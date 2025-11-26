Thủ tướng Phạm Minh Chính: Hội nhập quốc tế và chuyển đổi số mở ra cơ hội cho Việt Nam

(TBTCO) - Tại Diễn đàn Kinh tế mùa thu năm 2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định vai trò trung tâm của con người, cam kết phát triển xanh, bền vững và số hóa, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác quốc tế và chia sẻ lợi ích toàn cầu. Đây là cột mốc mở ra một giai đoạn mới trong quá trình hội nhập và phát triển của Việt Nam.

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, thế giới hiện đang đối mặt với nhiều thách thức như: sự phân cực chính trị, phân tách kinh tế, phân hóa phát triển, tăng trưởng chậm sau đại dịch COVID-19, nợ chính phủ toàn cầu tăng cao, chuỗi cung ứng đứt gãy, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế người dân. Trong bối cảnh đó, Việt Nam nhận thấy các khó khăn đi kèm với cơ hội rộng mở, thúc đẩy nỗ lực đổi mới, tư duy chiến lược và hợp tác quốc tế sâu rộng.

Thủ tướng nhấn mạnh: “Không một quốc gia nào có thể tự giải quyết các thách thức toàn cầu; không có quốc gia nào an toàn nếu quốc gia khác không an toàn. Chúng ta phải tăng cường đoàn kết, đề cao chủ nghĩa đa phương và hợp tác để xây dựng tương lai chung thịnh vượng”.

Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Minh Chính

Thủ tướng đã nêu rõ ba quan điểm xuyên suốt trong quá trình chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số:

Thứ nhất, mọi chính sách phát triển đều lấy nhân dân, doanh nghiệp làm chủ thể, mục tiêu và động lực. Chuyển đổi xanh và số hóa phải hướng tới phát triển bền vững, đảm bảo công bằng xã hội, bảo vệ môi trường, nâng cao an sinh và hạnh phúc cho người dân.

Thứ hai, Việt Nam kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa và đa dạng hóa, luôn là đối tác tin cậy của tất cả quốc gia, doanh nghiệp, nhằm tạo môi trường thuận lợi cho phát triển nhanh, bền vững, và thúc đẩy cam kết giảm phát thải ròng bằng 0 theo các mục tiêu quốc tế.

Thứ ba, sự kết hợp hài hòa giữa nguồn lực bên trong, gồm con người, thiên nhiên và truyền thống văn hóa với nguồn lực bên ngoài, gồm thể chế, vốn, khoa học công nghệ, quản trị và hợp tác quốc tế. Điều này được triển khai thông qua thể chế hiện đại, ưu đãi đầu tư, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của nguồn nhân lực chất lượng cao, gắn liền với hệ thống giáo dục, doanh nghiệp và thị trường lao động. Đồng thời, Việt Nam sẽ đẩy mạnh hợp tác chuyển giao công nghệ quốc tế trong các lĩnh vực mới nổi như trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học, công nghệ lượng tử, năng lượng nguyên tử, đảm bảo tiếp nhận hiệu quả nhờ thể chế thông thoáng, hạ tầng thông suốt và con người thông minh.

Một điểm nhấn khác là tư duy quản trị thông minh và kiến tạo. Thủ tướng khẳng định Việt Nam đang chuyển từ quản lý hành chính nặng nề sang tư duy kiến tạo, phục vụ nhân dân, giảm bớt cấp trung gian và thủ tục, nhằm huy động tối đa nguồn lực phát triển, vừa tăng trưởng kinh tế vừa đảm bảo hạnh phúc và an sinh cho người dân.

Cuối cùng, Thủ tướng chia sẻ năm bài học kinh nghiệm lãnh đạo đất nước, đó là lãnh đạo đúng đắn của Đảng, kết hợp sức mạnh dân tộc với thời đại, phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân, tin tưởng vào sức mạnh nhân dân, kiên định đường lối độc lập, tự lực và con đường xã hội chủ nghĩa. Đây là nền tảng để Việt Nam vượt qua thách thức, nắm bắt cơ hội, dám đổi mới và sáng tạo./.