(TBTCO) - Tại dự án Khu đô thị mới đường Lý Thường Kiệt (Nam Phương City), Phường Lộc Phát, TP. Bảo Lộc, (nay là phường Bảo Lộc), tỉnh Lâm Đồng, Công ty cổ phần Lizen đã thực hiện huy động vốn dưới dạng thoả thuận góp vốn khi chưa đủ điều kiện. Tuy nhiên, sau nhiều năm đóng tiền, một phần dự án này lại bị chính quyền thu hồi quyết định điều chỉnh, nên phía Lizen buộc phải trả tiền cho khách hàng, nhưng một số khách hàng còn phản ánh chưa thoả đáng.

Hình ảnh thực tế Dự án Nam Phương City

Nhận góp vốn khi chưa được giao đất

Theo phản ánh của bạn đọc đến Báo Tài chính - Đầu tư, ngày 10/0/2024, ông Tăng Quốc Thuộc là Tổng giám đốc của Công ty cổ phần Licogi 16 (nay là Công ty cổ phần Lizen, mã cổ phiếu: LCG) đã ký hợp đồng với khách hàng để thu về 983.790.000 đồng.

Có thể thấy, hợp đồng trên là thoả thuận góp vốn xây dựng cơ sở hạ tầng tại dự án Khu dân cư Nam Phương. Vậy nhưng, theo thực tế, đây là hợp đồng mua bán sản phẩm bất động sản.

Trong hợp đồng thể hiện rõ, bên A (Công ty cổ phần Lizen kêu gọi bên B (khách hàng) tham gia góp vốn đầu tư cơ sở hạ tầng dự án, sau khi dự án hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật, bên B sẽ nhận lại phần diện tích thành phẩm tương ứng với giá trị đã góp. Đặc điểm ký hiệu mã nền A7…; diện tích tạm tích 109,…m2; đơn giá 9.000.000/m2.

Song song đó, tiến độ thanh toán chia thành 3 đợt. Đợt 1 bên B (khách hàng) phải thanh toán 70% ngay khi ký thoả thuận trên; đợt 2 thanh toán khi đủ điều kiện bàn giao nền…; đợt 3 khi dự án được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tuy nhiên, đến ngày 1/7/2025, ông Tăng Quốc Thuộc (lúc này là Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Lizen) đơn phương ra thông báo gửi đến khách hàng để thông báo về việc chấm dứt thoả thuận góp vốn đầu tư tại dự án Nam Phương City.

Công ty cổ phần Lizen có mã số doanh nghiệp 0302310209, trụ sở chính đặt tại số 24A Phan Đăng Lưu, Phường Gia Định, TP. Hồ Chí Minh. Đây là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đầu tư bất động sản; hạ tầng giao thông, hạ tầng dân dụng - công nghiệp và năng lượng tái tạo. Công ty cổ phần Lizen niêm yết cổ phiếu LCG trên sàn chứng khoán vào năm 2008.

Các khách hàng cho biết, tính tới thời điểm hiện nay Công ty cổ phần Lizen không thực hiện bất cứ thủ tục xây dựng nào liên quan đến dự án Nam Phương City và chiếm dụng toàn bộ số tiền trong suốt thời gian qua.

Ngoài ra, theo phản ánh của khách hàng, Công ty cổ phần Lizen có dấu hiệu sai phạm như: Sau khi huy động vốn thì sử dụng vốn không đúng mục đích vì phần đất dùng để huy động vẫn chưa thực hiện xây dựng hạ tầng hay bất cứ gì; kinh doanh khi chưa được giao đất; chưa được cơ quan chức năng cấp phép huy động; bán đất ở khi vẫn còn là đất thương mại dịch vụ; chưa giải phóng mặt bằng xong...

Một góc dự án Nam Phương City do Công ty cổ phần Lizen làm chủ đầu tư tại phường Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

Huy động vốn khi chưa được bàn giao đất

Theo tìm hiểu của PV, sở dĩ có phản ánh của khách hàng và cái khó của Công ty Lizen bởi ngày 30/6/2025 UBND TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng (trước khi thực hiện sáp nhập địa giới hành chính 1 ngày) đã ban hành quyết định số 1509/QĐ-UBND để thu hồi quyết định số 2305/QĐ-UBND ngày 29/7/2019 của UBND TP. Bảo Lộc trước đây cho phép chuyển diện tích 3,4ha là đất thương mại dịch vụ sang đất ở.

Trả lời PV Báo Tài chính - Đầu tư, ông Tăng Quốc Thuộc (lúc này là Phó Tổng giám đốc điều hành mảng bất động sản) cho hay, những khách hàng này thực chất trước kia là nhân sự của cũ của Công ty và việc phải thanh lý hợp đồng do dự án bị UBND TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng ban hành quyết định số 1509/QĐ-UBND không cho chuyển đổi mục đích sử dụng đất chứ không phải do công ty thu hồi để bán lại cho khách hàng khác.

Ông Thuộc cho biết, dự án Khu đô thị mới đường Lý Thường Kiệt năm 2008 được UBND tỉnh Lâm Đồng cấp giấy chứng nhận đầu tư, quy mô dự án ban đầu là 16,7ha, đã bàn giao 13,3ha, còn lại 3,4ha. Phần bàn giao doanh nghiệp đã triển khai xong. Tới thời điểm này 3,4ha địa phương vẫn chưa bàn giao.

Năm 2013, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành quyết định điều chỉnh quyết định giao đất đối với Công ty cổ phần Lizen. Đến năm 2019, UBND TP. Bảo Lộc phê duyệt điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất cho 3,4ha còn lại. Năm 2020, Công ty cổ phần Lizen có chính sách ưu đãi cho nội bộ cán bộ công nhân viên đối với 16 nền.

Theo ông Thuộc, tuy đây là chính sách nội bộ nhưng không hiểu tại sao lại bị giao dịch ra bên ngoài. Thế nhưng, có sự "khó hiểu, mập mờ" trong giải thích bởi tại hợp đồng thoả thuận góp vốn do chính ông Tăng Quốc Thuộc ký vào ngày 10/4/2020, ở Điều 4 phụ lục 4.3 cam kết 2 bên ghi rõ “sau khi thanh toán 95% giá trị nền đất trong vòng 6 tháng kể từ ngày bàn giao nền bên B được quyền chỉ định và cung cấp thông tin cụ thể (bằng văn bản) đại diện của bên B phù hợp pháp luật thay bên B trong thoả thuận này để ký hợp đồng chính thức”.

“Khi bị UBND TP. Bảo Lộc thu hồi lại quyết định điều chỉnh nghĩa là mất cơ sở pháp lý để thực hiện nên phía Công ty cổ phần Lizen phải thông báo cho các khách hàng thoả thuận chấm dứt hợp đồng. Về chính sách của công ty hỗ trợ cho người mua 5,5%/năm, sau đó lên 8,0/năm, nhiều anh em đã đồng thuận” - ông Thuộc nói.

Tuy nhiên, phản ánh đến phóng viên, một số khách hàng còn bày tỏ bức xúc và cho rằng mức hỗ trợ đó là chưa thỏa đáng, bởi mặt bằng giá đất đã tăng bằng lần, trong khi họ bị "chiếm dụng" tiền trong suốt qua 5 năm qua./.