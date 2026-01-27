APEC 2027: Động lực chiến lược đưa Đặc khu Phú Quốc vươn tầm trung tâm kinh tế, du lịch, dịch vụ quốc gia và quốc tế

(TBTCO) - Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng chí Lê Quốc Anh - Bí thư Đảng ủy Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang đã trình bày tham luận với chủ đề “Phát triển Đặc khu Phú Quốc thành trung tâm kinh tế, du lịch - dịch vụ tổng hợp tầm cỡ quốc gia, quốc tế”. Tham luận đã làm rõ vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của Phú Quốc trong chiến lược phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng - an ninh và đối ngoại của cả nước, đồng thời khẳng định APEC 2027 là cơ hội lịch sử để đảo Ngọc bứt phá mạnh mẽ.

Theo Bí thư Đảng ủy Đặc khu Phú Quốc, Phú Quốc có diện tích tự nhiên 575 km2, dân số hơn 160.000 người, sở hữu bờ biển dài, vùng biển rộng và nằm trên các tuyến hàng hải, hàng không quốc tế huyết mạch, giữ vai trò là cửa ngõ giao thương đối ngoại quan trọng của Việt Nam với khu vực và thế giới. Đây là những lợi thế hiếm có để phát triển Phú Quốc trở thành trung tâm kinh tế biển, du lịch và dịch vụ hiện đại.

Thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW của Bộ Chính trị và các chỉ đạo của Trung ương, đặc biệt là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư tại buổi làm việc với tỉnh An Giang cuối tháng 11/2025, Đảng bộ Đặc khu Phú Quốc đã xác định rõ mục tiêu xây dựng Phú Quốc trở thành cực tăng trưởng đột phá, trung tâm dịch vụ, du lịch sinh thái chất lượng cao, du lịch biển đảo tầm cỡ quốc gia và quốc tế.

Những kết quả nổi bật tạo nền tảng cho APEC 2027

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, với sự quan tâm chỉ đạo của Trung ương, tỉnh An Giang và sự đồng hành của người dân, doanh nghiệp, Phú Quốc đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 19,6%/năm; khu vực thương mại, du lịch tăng 68,45% so với đầu nhiệm kỳ, đóng góp quan trọng cho ngân sách tỉnh.

Nhà biểu diễn đa năng thuộc cụm dự án Trung tâm Hội nghị phục vụ APEC 2027.

Riêng năm 2025, Phú Quốc đón 8,3 triệu lượt khách, vượt 18,1% kế hoạch, tăng 38,5% so với cùng kỳ; trong đó khách quốc tế đạt 1,9 triệu lượt, vượt 86% kế hoạch, tăng 93,6%. “Đảo Ngọc” liên tục được vinh danh trên bản đồ du lịch thế giới, khẳng định thương hiệu điểm đến quốc tế ngày càng rõ nét.

Chính từ những nền tảng đó, Phú Quốc đã vinh dự được Trung ương lựa chọn là địa điểm tổ chức Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 - sự kiện đối ngoại đặc biệt quan trọng, thể hiện vị thế và uy tín ngày càng cao của Việt Nam nói chung và Phú Quốc nói riêng.

Khách quốc tế đến Phú Quốc năm 2025 tăng vượt trội tới 93,6% so với năm 2024.

Tầm nhìn sau APEC: Phú Quốc – cực tăng trưởng mới của An Giang và cả nước

Hướng tới APEC 2027, Phú Quốc đang tập trung triển khai 21 dự án trọng điểm, bao gồm các dự án hạ tầng giao thông, đô thị, kỹ thuật và các công trình phục vụ hội nghị, sự kiện. Đây không chỉ là những dự án phục vụ APEC, mà còn là đòn bẩy chiến lược để hoàn thiện hạ tầng kinh tế, xã hội, tạo sức bật phát triển bền vững cho đặc khu trong giai đoạn sau năm 2027.

