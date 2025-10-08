Sáng ngày 8/10, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố ở mức 25.133 VND/USD, giảm 8 VND so với phiên giao dịch trước. Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,48%, hiện ở mức 98,58.

Ảnh minh họa

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.934 VND/USD - 26.348 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM giảm. Cụ thể, Vietcombank hiện giao dịch ở mức 26.148 - 26.398 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 26.148 đồng 26.398 đồng Vietinbank 26.180 đồng 26.398 đồng BIDV 26.175 đồng 26.398 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 27.956 - 30.899 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 30.078 đồng 31.664 đồng Vietinbank 30.238 đồng 31.493 đồng BIDV 30.286 đồng 31.456 đồng

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 159 đồng - 175 đồng.

Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 169.06 đồng 179.80 đồng Vietinbank 169.52 đồng 177.52 đồng BIDV 169.98 đồng 177.38 đồng

Tại thị trường "chợ đen", tỷ giá USD chợ đen tính đến 4h30 ngày 8/10/2025 tăng 51 đồng ở cả chiều mua và chiều bán ra, so với phiên giao dịch ngày hôm qua, giao dịch quanh mốc 26.735 - 26.820 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, chỉ số DXY hiện ở mức mức 98,58, giảm 0,48%.

Những lo ngại về triển vọng tài khóa của Nhật Bản đã khiến đồng Yên rơi xuống mức thấp nhất trong hơn 7 tháng so với đồng USD vào thứ Ba, trong khi bất ổn chính trị ở Pháp khiến đồng EUR chịu áp lực. Giới đầu tư cũng dõi theo mọi dấu hiệu về thời điểm Chính phủ Mỹ sẽ mở cửa trở lại.

Hiện tại, các nhà giao dịch trên thị trường tiền tệ đang dự đoán chỉ còn 26% khả năng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) sẽ nâng lãi suất trong cuộc họp chính sách sắp tới vào ngày 30/10, giảm mạnh so với mức khoảng 60% trước khi bà Sanae Takaichi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử lãnh đạo Đảng Dân chủ Tự do (LDP).

So với đồng Yên Nhật, đồng USD tăng 1%, lên mức 151,86, có lúc đạt 151,93, cao nhất kể từ ngày 19/2.

Đồng EUR tiếp tục yếu do tác động từ việc Thủ tướng Pháp từ chức hôm thứ Hai, làm gia tăng sức ép lên Tổng thống Emmanuel Macron và khiến kế hoạch củng cố tài khóa trở nên bất định. Pháp có khả năng bỏ lỡ thời hạn trình dự luật ngân sách năm 2026, buộc Quốc hội phải thông qua luật tạm thời để cho phép chi tiêu từ ngày 1/1 cho đến khi ngân sách chính thức được phê duyệt. Đồng EUR giảm 0,43%, còn 1,1659 USD./.