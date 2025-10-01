Tỷ giá USD hôm nay (1/10): Thị trường tự do giảm cả hai chiều mua vào và bán ra

Sáng ngày 1/10, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố ở mức 25.187 VND/USD. Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,10%, hiện ở mức 97,81.

Đồng USD suy yếu khi nguy cơ chính phủ Mỹ đóng cửa gia tăng. Ảnh tư liệu

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.978 VND/USD - 26.396 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM giảm. Cụ thể, Vietcombank hiện giao dịch ở mức 26.176 - 26.446 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 26.176 đồng 26.446 đồng Vietinbank 26.245 đồng 26.446 đồng BIDV 26.235 đồng 26.446 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 28.034 - 30.985 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 30.185 đồng 31.776 đồng Vietinbank 30.557 đồng 31.812 đồng BIDV 30.613 đồng 31.690 đồng

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 161 đồng - 178 đồng.

Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 171.53 đồng 182.43 đồng Vietinbank 174.87 đồng 182.87 đồng BIDV 174.99 đồng 181.68 đồng

Tại thị trường "chợ đen", tỷ giá USD chợ đen tính đến 4h30 ngày 1/10/2025 giảm 2 đồng cả hai chiều mua và bán, so với phiên giao dịch ngày hôm qua, giao dịch quanh mốc 26.572 - 26.652 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, chỉ số DXY hiện ở mức mức 97,81, giảm 0,10%.

Đồng USD giảm giá trong phiên giao dịch ngày thứ Ba sau khi các dữ liệu kinh tế công bố kém khả quan hơn dự báo, trong bối cảnh giới đầu tư chờ đợi nguy cơ chính phủ Mỹ phải đóng cửa, có thể làm gián đoạn việc phát hành báo cáo việc làm phi nông nghiệp hằng tháng trong tuần này.

Đồng USD giảm 0,5% so với Yên Nhật, xuống 147,85, nối dài đà sụt giảm sau khi Bộ Lao động công bố dữ liệu tuyển dụng và sa thải lao động. Tính theo quý, đồng bạc xanh vẫn tăng 2,7%, ghi nhận mức tăng trưởng hàng quý mạnh nhất kể từ tháng 10/2024.

Đồng EUR tăng 0,1% lên 1,1740 USD, song giảm 0,4% trong quý, mức sụt giảm lớn nhất kể từ tháng 10/2024.

Đồng Đô la Úc (AUD) tăng 0,6% lên 0,6615 USD sau khi Ngân hàng Dự trữ Úc, vốn đã hạ lãi suất 3 lần trong năm nay quyết định giữ nguyên lãi suất như dự báo. Tính trong quý III, đồng AUD tăng 0,5%.

Đồng Bảng Anh tăng 0,1% so với USD, lên 1,3450 USD. Tính theo quý, Bảng Anh giảm 2% so với USD, ghi nhận quý tệ nhất kể từ tháng 10 năm ngoái./.