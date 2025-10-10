Misa triển khai tặng miễn phí phần mềm cho 2 triệu hộ kinh doanh phục vụ kê khai, nộp thuế

(TBTCO) - Công ty Cổ phần MISA vừa chính thức công bố triển khai chương trình đồng hành đặc biệt, tặng miễn phí phần mềm khai thuế và bán hàng MISA eShop cho 2 triệu hộ kinh doanh trên toàn quốc. Chương trình nhằm mục tiêu đồng hành cùng các hộ kinh doanh chuyển đổi phương thức kê khai thuế và vận hành kinh doanh hiệu quả, sẵn sàng đáp ứng chủ trương bỏ thuế khoán dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/1/2026.

Đồng hành hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi toàn diện

Để đồng hành cùng các hộ kinh doanh trong hành trình bỏ thuế khoán, chuyển sang nộp thuế theo phương thức kê khai, MISA triển khai chương trình tặng miễn phí 3 tháng sử dụng phần mềm MISA eShop cho 2 triệu hộ kinh doanh trên toàn quốc. Các hộ kinh doanh chưa sử dụng sản phẩm MISA có thể đăng ký nhận phần mềm miễn phí không yêu cầu điều kiện hay phát sinh bất cứ chi phí ẩn nào. Đây là hoạt động thể hiện cam kết mạnh mẽ của MISA trong việc hỗ trợ hộ kinh doanh dễ dàng tiếp cận công nghệ số, chủ động làm quen với quy trình mới mà không lo gián đoạn hoạt động kinh doanh.

Nhân viên MISA (áo vàng) hỗ trợ trực tiếp cho các hộ kinh doanh cài đặt, sử dụng phần mềm MISA eShop để bán hàng, xuất hóa đơn, kê khai thuế tại chợ.

Theo chính sách này, các hộ kinh doanh khi đăng ký sẽ được trải nghiệm phần mềm MISA eShop - nền tảng quản lý bán hàng và khai thuế toàn diện “6 trong 1” tiên phong tại Việt Nam. Mỗi gói phần mềm được tặng bao gồm: 5.000 hóa đơn điện tử giúp phát hành hóa đơn đúng luật, nhanh chóng; nghiệp vụ quản lý bán hàng hỗ trợ bán hàng, thanh toán, theo dõi doanh thu, tồn kho, công nợ mọi lúc mọi nơi; nghiệp vụ kê khai thuế giúp tự động tổng hợp số liệu, lập tờ khai và nộp thuế đúng hạn; cùng chữ ký số điện tử phục vụ các giao dịch và thủ tục kê khai thuận tiện. Nhờ khả năng kết nối trực tiếp với hệ thống Mtax, toàn bộ quy trình “Khai - Ký - Nộp” được thực hiện trọn vẹn chỉ trên một ứng dụng duy nhất, giúp hộ kinh doanh tiết kiệm thời gian, chi phí và giảm thiểu sai sót trong quá trình kê khai thuế.

Cam kết song hành mạnh mẽ cùng hộ kinh doanh

Điểm khác biệt nổi bật của MISA eShop nằm ở chỗ đây là sản phẩm được MISA phát triển dựa trên hơn 30 năm kinh nghiệm dẫn đầu trong lĩnh vực tài chính - kế toán. Nhờ đó, phần mềm được thiết kế “6 in 1” tối ưu cho hộ kinh doanh nhỏ lẻ, tiểu thương tại chợ và cửa hàng, bao gồm đầy đủ nghiệp vụ từ bán hàng - xuất hóa đơn - kê khai thuế - chữ ký số - nộp thuế qua cổng Mtax - sổ sách kế toán trên một ứng dụng duy nhất. Qua đó giúp hộ kinh doanh tuân thủ quy định thuế một cách nhanh chóng, chính xác và dễ dàng, ngay cả khi không am hiểu chuyên sâu về kế toán.

Phần mềm MISA eShop tích hợp AI giúp hộ kinh doanh lên đơn hàng bằng giọng nói.