APEC 2027 không chỉ là nhiệm vụ chính trị quan trọng, mà còn là cơ hội vàng để Phú Quốc hoàn thiện thể chế, hạ tầng, nâng cao năng lực quản trị và chất lượng nguồn nhân lực.

Trong đó, nhiều dự án mang tính biểu tượng và lâu dài như Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc, Trung tâm Hội nghị – Triển lãm APEC, Nhà biểu diễn đa năng, các trục giao thông chiến lược DT975, tàu điện đô thị đoạn 1 (LRT)… Hạ tầng đô thị hiện đại, cùng hệ thống dịch vụ đồng bộ, góp phần nâng cao năng lực tổ chức các sự kiện quốc tế, xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch và đối ngoại.

Trong tham luận, Bí thư Đảng ủy Đặc khu Phú Quốc nhấn mạnh, APEC 2027 không chỉ là nhiệm vụ chính trị quan trọng, mà còn là cơ hội vàng để Phú Quốc hoàn thiện thể chế, hạ tầng, nâng cao năng lực quản trị và chất lượng nguồn nhân lực. Theo đó huy động cả hệ thống chính trị, người dân và cộng đồng doanh nghiệp chuẩn bị tốt nhất cho tuần lễ APEC 2027 theo phương châm: "Mỗi người dân, mỗi doanh nghiệp Phú Quốc là một đại sứ của du lịch".

Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc sẽ được nâng cấp, mở rộng trở thành cảng hàng không hiện đại hàng đầu thế giới.

Trong quá trình chuẩn bị cho Tuần lễ Cấp cao APEC 2027, sự tham gia của khối kinh tế tư nhân, tiêu biểu là Tập đoàn Sun Group, giữ vai trò đặc biệt quan trọng, thể hiện rõ tinh thần Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế. Thông qua các hình thức đầu tư kinh doanh trực tiếp và hợp tác đối tác công tư (PPP), doanh nghiệp tư nhân đã chủ động đồng hành cùng Nhà nước trong phát triển hạ tầng chiến lược, dịch vụ, du lịch, giải trí chất lượng cao, góp phần hình thành hệ sinh thái kinh tế, du lịch hiện đại, đồng bộ. Thực tiễn tại Phú Quốc cho thấy đây là một ví dụ điển hình, thành công trong việc huy động và phát huy hiệu quả vai trò của doanh nghiệp tư nhân, thể hiện sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị trong chuẩn bị cho APEC 2027.

Trước đó tại Hội thảo Đặc khu Phú Quốc – Cất cánh cùng APEC, Theo PGS.TS Trần Đình Thiên, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng tham luận: “Phú Quốc đang làm điều thần tốc để “tiến vượt”. Lịch sử Việt Nam từng gắn với những chiến công hào hùng mang hai từ “thần tốc” và “tiến vượt”. Ngày nay, trong công cuộc xây dựng mới, tinh thần ấy vẫn còn nguyên. Phú Quốc đang chứng minh rằng Việt Nam là quốc gia có năng lực và có trách nhiệm, không chỉ biết làm nhanh mà còn làm đẹp, làm văn minh và giữ được bản sắc văn hóa.

Nhiều công trình do Sun Group và tỉnh An Giang triển khai đều thể hiện rõ bản sắc văn hóa Việt Nam nhưng mang dấu ấn hiện đại. Chính sự kết hợp này sẽ tạo ra những khác biệt mà nhiều nơi trên thế giới không có được”.

Với quyết tâm chính trị cao, tầm nhìn chiến lược rõ ràng và sự đồng hành của Trung ương, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, Đặc khu Phú Quốc đang đứng trước thời cơ lớn để bứt phá, từng bước trở thành trung tâm kinh tế, du lịch, dịch vụ tổng hợp tầm cỡ quốc gia và quốc tế, xứng đáng là biểu tượng cho khát vọng hội nhập và phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên mới./.