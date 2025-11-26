(TBTCO) - Sáng 26/11, Diễn đàn Kinh tế mùa Thu năm 2025 chính thức khai mạc tại TP. Hồ Chí Minh, với sự chủ trì của UBND TP. Hồ Chí Minh và chỉ đạo trực tiếp của Thủ tướng Chính phủ. Sự kiện quy tụ lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo bộ ngành, hơn 30 cơ quan ngoại giao, 70 đoàn quốc tế, cùng các tổ chức lớn như WEF, UN, IMF, ADB... và hơn 500 doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ cao, đổi mới sáng tạo.

Về phía quốc tế, sự kiện thu hút 70 đoàn đến từ các Trung tâm đổi mới sáng tạo, tập đoàn lớn; 6 đoàn bộ, ngành quốc tế (Úc, Trung Quốc, Kuwait, Malaysia…); 8 đoàn địa phương quốc tế; 7 tổ chức quốc tế lớn như UN, IMF, ADB và 10 Trung tâm C4IR toàn cầu. Thành phần đại biểu đa dạng phản ánh tầm ảnh hưởng ngày càng lớn của Diễn đàn, tạo nền tảng đối thoại chiến lược đa quốc gia về kinh tế xanh, kinh tế số và đổi mới sáng tạo.

Đặc biệt, ông Stephan Mergenthaler - Giám đốc Điều hành Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF), cùng lãnh đạo các ban, trung tâm thuộc WEF trực tiếp tham dự và đồng hành cùng Việt Nam trong toàn bộ chương trình.

WEF phối hợp tổ chức Phiên Toàn thể, các phiên thảo luận chuyên đề, buổi làm việc với Chính phủ và đặc biệt là Phiên Đối thoại Chính sách cấp cao với Thủ tướng Chính phủ Việt Nam. Sự tham dự sâu rộng của WEF cho thấy mức độ quan tâm và cam kết tăng cường hợp tác chiến lược với Việt Nam và TP. Hồ Chí Minh.

Trong khuôn khổ Diễn đàn, gần 15 thỏa thuận hợp tác giữa các doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước đã được ký kết trong các lĩnh vực năng lượng, logistics, AI, tài chính… cùng nhiều cuộc gặp song phương và đa phương.

Chủ đề của Diễn đàn năm nay “Chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số”, được xây dựng trên nền tảng các chủ trương lớn của Việt Nam, đặc biệt là Nghị quyết 57-NQ/TW xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực then chốt cho sự phát triển bền vững và thịnh vượng quốc gia. Các thảo luận tại Diễn đàn nhằm tập hợp thể chế, giải pháp và kinh nghiệm quốc tế để hình thành bệ phóng chính sách cho giai đoạn phát triển mới của Việt Nam và TP. Hồ Chí Minh .

Phát biểu khai mạc tại sự kiện, ông Trần Lưu Quang - Bí thư Thành uỷ TP. Hồ Chí Minh chia sẻ: "Chuyển đổi xanh và chuyển đổi số không còn là xu hướng, mà là mệnh lệnh của thời đại, là chìa khóa nâng cao năng lực cạnh tranh, bảo đảm an ninh năng lượng – môi trường và chất lượng sống của người dân. Với quan điểm nhất quán lấy con người làm trung tâm, làm mục tiêu và động lực phát triển, Việt Nam nói chung và TP. Hồ Chí Minh nói riêng xác định chuyển đổi xanh – chuyển đổi số là yêu cầu khách quan, là lựa chọn chiến lược và là động lực đột phá cho tăng trưởng nhanh, bền vững. Chủ đề của Diễn đàn năm nay vì vậy mang tính thời sự và cấp thiết đặc biệt".

Bí thư Thành ủy khẳng định, TP. Hồ Chí Minh sẵn sàng đóng vai trò trung tâm tiên phong, là nơi thử nghiệm các chiến lược mới, nơi khởi nguồn của các sáng kiến và nơi lan tỏa những mô hình thành công cho cả nước và khu vực. "Với tinh thần hợp tác – đổi mới – phát triển, chúng tôi tin tưởng, Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025 sẽ mở ra các cơ hội hợp tác mạnh mẽ, tạo thêm động lực để TP. Hồ Chí Minh và Việt Nam bứt phá trong chuyển đổi số và tăng trưởng xanh" - ông Trần Lưu Quang nói.

Chia sẻ tại Diễn đàn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, với quan điểm nhất quán lấy con người làm trung tâm, mục tiêu và động lực của phát triển, Việt Nam nói chung và TP. Hồ Chí Minh nói riêng xác định chuyển đổi xanh và chuyển đổi số là yêu cầu khách quan, là lựa chọn chiến lược và là ưu tiên hàng đầu để tạo ra những động lực đột phá cho tăng trưởng nhanh và bền vững.

TP. Hồ Chí Minh, với vị thế đầu tàu kinh tế của cả nước, mang theo khát vọng trở thành đô thị hiện đại, năng động, có sức cạnh tranh toàn cầu; đi đầu trong phát triển đô thị thông minh, thu hút đầu tư công nghệ cao, hình thành trung tâm tài chính quốc tế và xây dựng nền tảng vững chắc cho mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế – tài chính – dịch vụ – công nghệ hàng đầu khu vực./.