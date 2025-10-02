(TBTCO) - Ngân hàng ACB sẽ chính thức triển khai giao dịch vàng miếng từ ngày 10/10, bao gồm vàng thương hiệu ACB và SJC. Cùng với đó, Techcombank cũng chuẩn bị tái gia nhập thị trường vàng sau khi nghị định mới có hiệu lực, mở cơ chế cho ngân hàng được nhập khẩu và sản xuất vàng miếng.

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) vừa thông báo ban hành điều khoản quy định về giao dịch mua bán vàng miếng, chính thức có hiệu lực từ ngày 10/10 tới đây. Theo đó, ACB sẽ triển khai hoạt động mua bán vàng miếng tại một số chi nhánh, bao gồm vàng miếng thương hiệu ACB, SJC và các loại vàng khác do ngân hàng quy định từng giai đoạn.

Ngân hàng ra mắt thương hiệu vàng mới, tái gia nhập đường đua sản xuất vàng miếng. Ảnh minh hoạ.

Theo đại diện ACB, các chi nhánh ACB chỉ giao dịch vàng SJC loại 1 lượng, trong khi vàng thương hiệu ACB sẽ áp dụng cho mọi trọng lượng. Phương thức thanh toán bằng đồng Việt Nam, thông qua tài khoản tại ACB. Việc thanh toán và giao vàng được thực hiện ngay trong ngày hoặc tối đa trong vòng hai ngày làm việc.

Khách hàng giao dịch theo giá niêm yết hoặc giá thỏa thuận của ACB tại từng thời điểm, có quyền yêu cầu xuất hóa đơn khi mua vàng và phải xuất hóa đơn khi bán lại cho ngân hàng.

Khách hàng cá nhân cần cung cấp giấy tờ tùy thân, hồ sơ pháp lý; tổ chức phải xuất trình giấy phép mua bán vàng miếng do Ngân hàng Nhà nước cấp.

ACB có quyền kiểm tra chất lượng vàng do khách hàng cung cấp, thu các loại phí phát sinh như bao bì, gia công; đồng thời niêm yết công khai giá tại quầy và website. Trường hợp hệ thống kỹ thuật gián đoạn, giá áp dụng là giá tại quầy hoặc giá hệ thống tại thời điểm giao dịch. Ngân hàng cam kết tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật, cung cấp thông tin giao dịch khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

Bên cạnh ACB, Techcombank cũng đang chuẩn bị trở lại mảng vàng, với kế hoạch nhập khẩu vàng nguyên liệu, chế tác vàng miếng mang thương hiệu riêng và phát triển cả kênh phân phối trực tuyến để gia tăng nguồn cung, thúc đẩy minh bạch thị trường.

Theo đó, giai đoạn trước, Techcombank từng tham gia lĩnh vực vàng nhưng đã tạm dừng vào những năm gần đây. Tuy nhiên, với sự cởi mở từ Nghị định số 232/NĐ-CP ngày 26/8/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng (Nghị định 232) có hiệu lực từ ngày 10/10/2025, ngân hàng đã có sự chuẩn bị rất tích cực.

Đại diện Techcombank cho biết, chỉ đợi Thông tư hướng dẫn được ban hành, ngân hàng sẽ chính thức xin phép Ngân hàng Nhà nước để tham gia nhập khẩu vàng nguyên liệu và sản xuất.

Nhà băng này đang tìm kiếm đối tác quốc tế để nhập khẩu vàng nguyên liệu, nghiên cứu chế tác vàng miếng mang thương hiệu Techcombank, đồng thời chuẩn bị cơ sở vật chất trong nước như nhân sự, kho bãi, quy trình nhập, cung ứng và hệ thống phân phối. Ngoài kênh chi nhánh, ngân hàng cũng định hướng phát triển nền tảng số để người dân có thể mua bán vàng trực tuyến.

Nghị định 232 cho phép một số ngân hàng và doanh nghiệp đủ điều kiện tham gia nhập khẩu, sản xuất vàng miếng thay cho cơ chế độc quyền của Nhà nước trước đây./.