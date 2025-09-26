Tỷ giá USD hôm nay (26/9): Thế giới tăng, trong nước giao dịch ở mức 25.194 VND/USD

Sáng ngày 26/9, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố ở mức 25.194 VND/USD, tăng 3 VND so với phiên giao dịch trước. Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,61%, hiện ở mức 98,47.

Đồng USD tăng giá so với các đồng tiền lớn sau khi dữ liệu kinh tế Mỹ được công bố. Ảnh tư liệu

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.982 VND/USD - 26.400 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM tăng. Cụ thể, Vietcombank hiện giao dịch ở mức 26.200 - 26.450 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 26.200 đồng 26.450 đồng Vietinbank 26.210 đồng 26.450 đồng BIDV 26.230 đồng 26.450 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 28.109 - 31.067 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 30.238 đồng 31.832 đồng Vietinbank 30.355 đồng 31.610 đồng BIDV 30.679 đồng 31.765 đồng

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 161 đồng - 178 đồng.

Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 171.59 đồng 182.49 đồng Vietinbank 172.79 đồng 180.79 đồng BIDV 174.92 đồng 181.63 đồng

Tại thị trường "chợ đen", tỷ giá USD chợ đen tính đến 4h30 ngày 26/9/2025 tăng 29 đồng chiều mua vào và chiều bán ra, so với phiên giao dịch ngày hôm qua, giao dịch quanh mốc 26.533 - 26.584 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, chỉ số DXY hiện ở mức mức 98,47, tăng 0,61%.

Đồng USD tăng giá so với các đồng tiền lớn vào ngày thứ Năm sau khi dữ liệu kinh tế Mỹ được công bố, cho thấy khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ hạn chế việc cắt giảm lãi suất trong tương lai.

Đồng USD tăng 0,58%, lên mức 149,77 so với Yên Nhật, chạm ngưỡng cao nhất kể từ ngày 1/8. Đồng EUR rơi xuống mức thấp nhất trong hơn hai tuần so với đồng USD, giảm 0,66% và giao dịch ở mức 1,1659 USD.

Đồng USD cũng mở rộng đà tăng so với Franc Thụy Sĩ sau khi GDP của Mỹ được công bố và việc Ngân hàng quốc gia Thụy Sĩ giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức 0, đúng như dự đoán. Đồng bạc xanh đạt mức cao nhất trong hai tuần so với Franc Thụy Sĩ, tăng từ 0,6% lên 0,8%./.