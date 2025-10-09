Giá xăng dầu trong nước hôm nay (9/10) được dự báo có thể đảo chiều giảm mạnh 2,5 - 4,8% so với kỳ điều hành trước. Theo đó, giá bán lẻ xăng E5 RON 92 có thể giảm 706 đồng (3,6%) về mức 18.904 đồng/lít, xăng RON 95-III có thể giảm 685 đồng (3,4%) về mức 19.475 đồng/lít. Trong khi đó, giá dầu diesel có thể giảm 2,5% về mức 18.184 đồng/lít, dầu hỏa có thể giảm 3,5% về mức 17.968 đồng/lít, còn dầu mazut có thể giảm 4,8% về mức 14.470 đồng/kg.

Giá xăng RON 95-III chiều nay có thể giảm khoảng 685 đồng/lít. Ảnh: P.C

Giá xăng dầu trong nước

Giá xăng dầu trong nước sáng hôm nay, ngày 9/10, được Liên Bộ Công thương - Tài chính điều hành giá bán lẻ xăng dầu trong kỳ điều chỉnh từ 15h ngày 2/10.

Cụ thể, giá xăng E5RON 92 tăng thêm 6 đồng/lít, giá bán ra 19.624 đồng/lít; giá xăng RON95 III tăng 44 đồng/lít, giá bán 20.209 đồng/lít.

Tương tự, giá dầu diesel tăng 380 đồng/lít, giá bán 19.038 đồng/lít; giá dầu hỏa tăng 377 đồng/lít, giá bán ra 19.005 đồng/lít; giá dầu mazut tăng 161 đồng/kg, giá bán ra 15.370 đồng/kg.

Trong kỳ điều hành này, Liên Bộ Công thương - Tài chính không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 25/9/2025 và kỳ điều hành ngày 2/10/2025 là: 78,716 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 0,112 USD/thùng, tương đương tăng 0,14%); 80,688 USD/thùng xăng RON95 (tăng 0,214 USD/thùng, tương đương tăng 0,27%); 89,386 USD/thùng dầu hỏa (tăng 2,112 USD/thùng, tương đương tăng 2,42%); 89,968 USD/thùng dầu điêzen 0,05S (tăng 2,066 USD/thùng, tương đương tăng 2,35%); 411,796 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 7,076 USD/tấn, tương đương tăng 1,75%).

Tính từ đầu năm 2025 đến nay, giá xăng trong nước trải qua 37 phiên điều chỉnh, trong đó có 15 phiên giảm, 17 phiên tăng và 5 phiên trái chiều.

Giá dầu thế giới tăng gần 1%

Giá dầu thế giới tăng gần 1% lên mức cao nhất trong một tuần do lo ngại nguồn cung từ Nga và sản lượng tăng thấp hơn dự kiến của nhóm OPEC+.

Cụ thể, giá dầu Brent ở mốc 66,43 USD/thùng, tăng 1,48% (tương đương tăng 0,97 USD/thùng); giá dầu WTI ở mốc 62,77 USD/thùng, tăng 1,72% (tương đương tăng 1,06 USD/thùng).

Nga có thể tăng mạnh nguồn cung dầu ra thị trường toàn cầu. Năm 2024, Nga là quốc gia sản xuất dầu lớn thứ hai thế giới sau Mỹ, theo dữ liệu của Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ.

Bất chấp lệnh trừng phạt, Nga vẫn âm thầm tăng sản lượng và gần đạt hạn ngạch theo thỏa thuận OPEC+ trong tháng trước, Phó Thủ tướng Alexander Novak cho biết.

OPEC+ bao gồm Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ cùng các đồng minh như Nga đang chịu áp lực lớn khi hạ tầng năng lượng của Moscow liên tục bị ảnh hưởng bởi các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine, chủ yếu nhắm vào các nhà máy lọc dầu.

Giá dầu đã tăng khoảng 2% từ đầu tuần, sau khi OPEC+ công bố chỉ tăng sản lượng thêm 137.000 thùng/ngày trong tháng 11 - mức thấp hơn đáng kể so với dự đoán của thị trường.

Bất chấp lo ngại nguồn cung, thị trường vẫn giữ đà tăng ngay cả khi dữ liệu từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ cho thấy tồn kho dầu thô của Mỹ tăng mạnh hơn dự báo trong tuần kết thúc ngày 3/10./.