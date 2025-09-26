Tỷ giá USD hôm nay (26/9): Thế giới tăng, trong nước giao dịch ở mức 25.194 VND/USD

|Đồng USD tăng giá so với các đồng tiền lớn sau khi dữ liệu kinh tế Mỹ được công bố. Ảnh tư liệu
Diễn biến thị trường trong nước
* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.982 VND/USD - 26.400 VND/USD.
Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM tăng. Cụ thể, Vietcombank hiện giao dịch ở mức 26.200 - 26.450 VND/USD.
Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:
|
Tỷ giá USD
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Vietcombank
|
26.200 đồng
|
26.450 đồng
|
Vietinbank
|
26.210 đồng
|
26.450 đồng
|
BIDV
|
26.230 đồng
|
26.450 đồng
* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 28.109 - 31.067 đồng.
Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:
|
Tỷ giá EUR
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Vietcombank
|
30.238 đồng
|
31.832 đồng
|
Vietinbank
|
30.355 đồng
|
31.610 đồng
|
BIDV
|
30.679 đồng
|
31.765 đồng
* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 161 đồng - 178 đồng.
Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:
|
Tỷ giá yên Nhật
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Vietcombank
|
171.59 đồng
|
182.49 đồng
|
Vietinbank
|
172.79 đồng
|
180.79 đồng
|
BIDV
|
174.92 đồng
|
181.63 đồng
Tại thị trường "chợ đen", tỷ giá USD chợ đen tính đến 4h30 ngày 26/9/2025 tăng 29 đồng chiều mua vào và chiều bán ra, so với phiên giao dịch ngày hôm qua, giao dịch quanh mốc 26.533 - 26.584 đồng/USD.
Diễn biến thị trường thế giới
Trên thị trường Mỹ, chỉ số DXY hiện ở mức mức 98,47, tăng 0,61%.
Đồng USD tăng giá so với các đồng tiền lớn vào ngày thứ Năm sau khi dữ liệu kinh tế Mỹ được công bố, cho thấy khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ hạn chế việc cắt giảm lãi suất trong tương lai.
Đồng USD tăng 0,58%, lên mức 149,77 so với Yên Nhật, chạm ngưỡng cao nhất kể từ ngày 1/8. Đồng EUR rơi xuống mức thấp nhất trong hơn hai tuần so với đồng USD, giảm 0,66% và giao dịch ở mức 1,1659 USD.
Đồng USD cũng mở rộng đà tăng so với Franc Thụy Sĩ sau khi GDP của Mỹ được công bố và việc Ngân hàng quốc gia Thụy Sĩ giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức 0, đúng như dự đoán. Đồng bạc xanh đạt mức cao nhất trong hai tuần so với Franc Thụy Sĩ, tăng từ 0,6% lên 0,8%./.