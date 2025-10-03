(TBTCO) - Ngân hàng ACB cho biết hiện đang kinh doanh hai loại vàng miếng gồm SJC và ACB được sản xuất trước năm 2012. Về kế hoạch tái sản xuất theo Nghị định số 232/NĐ-CP, ACB vẫn đang chờ Thông tư hướng dẫn chi tiết và sẽ thực hiện đăng ký đúng quy định.

Tại thông báo mới phát hành, đại diện Ngân hàng ACB cho biết, trước năm 2008, ACB từng sản xuất vàng miếng thương hiệu Bông Lúa, đến năm 2008 ra mắt thương hiệu vàng miếng ACB hiệu Ngôi Sao.

Cuối năm 2012, Ngân hàng ACB được Ngân hàng Nhà nước cấp giấy phép số 267/GP-NHNN ngày 28/12/2012 về việc kinh doanh mua bán vàng miếng và thực hiện hoạt động này liên tục cho đến nay.

"Tính đến hiện nay ACB thực hiện kinh doanh mua bán 2 loại vàng miếng là vàng miếng SJC và vàng miếng ACB đã sản xuất giai đoạn trước 2012” - đại diện Ngân hàng ACB nêu rõ.

ACB duy trì kinh doanh vàng miếng cũ, để ngỏ khả năng tái khởi động sản xuất. Ảnh minh hoạ.

“Đây là quy định bắt buộc đối với các tổ chức tín dụng kinh doanh vàng miếng, không đồng nghĩa với việc ACB vừa được Ngân hàng Nhà nước cấp phép sản xuất vàng theo Nghị định mới” - ACB nhấn mạnh.

Việc ACB ban hành Thông báo về quy định giao dịch mua bán vàng miếng có hiệu lực từ ngày 10/10/2025 được căn cứ trên giấy phép kinh doanh vàng miếng số 267/GP-NHNN và Khoản 8 Điều 1 Nghị định số 232/NĐ-CP ngày 26/8/2025 (Nghị định 232) về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 12 của Nghị định 24/2012.

Trong đó, quy định doanh nghiệp, tổ chức tín dụng hoạt động kinh doanh mua bán vàng miếng có trách nhiệm công bố công khai thông tin về quyền và nghĩa vụ của khách hàng trên trang thông tin điện tử của tổ chức tín dụng, doanh nghiệp hoặc niêm yết công khai tại trụ sở giao dịch.

Do đó, nhằm tuân thủ quy định của Ngân hàng Nhà nước, ngày 1/10 vừa qua, ACB đã công bố “Điều khoản giao dịch mua bán vàng miếng” trên website chính thức của ngân hàng.

Phản hồi về kế hoạch tái sản xuất vàng miếng ACB sau ngày 10/10 khi Nghị định 232 có hiệu lực, đại diện ACB khẳng định, hiện chỉ thực hiện kinh doanh mua bán vàng miếng SJC và vàng miếng ACB sản xuất trước năm 2012. Đối với hoạt động sản xuất vàng miếng theo Nghị định 232, ACB vẫn đang chờ Thông tư hướng dẫn chi tiết và sẽ thực hiện đăng ký đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Trong thông báo về điều khoản quy định giao dịch mua, bán vàng miếng, ACB nêu rõ, ngân hàng giao dịch mua, bán vàng miếng với khách hàng theo giá niêm yết hoặc giá thỏa thuận của ACB tại từng thời điểm; thu thập thông tin khách hàng theo quy định của ACB và của pháp luật.

Đồng thời, kiểm tra chất lượng vàng miếng do khách hàng cung cấp theo quy định; thông báo và thu các loại phí liên quan nếu có, bao gồm nhưng không giới hạn phí bao bì, phí gia công trong từng thời kỳ.

Ngân hàng cũng yêu cầu khách hàng xuất hóa đơn bán vàng trong trường hợp khách hàng là tổ chức bán vàng miếng cho ACB; niêm yết công khai giá vàng tại địa điểm giao dịch hoặc trên website ACB; xuất hóa đơn bán vàng trong trường hợp khách hàng là bên mua vàng miếng.

Đồng thời, cung cấp thông tin tài khoản, thông tin khách hàng và các thông tin khác liên quan đến giao dịch mua, bán vàng miếng của khách hàng cho cơ quan có thẩm quyền khi có yêu cầu…

Loại vàng giao dịch là vàng miếng 999.9 thương hiệu ACB, SJC và các loại vàng miếng khác do ACB quy định và cập nhật trong từng thời kỳ, trong đó đối với vàng miếng thương hiệu SJC chỉ thực hiện giao dịch loại 1 lượng, còn đối với vàng miếng thương hiệu ACB thực hiện giao dịch tất cả các loại vàng.

Thời hạn thanh toán và giao vàng là ngay trong ngày hoặc trong vòng 02 ngày làm việc kể từ thời điểm xác lập giao dịch, trừ trường hợp hợp đồng hoặc biên nhận có thỏa thuận khác.

Bảng giá vàng niêm yết tại website ACB và ứng dụng ACBOne chỉ mang tính chất tham khảo. Trong một số trường hợp, hệ thống mạng có thể ngưng trệ hoạt động do tắc nghẽn đường truyền internet, quá tải hoặc sự cố kỹ thuật, dẫn đến việc cập nhật bảng giá vàng niêm yết bị ảnh hưởng, khi đó, giá áp dụng là giá tại quầy, giá hệ thống hoặc giá thỏa thuận tại thời điểm giao dịch. Khách hàng chịu toàn bộ trách nhiệm về rủi ro biến động giá vàng và các thiệt hại phát sinh từ quyết định mua, bán vàng với ACB./.