) cho doanh nghiệp.

Viettel xây dựng được hệ sinh thái mạng lõi 5G Core

Theo nhận định đưa ra từ Omdia, làm chủ mạng lõi 5G được coi là chiến lược hơn nhiều so với các thế hệ trước, nhờ vai trò kích hoạt các chức năng mạng nâng cao, tạo mô hình khai thác doanh thu mới, và quan trọng nhất đáp ứng các mục tiêu về chủ quyền số quốc gia trong bối cảnh tất cả các quốc gia trên thế giới đều đặc biệt coi trọng.

Ông Nguyễn Minh Quang, Tổng Giám đốc Viettel High Tech, nhấn mạnh:“Việc được Omdia ghi nhận là một tín hiệu tích cực, cho thấy những bước đi đầu tiên của Viettel trong quá trình làm chủ công nghệ lõi 5G đang đi đúng hướng. Làm chủ mạng lõi mở ra cơ hội triển khai nhanh hơn các dịch vụ mới, từ viễn thông đến công nghiệp, y tế, giáo dục và nhiều lĩnh vực khác. Chúng tôi coi đây là động lực để tiếp tục nỗ lực, vừa phục vụ sự phát triển của đất nước, vừa từng bước đưa các giải pháp Make in Vietnam ra thế giới”.

Lộ trình phát triển rõ ràng, có kiểm chứng thực tế bởi Viettel bắt đầu nghiên cứu công nghệ mạng lõi cho 5G từ năm 2019. Đến năm 2023, hệ thống đã sẵn sàng vận hành thử nghiệm trên mạng lưới Viettel. Ngay sau khi thương mại hoá 5G, mạng lõi của Viettel đã triển khai hỗ trợ hàng triệu thuê bao 5G NSA (Mạng 5G dựa trên nền 4G) và 5G SA (5G độc lập). Cột mốc này cho thấy độ chín công nghệ và khả năng mở rộng quy mô – hai yếu tố mà Omdia dùng để đánh giá cao các nhà cung cấp đang lên và xem xét khả năng tiến vào nhóm Đối thủ lớn (Major Challengers) trong những kỳ báo cáo tới.

Viettel đã triển khai hỗ trợ hàng triệu thuê bao 5G NSA (Mạng 5G dựa trên nền 4G) và 5G SA (5G độc lập)

Trong quá trình làm chủ công nghệ lõi 5G, Viettel High Tech cũng thể hiện năng lực R&D khi sở hữu 4 công nghệ lõi, 8 bài báo khoa học quốc tế, đăng ký 1 sáng chế tại Mỹ và 11 sáng chế tại Việt Nam. Các nhóm nghiên cứu tại Viettel hiện đang tập trung vào những lĩnh vực tiên tiến nhất của mạng lõi 5G với những công nghệ đòi hỏi tiêu chuẩn khắt khe, hứa hẹn sẽ tạo ra thêm nhiều sáng chế và tri thức mới trong giai đoạn tới.

Viettel đang tiếp tục mở rộng nghiên cứu các công nghệ lõi 6G, AI và mạng tự động hóa (Autonomous core), hướng tới mục tiêu đưa Việt Nam trở thành trung tâm công nghệ viễn thông hàng đầu khu vực châu Á. Trước đó, Viettel cũng được Gartner – công ty tư vấn nổi tiếng toàn cầu, ghi nhận trong báo cáo Magic Quadrant for CSP 5G RAN Infrastructure Solutions 2025.

Về Omdia

Omdia, thuộc Informa TechTarget, là công ty nghiên cứu và tư vấn công nghệ hàng đầu. Với chuyên môn sâu trong ngành cùng nguồn dữ liệu thị trường phong phú, Omdia mang đến những phân tích giúp khách hàng nắm bắt cơ hội và thúc đẩy tăng trưởng trong lĩnh vực công nghệ toàn cầu.

Viettel nổi bật nhờ khả năng tự phát triển toàn bộ các thành phần quan trọng của mạng lõi 4G/5G (5G Core) – phần được xem là “bộ não” của hạ tầng viễn thông

Theo Omdia, Viettel nổi bật nhờ khả năng tự phát triển toàn bộ các thành phần quan trọng của mạng lõi 4G/5G (5G Core) - phần được xem là “bộ não” của hạ tầng viễn thông. Khác với nhiều nhà cung cấp chỉ tập trung vào một số chức năng đơn lẻ, Viettel đã xây dựng một hệ thống hoàn chỉnh, từ các thành phần điều khiển và xử lý dữ liệu đảm bảo việc đăng ký thuê bao, điều phối dịch vụ và truyền tải dữ liệu tốc độ cao, cho đến các hệ thống quản lý và phân bổ tài nguyên giúp mạng hoạt động ổn định, đáp ứng từng loại dịch vụ chuyên biệt.

Bên cạnh đó, Viettel còn phát triển các nền tảng mở và phân tích thông minh ứng dụng trí tuệ nhân tạo, giúp doanh nghiệp và ứng dụng bên ngoài có thể kết nối an toàn vào năng lực mạng, đồng thời hỗ trợ nhà mạng tự động hóa vận hành và tối ưu hiệu suất hoạt động.