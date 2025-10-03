Giá vàng hôm nay (3/10): Vàng nhẫn Phú Quý giảm sâu

|Sáng 3/10, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mốc 3.855,49 USD/oune
Thị trường thế giới
Tại thời điểm 05:26:46 sáng 3/10, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mốc 3.855,49 USD/oune, giảm 15,3 USD/oune, tương đương với mức giảm 0,4% trong 24 giờ qua.
Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 121,857 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).
Quy đổi theo tỷ giá USD trên thị trường tự do (26.615 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 123 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).
Thị trường trong nước
Tại thời điểm 05:30 sáng 3/9, các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu đồng loạt giao dịch ở mức 136 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 138 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, giảm 400.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều.
Riêng thương hiệu Phú Quý SJC có giá chiều mua vào là 135,3 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng; giao dịch ở chiều mua vào thấp hơn các thương hiệu khác là 700.000 đồng/lượng; ở chiều bán ra bằng giá với các thương hiệu khác là 138 triệu đồng/lượng.
Với mốc giá trên, vàng miếng SJC đang đắt hơn giá vàng thế giới khoảng 15 triệu đồng/lượng.
Đối với vàng nhẫn, thời điểm hiện tại, hầu hết các thương hiệu đều được điều chỉnh giảm, trong đó vàng nhẫn Phú Quý lao dốc ở chiều mua vào với mức giảm sâu là 1,3 triệu đồng/lượng. Các thương hiệu vàng nhẫn niêm yết mức giá cao nhất là 135,8 triệu đồng/lượng bán ra.
Cụ thể, SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 131,5 - 134,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều.
Vàng nhẫn PNJ, vàng nhẫn DOJI đều giao dịch ở ngưỡng 132 triệu đồng/lượng mua vào và 135 triệu đồng/lượng bán ra (bằng giá hôm qua ở cả 2 chiều).
Vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 132,8 - 135,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 200.000 đồng/lượng so với hôm qua ở cả 2 chiều.
Vàng nhẫn Phú Quý giao dịch ở ngưỡng 132 triệu đồng/lượng mua vào (giảm 1,3 triệu đồng/lượng) và 135 triệu đồng/lượng bán ra (giảm 300.000 đồng/lượng)./.