(TBTCO) - Sáng 25/10, ngay sau lễ công bố các Quyết định bổ nhiệm các tân Phó Thủ tướng Chính phủ, tân Bộ trưởng, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì phiên họp Chính phủ về triển khai các nhiệm vụ trọng tâm tới cuối năm 2025. Đây là phiên họp Chính phủ đầu tiên sau khi được kiện toàn các thành viên mới (2 Phó Thủ tướng, 3 Bộ trưởng).

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ về triển khai các nhiệm vụ trọng tâm tới cuối năm 2025 - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Cùng tham dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, các Phó Thủ tướng Chính phủ, thành viên Chính phủ, lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan thuộc Chính phủ.

Tại hội nghị, Chính phủ tập trung rà soát các nhiệm vụ cả năm 2025; đặc biệt các chương trình, đề án, dự án đã triển khai, hoàn thành và những chương trình, đề án, dự án cần tập trung triển khai từ nay đến hết năm 2025 và những năm tiếp theo.

Năm 2025 là năm cuối nhiệm kỳ, do vậy, khối lượng nhiệm vụ, công việc của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, cơ quan, địa phương là rất lớn. Từ đầu năm đến ngày 24/10/2025, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã giao các bộ, cơ quan, địa phương 9.831 nhiệm vụ, trong đó có 1.173 nhiệm vụ trọng tâm. Đến nay, các bộ, cơ quan, địa phương đã hoàn thành 8.150 nhiệm vụ, đạt 82,9%; 1.620 nhiệm vụ trong hạn, chiếm tỷ lệ 16,47%, 61 nhiệm vụ quá hạn, chưa hoàn thành, chiếm tỷ lệ 0,62% và giảm 1,54% so với cùng kỳ năm trước.

Trong gần 10 tháng của năm 2025, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 335 văn bản quy phạm pháp luật; 652 văn bản chỉ đạo, điều hành; 2.385 báo cáo, tờ trình. Văn phòng Chính phủ phát hành 772 thông báo ý kiến chỉ đạo, kết luận của Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì hơn 1.900 hội nghị, cuộc họp, làm việc, đi công tác địa phương, cơ sở - tăng gần 2 lần so với cùng kỳ năm trước; chỉ đạo tổ chức, triển khai, phục vụ 58 hoạt động đối ngoại của các lãnh đạo chủ chốt và cấp cao (tăng 2 lần so với cùng kỳ năm trước); ký 258 cam kết, thỏa thuận hợp tác trong các hoạt động đối ngoại cấp cao từ tháng 10/2024 đến nay.

Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ tổ chức họp định kỳ hàng quý để rà soát việc thực hiện các cam kết, thỏa thuận quốc tế; tổ chức các hội nghị với cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư, đẩy mạnh ngoại giao kinh tế, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025 và thời gian tới.

Các đại biểu đánh giá, trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức và phải xử lý khối lượng lớn nhiệm vụ, công việc thường xuyên cũng như công việc đột xuất, phát sinh, nhưng với tinh thần đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, đổi mới tư duy, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đã triển khai đồng bộ, quyết liệt, kịp thời, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ, giải pháp trên các lĩnh vực và đạt những thành tựu nổi bật.

Bên cạnh kết quả đạt được là chủ yếu, cơ bản, trong công tác chỉ đạo, điều hành và triển khai nhiệm vụ của một số bộ, cơ quan, địa phương vẫn còn một số hạn chế, khó khăn. Trong đó, việc triển khai một số nhiệm vụ chậm tiến độ, còn văn bản, đề án, báo cáo chưa bảo đảm chất lượng... Nguyên nhân của hạn chế nêu trên có cả khách quan và chủ quan, trong đó, một phần do năng lực thực thi và tình trạng sợ sai, sợ trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức, một phần do phải triển khai đồng thời nhiều nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, tính chất phức tạp, yêu cầu hoàn thành trong thời gian ngắn...

Thủ tướng nhấn mạnh một số nhiệm vụ quan trọng cần tập trung thực hiện: Chuẩn bị các luật, nghị quyết trình Quốc hội; xử lý gần 3.000 dự án tồn đọng, kéo dài; thúc đẩy các dự án đường sắt, điện hạt nhân; thúc đẩy các động lực tăng trưởng; phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch đầu tư công... - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo Văn phòng Chính phủ và các cơ quan tiếp thu các ý kiến tại phiên họp để trình ban hành văn bản chỉ đạo điều hành phù hợp; tiếp tục rà soát lại công việc, chương trình, dự án, đề án, xác định thứ tự ưu tiên để thực hiện, phân công nhiệm vụ "6 rõ": Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ sản phẩm; từ đó Chính phủ chung sức, đồng lòng thực hiện và tăng cường kiểm tra, đôn đốc.

Thủ tướng nhấn mạnh một số nhiệm vụ quan trọng cần tập trung thực hiện: Chuẩn bị các luật, nghị quyết trình Quốc hội, trong đó có các nghị quyết, cơ chế, chính sách đặc thù để triển khai các nghị quyết chiến lược, trụ cột của Bộ Chính trị; xử lý gần 3.000 dự án tồn đọng, kéo dài, ngân hàng SCB; thúc đẩy các dự án đường sắt, điện hạt nhân; thúc đẩy các động lực tăng trưởng, tạo thế, tạo đà, tạo lực cho những năm tiếp theo; phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch đầu tư công, triển khai hội chợ mùa Thu, chuẩn bị khởi công, khánh thành đồng loạt các công trình, dự án quy mô lớn, trọng điểm vào ngày 19/12/2025…

Thủ tướng yêu cầu kiểm điểm hằng tuần, xây dựng kế hoạch, đường găng tiến độ thực hiện, khẩn trương xây dựng bộ tiêu chí trên cơ sở cụ thể hóa Quy định số 366-QĐ/TW ngày 30/8/2025 của Bộ Chính trị về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị, từ đó tiến hành đánh giá cán bộ hằng tháng, hằng quý./.