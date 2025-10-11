Tỷ giá USD hôm nay (11/10): Thế giới và các ngân hàng thương mại đồng loạt giảm

Sáng ngày 11/10, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố ở mức 25.128 VND/USD. Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,69%, hiện ở mức 98,85.

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.922 VND/USD - 26.334 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM giảm. Cụ thể, Vietcombank hiện giao dịch ở mức 26.114 - 26.384 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 26.114 đồng 26.384 đồng Vietinbank 25.980 đồng 26.384 đồng BIDV 26.164 đồng 26.384 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 27.615 - 30.521 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 29.716 đồng 31.282 đồng Vietinbank 29.747 đồng 31.467 đồng BIDV 30.119 đồng 31.287 đồng

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 156 đồng - 172 đồng.

Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 166.47 đồng 177.04 đồng Vietinbank 168.74 đồng 180.24 đồng BIDV 169.41 đồng 176.84 đồng

Tại thị trường “chợ đen’’, tỷ giá USD chợ đen tính đến 4h30 ngày 11/10/2025 tăng 2 đồng ở chiều mua và tăng 17 đồng chiều bán ra, so với phiên giao dịch ngày hôm qua, giao dịch quanh mốc 26.842 - 26.942 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, chỉ số DXY hiện ở mức mức 98,85, tăng 0,69%.

Đồng USD giảm vào ngày thứ Sáu, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa tăng thuế đối với hàng hóa Trung Quốc, làm dấy lên lo ngại mới về tác động của cuộc chiến thương mại đối với nền kinh tế Mỹ. Ông Trump cũng cho biết có thể hủy cuộc gặp dự kiến với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, đồng thời lên mạng xã hội chỉ trích điều mà ông gọi là “âm mưu của Trung Quốc nhằm giữ nền kinh tế toàn cầu làm con tin”, sau khi Bắc Kinh mở rộng đáng kể kiểm soát xuất khẩu đất hiếm vào hôm thứ Năm.

Những phát biểu này khiến đồng EUR và yên Nhật tăng giá so với đồng bạc xanh, trong khi các đồng tiền gắn liền với hàng hóa như đô la Úc lại giảm.

Đồng Yên Nhật giảm trong tuần qua, giữa những lo ngại rằng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) có thể sẽ không tiếp tục tăng lãi suất trong năm nay, sau khi bà Sanae Takaichi, người theo quan điểm nới lỏng tài khóa, bất ngờ thắng cử để lãnh đạo đảng cầm quyền. Điều này làm dấy lên lo ngại rằng chính phủ Nhật Bản có thể phải can thiệp để hỗ trợ đồng Yên. Các quan chức Nhật từng bày tỏ lo ngại khi đồng yên mất giá 10 Yên chỉ trong một tháng vào năm ngoái. Hiện, đồng Yên tăng 0,86% so với USD, lên 151,73 Yên/USD. Tuy nhiên, đồng USD vẫn đang hướng tới mức tăng 2,9% so với yên trong tuần, mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 9/2024.

Đồng EUR tăng 0,38% trong ngày, lên 1,1607 USD, nhưng vẫn hướng tới tuần giảm mạnh nhất kể từ tháng 7, với mức giảm 1,15%, do tình hình chính trị bất ổn tại Pháp./.