Phần mềm MISA eShop được thiết kế đơn giản, đầy đủ các nghiệp vụ để các hộ kinh doanh tuân thủ quy định thuế chính xác và dễ dàng, ngay cả khi không am hiểu chuyên sâu về kế toán

Về nghiệp vụ bán hàng và xuất hóa đơn, MISA eShop tích hợp công nghệ Trí tuệ nhân tạo (AI), cho phép nhập đơn hàng bằng giọng nói - một tính năng thân thiện với những chủ hộ lớn tuổi hoặc ít sử dụng công nghệ. Chỉ cần ra lệnh bằng giọng nói, người bán có thể dễ dàng tạo ra nội dung và xuất hóa đơn mà không cần thao tác phức tạp. Sau khi xuất hóa đơn, dữ liệu sẽ được tự động gửi đến cơ quan thuế, đảm bảo tuân thủ quy định mà không gặp phải sai sót. Bên cạnh đó, AI còn hỗ trợ tự động nhận diện thu - chi, tồn kho, nhập kho, đồng thời tổng hợp doanh thu.

Về nghiệp vụ khai thuế và nộp thuế, phần mềm MISA eShop giúp hộ kinh doanh lập tờ khai thuế đúng mẫu quy định, kê khai nhanh, đúng, đủ mà không cần phải “thử và sai”. Đặc biệt, MISA eShop được tích hợp - kết nối Mtax của Cục Thuế giúp hộ kinh doanh nộp thuế trực tiếp ngay trên phần mềm mà không cần truy cập thêm bất kỳ cổng thông tin nào khác. Đồng thời MISA eShop có thiết kế Sổ sách kế toán điện tử giúp tự động ghi nhận doanh thu, chi phí, lãi/lỗ, hình thành bộ sổ kế toán hợp lệ, phục vụ kiểm tra thuế, vay vốn và mở rộng kinh doanh trong tương lai.

Đội ngũ hỗ trợ phủ khắp 34 tỉnh thành

Không chỉ tặng phần mềm, MISA còn triển khai đồng bộ nhiều hoạt động hỗ trợ thực tế. Ông Lê Hồng Quang - Tổng Giám đốc MISA cho biết: “MISA huy động hơn 3.000 chuyên viên và 1.000 đối tác kế toán, đại lý thuế để trực tiếp hướng dẫn hộ kinh doanh tại 34 tỉnh thành trên toàn quốc - từ môi trường trực tuyến đến từng chợ dân sinh, ngõ phố”.

Hộ kinh doanh có thể quét mã QR Code đăng ký nhận phần mềm miễn phí.

Ngoài ra, MISA còn tổ chức Livestream trực tiếp giải đáp thắc mắc hàng tháng và chuỗi hội thảo tập huấn chuyên sâu định kỳ cùng các chuyên gia thuế và Thuế cơ sở tại địa phương. Chương trình này giúp bà con tiểu thương tự tin chuyển đổi, đảm bảo thành công trong việc tuân thủ quy định mới xuyên suốt các giai đoạn phát triển.

Song song, MISA xây dựng “Kho tri thức Khai thuế dễ dàng - Bán hàng an tâm” với hơn 1.000 bài viết và chuỗi video phân tích chính sách thuế mới. Ngoài ra, MISA còn tổ chức các buổi Livestream trực tiếp giải đáp chính sách thuế mới. Đồng thời, công ty cũng tổ chức chuỗi hội thảo, tập huấn online và offline cùng chuyên gia và cơ quan thuế địa phương. Chương trình giúp hộ kinh doanh nắm vững quy định xuyên suốt các giai đoạn phát triển, tự tin chuyển đổi lên kê khai hoặc doanh nghiệp.

Với hơn 350.000 doanh nghiệp và hộ kinh doanh tin dùng, MISA khẳng định cam kết đồng hành cùng cộng đồng hộ kinh doanh Việt Nam trong hành trình chuyển đổi số, giúp việc kê khai thuế trở nên “không sợ sai - không cần thử - không lo gián đoạn”./.