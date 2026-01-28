Chứng khoán phái sinh ngày 28/1: VN30 tuột mốc 2.000 điểm, dòng tiền tiếp tục nhập cuộc

(TBTCO) - Giao dịch tiếp tục sôi động trên thị trường chứng khoán phái sinh. Khối lượng giao dịch trong phiên 28/1 tăng vọt hơn 24,5% lên hơn 333.000 hợp đồng. Khối lượng mở cũng tăng lên cho thấy nhà đầu tư sẵn sàng nắm giữ lượng lớn hợp đồng qua đêm.

Thị trường chứng khoán tiếp tục đỏ lửa sau chuỗi 7 phiên giảm liên tục của VN-Index và 3 phiên giảm của VN30-Index. Ngay trong phiên sáng, VN30-Index sớm rơi xuống dưới ngưỡng tâm lý 2.000 điểm. Thị trường cơ sở mở cửa phiên giao dịch với lực bán duy trì mạnh, tập trung chủ yếu ở nhóm cổ phiếu nhà Vingroup, đặc biệt là sự sụt giảm sâu của VIC và VHM. Diễn biến tiêu cực nhanh chóng lan sang nhóm ngân hàng, trong đó nhiều mã như HDB, ACB và TPB giảm 2-3%. Áp lực bán lan sang cả cổ phiếu ngân hàng quốc doanh như BID và VCB trong phiên chiều, khiến chỉ số rung lắc mạnh và không thể hồi phục trở lại mốc tâm lý quan trọng.

Kết phiên, VN30 đóng cửa tại 1.997,13 điểm, giảm 22,75 điểm (-1,13%) so với phiên trước với 16 mã giảm và 11 mã tăng. Đây đã là phiên điều chỉnh giảm thứ tư liên tiếp của VN30-Index. Thanh khoản thị trường cơ sở tăng mạnh, khối ngoại bán ròng hơn 1.800 tỷ đồng. Riêng ở nhóm VN30, giá trị giao dịch đạt khoảng 22.200 tỷ đồng, phản ánh dòng tiền giao dịch gia tăng đáng kể so với hôm qua trong bối cảnh thị trường tiếp tục điều chỉnh sâu.

Tương tự, giao dịch cũng sôi động hơn trên thị trường phái sinh khi dòng tiền chảy mạnh vào các hợp đồng tương lai. Mặc dù VN30 giảm sâu và đánh mất mốc 2.000 điểm, các hợp đồng VN30F vẫn duy trì mức giá cao hơn chỉ số cơ sở, giúp chênh lệch tiếp tục ở trạng thái dương. Cùng đó, khối lượng mở cũng tăng vọt, đặc biệt ở hợp đồng VN30 kỳ hạn gần nhất. Có tới gần 46.100 hợp đồng sẽ được nắm giữ qua đêm, tăng hơn 18% so với hôm qua.

Dòng tiền tiếp tục gia tăng trên thị trường chứng khoán phái sinh

Mặc dù sắc đỏ áp đảo ở 8/8 hợp đồng, điểm sáng trên thị trường chứng khoán phái sinh là chênh lệch giữa giá hợp đồng phái sinh và chứng khoán cơ sở đều đồng loạt ở trạng thái dương. Giá hợp đồng tương lai VN30 đáo hạn vào tháng 9/2026 đóng cửa ở mức 2.007,6 điểm. cao hơn gần 11 điểm so với chỉ số cơ sở. Đây cũng là hợp đồng đang có mức chênh lớn nhất so với chỉ số cơ sở.

Nguyên nhân là do mức giảm tại các hợp đồng tương lai thấp hơn đáng kể trên thị trường cơ sở. Hợp đồng tương lai VN30 kỳ hạn gần nhất (41I1G2000) chỉ giảm 0,9%, qua đó giúp duy trì chênh lệch dương 6,67 điểm. Tâm lý nhà đầu tư phái sinh không quá bi quan, thậm chí nghiêng về kịch bản thị trường có thể sớm bước vào nhịp hồi phục kỹ thuật sau chuỗi phiên giảm.

Theo chuyên gia từ Chứng khoán SHS, trạng thái chênh lệch dương cùng tổng khối lượng hợp đồng giao dịch tăng mạnh cho thấy các trader tăng vị thế bán, đầu cơ trong phiên khi VN30 giảm mạnh. Trong ngắn hạn, hợp đồng 41I1G2000 chịu áp lực kiểm tra lại vùng giá quanh 2.000 điểm./.