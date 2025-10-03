Giá vàng hôm nay (3/10): Vàng nhẫn Phú Quý giảm sâu

Sau những phiên liên tục lập đỉnh, sáng nay, giá vàng thế giới quay đầu giảm. Trong nước, thời điểm hiện tại, hầu hết các thương hiệu cũng điều chỉnh giảm theo xu hướng giảm của giá vàng thế giới, trong đó vàng nhẫn Phú Quý lao dốc ở chiều mua vào với mức giảm sâu là 1,3 triệu đồng/lượng.

Sáng 3/10, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mốc 3.855,49 USD/oune

Thị trường thế giới

Tại thời điểm 05:26:46 sáng 3/10, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mốc 3.855,49 USD/oune, giảm 15,3 USD/oune, tương đương với mức giảm 0,4% trong 24 giờ qua.

Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 121,857 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Quy đổi theo tỷ giá USD trên thị trường tự do (26.615 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 123 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Thị trường trong nước

Tại thời điểm 05:30 sáng 3/9, các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu đồng loạt giao dịch ở mức 136 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 138 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, giảm 400.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều.

Riêng thương hiệu Phú Quý SJC có giá chiều mua vào là 135,3 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng; giao dịch ở chiều mua vào thấp hơn các thương hiệu khác là 700.000 đồng/lượng; ở chiều bán ra bằng giá với các thương hiệu khác là 138 triệu đồng/lượng.

Với mốc giá trên, vàng miếng SJC đang đắt hơn giá vàng thế giới khoảng 15 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, thời điểm hiện tại, hầu hết các thương hiệu đều được điều chỉnh giảm, trong đó vàng nhẫn Phú Quý lao dốc ở chiều mua vào với mức giảm sâu là 1,3 triệu đồng/lượng. Các thương hiệu vàng nhẫn niêm yết mức giá cao nhất là 135,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Cụ thể, SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 131,5 - 134,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều.

Vàng nhẫn PNJ, vàng nhẫn DOJI đều giao dịch ở ngưỡng 132 triệu đồng/lượng mua vào và 135 triệu đồng/lượng bán ra (bằng giá hôm qua ở cả 2 chiều).

Vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 132,8 - 135,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 200.000 đồng/lượng so với hôm qua ở cả 2 chiều.

Vàng nhẫn Phú Quý giao dịch ở ngưỡng 132 triệu đồng/lượng mua vào (giảm 1,3 triệu đồng/lượng) và 135 triệu đồng/lượng bán ra (giảm 300.000 đồng/lượng)./.