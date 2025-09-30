Tỷ giá USD hôm nay (30/9): Thế giới suy yếu, trong nước tiếp tục giảm

Sáng ngày 30/9, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố ở mức 25.187 VND/USD, giảm 5 VND so với phiên giao dịch trước. Trong khi đó, Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,22%, hiện ở mức 97,94.

Đồng USD hôm nay suy yếu sau đợt tăng mạnh. Ảnh tư liệu

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.983 VND/USD - 26.401 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM giảm. Cụ thể, Vietcombank hiện giao dịch ở mức 26.181 - 26.451 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 26.181 đồng 26.451 đồng Vietinbank 26.245 đồng 26.446 đồng BIDV 26.238 đồng 26.451 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 28.036 - 30.987 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 30.147 đồng 31.736 đồng Vietinbank 30.538 đồng 31.793 đồng BIDV 30.623 đồng 31.700 đồng

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 160 đồng - 177 đồng.

Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 170.78 đồng 181.63 đồng Vietinbank 174.22 đồng 182.22 đồng BIDV 175.16 đồng 181.83 đồng

Tại thị trường "chợ đen", tỷ giá USD chợ đen tính đến 4h30 ngày 30/9/2025 tăng 4 đồng cả hai chiều mua và bán, so với phiên giao dịch ngày hôm qua, giao dịch quanh mốc 26.574 - 26.654 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, chỉ số DXY hiện ở mức mức 97,94, giảm 0,22%.

Đồng USD giảm giá so với các đồng tiền chủ chốt như EUR và Yên Nhật trong phiên giao dịch ngày thứ Hai, sau khi đã có một tuần tăng mạnh nhờ loạt dữ liệu kinh tế Mỹ khả quan hơn dự kiến, trong bối cảnh thị trường chờ báo cáo việc làm phi nông nghiệp quan trọng, yếu tố có thể cung cấp thêm manh mối về định hướng chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Đà giảm của USD cũng diễn ra khi nguy cơ chính phủ Mỹ phải đóng cửa gia tăng, do nguồn tài trợ sẽ hết hạn vào nửa đêm thứ Ba.

Trong phiên giao dịch buổi chiều, USD giảm 0,6% xuống 148,61 sau khi ghi nhận tuần tăng mạnh nhất kể từ đầu tháng 7 với mức tăng hơn 1%. Đồng EUR, tăng 0,3% so với USD, lên 1,1731 USD.

Trên thị trường tiền tệ, đồng USD giảm 0,1% xuống 0,7973 Franc Thụy Sĩ, trong khi Bảng Anh tăng 0,3% lên 1,3436 USD. Các nhà phân tích dự báo dữ liệu lạm phát từ khu vực đồng EUR khó có tác động lớn đến triển vọng lãi suất cũng như đồng tiền chung, do giới đầu tư vẫn tin rằng chính sách sẽ ổn định.

Tại Nhật Bản, chênh lệch triển vọng lãi suất giữa Fed và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) tiếp tục là tâm điểm, khi xuất hiện tín hiệu BOJ có thể nghiêng về quan điểm thắt chặt hơn.

Ở các đồng tiền khác, Đô la Australia tăng 0,5%, giao dịch ở mức 0,6580 USD. Ngân hàng Dự trữ Australia sẽ công bố quyết định lãi suất vào thứ Ba, với kỳ vọng cơ quan này sẽ giữ nguyên chính sách hiện tại./.