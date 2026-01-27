Giai đoạn 2021-2030, Hà Nội phấn đấu phát triển tối thiểu 144.000 căn nhà ở xã hội

(TBTCO) - TP. Hà Nội phấn đấu giai đoạn 2021 - 2030 phát triển tối thiểu 144.000 căn nhà ở xã hội (khoảng 24.000 căn giai đoạn 2021 - 2025 và tối thiểu 120.000 căn giai đoạn 2026 - 2030); giai đoạn 2021 - 2035 hoàn thành tối thiểu 500.000 căn.

Đó là mục tiêu tại Nghị quyết về điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2030 được HĐND TP. Hà Nội thông qua sáng ngày 27/1/2026.

Cụ thể, giai đoạn 2021 - 2030, thành phố phấn đấu phát triển đạt 255 triệu m2 sàn nhà ở, tương đương khoảng 1.821.700 căn nhà, nâng chỉ tiêu diện tích nhà ở bình quân toàn thành phố lên tối thiểu 40m2 sàn/người.

Theo mục tiêu phát triển nhà ở trong Quyết định số 3627/QĐ-UBND ngày 3/10/2022, diện tích nhà ở bình quân toàn thành phố (m2 sàn/người) là 32m2, nay điều chỉnh mục tiêu đến năm 2030 tối thiểu 40m2, dự kiến đến năm 2035 nâng mức tối thiểu lên 45m2. Việc điều chỉnh dựa trên sự thay đổi về dự báo GRDP, dân số đến năm 2030 theo đề xuất Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm.

Như vậy, giai đoạn 2031 - 2035, thành phố phấn đấu hoàn thành khoảng 127,5 triệu m2 sàn nhà ở làm dư địa phát triển cho các dự án trong giai đoạn 2026 - 2030, nâng diện tích nhà ở bình quân toàn thành phố lên tối thiểu 45 m2 sàn/người.

Nghị quyết cũng điều chỉnh mục tiêu, chỉ tiêu nâng cao chất lượng nhà ở: Đến năm 2030, phấn đấu tăng tỷ lệ nhà ở kiên cố và bán kiên cố toàn thành phố (bao gồm cả khu vực đô thị và nông thôn) đạt 100%, không còn nhà ở thiếu kiên cố và đơn sơ.

Về nhà ở xã hội: Giai đoạn 2021 - 2030, thành phố phấn đấu phát triển tối thiểu 144.000 căn (khoảng 24.000 căn giai đoạn 2021 - 2025 và tối thiểu 120.000 căn giai đoạn 2026 - 2030); giai đoạn 2021 - 2035 hoàn thành tối thiểu 500.000 căn.

Mục đích sử dụng nhà ở xã hội được đa dạng hóa và mở rộng, sử dụng đa mục tiêu, chuyển đổi linh hoạt giữa các loại hình nhà ở xã hội, nhà ở thương mại, nhà ở tái định cư phục vụ tái thiết đô thị, nhà ở công vụ và nhà ở xã hội cho thuê thông qua Quỹ Đầu tư phát triển thành phố (thực hiện chức năng Quỹ nhà ở Quốc gia của thành phố) theo Nghị định 302/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Các đại biểu thông qua Nghị quyết.

Đối với nhà ở thương mại, thành phố phấn đấu hoàn thành tối thiểu khoảng 180 triệu m2 sàn, tương ứng khoảng 1.122.200 căn nhà.

HĐND thành phố cũng đặt ra yêu cầu các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị mới phải được quy hoạch, xây dựng theo hướng thông minh - văn minh - hiện đại, nhà ở xanh, đô thị thông minh, ứng dụng công nghệ số, thích ứng biến đổi khí hậu...

Về nhà ở tái định cư, thành phố sẽ hình thành và triển khai các dự án khu đô thị tái định cư đa chức năng (nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư, nhà ở phục vụ nhân lực công nghệ cao); các khu đô thị lớn là các dự án lớn, quan trọng phải gắn với Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội với tầm nhìn 100 năm.

Giai đoạn 2021 - 2030, thành phố phấn đấu hoàn thành khoảng 13,8 triệu m2 sàn nhà ở, tương ứng gần 200.000 căn (gần 3.000 căn, 0,22 triệu m2 sàn giai đoạn 2021 - 2025 và khoảng 170.000 căn, khoảng 13,6 triệu m2 sàn giai đoạn 2026 - 2030). Thành phố phát triển các khu tái định cư tập trung có vị trí phân bổ 8 hướng với quy mô sử dụng đất tối thiểu 100 ha mỗi khu vực.

Mục đích sử dụng nhà ở tái định cư cũng được đa dạng hóa và mở rộng, sử dụng đa mục tiêu, chuyển đổi linh hoạt giữa các loại hình nhà ở xã hội, nhà ở thương mại, nhà ở tái định cư phục vụ tái thiết đô thị, nhà tạm cư, nhà ở công vụ và nhà ở xã hội cho thuê trên cơ sở nhu cầu thực tế.

Về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, thành phố phấn đấu trong giai đoạn 2026 - 2030 hoàn thành việc cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ đã có kết luận kiểm định thuộc trường hợp phải phá dỡ theo quy định pháp luật về nhà ở, hoàn thành khoảng 1,5 triệu m2 sàn nhà cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, tương ứng khoảng 20.000 căn hộ.

Thành phố tiếp tục thực hiện cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư thuộc diện phải phá dỡ để cải tạo, xây dựng lại theo quy định và các khu chung cư, nhà chung cư khác có tính khả thi, đủ điều kiện để triển khai theo quy định, phấn đấu đến 2035 sẽ hoàn thành cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị đối với toàn bộ 2.160 nhà chung cư.

Ngoài ra, HĐND thành phố cũng thống nhất điều chỉnh chỉ tiêu diện tích sàn nhà ở tối thiểu. Theo đó, đến năm 2030, diện tích sàn nhà ở tối thiểu trên địa bàn toàn thành phố đạt 8m2/người, phù hợp với tiêu chuẩn diện tích nhà ở xã hội do cá nhân đầu tư xây dựng để cho thuê được quy định tại Nghị định 100/2024/NĐ-CP ngày 26/7/2024 của Chính phủ.