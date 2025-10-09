Cả nước có gần 19,5 triệu người người tham gia bảo hiểm xã hội

(TBTCO) - Tính đến hết tháng 9/2025, số người tham gia bảo hiểm xã hội trên cả nước đạt gần 19,5 triệu người. Số người tham gia bảo hiểm y tế là 91,96 triệu người, đạt 94,2% kế hoạch.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, 9 tháng năm 2025, trong bối cảnh sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 01/7/2025 và sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy bảo hiểm xã hội cấp cơ sở hoạt động từ ngày 01/10/2025 đến nay, toàn hệ thống bảo hiểm xã từ trung ương đến địa phương đã nỗ lực, chủ động triển khai đồng bộ, linh hoạt các giải pháp, thực hiện các nhiệm vụ. Nhờ vậy, công tác thu, phát triển người tham gia đạt nhiều kết quả tích cực.

Tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện tới tiểu thương tại tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: BHXHVN

Tính đến hết tháng 9, số người tham gia bảo hiểm xã hội trên cả nước đạt gần 19,5 triệu người. Trong đó, số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đạt 17,59 triệu người, tăng 190,9 nghìn người so với tháng 8 và tăng 731 nghìn người so với năm 2024, đạt 94,7% kế hoạch.

Số tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là 1,917 triệu người, tăng 29,2 nghìn người so với tháng 8 và tăng 67,6 nghìn người so với năm 2024, đạt 65% kế hoạch.

Số người tham gia bảo hiểm y tế là 91,96 triệu người, tăng 70,6 nghìn người so với tháng 8 và tăng 249,7 nghìn người so với năm 2024, đạt 94,2% kế hoạch.

Số tiền thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trong 9 tháng đạt 74,4% kế hoạch giao, tăng 16,1% so với cùng kỳ năm 2024.

Theo đại diện Ban Quản lý Thu và phát triển người tham gia (Bảo hiểm xã hội Việt Nam), mặc dù đến hết tháng 9/2025, tất cả các chỉ tiêu đều tăng so với năm 2024, nhưng từ nay đến cuối năm, các chỉ tiêu về phát triển người tham gia, giảm số tiền chậm đóng còn rất cao.

Cụ thể, còn phải tăng thêm 990 nghìn người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, 1,03 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, 5,61 triệu người tham gia bảo hiểm y tế; giảm số chậm đóng xuống còn tỷ lệ 0,75% số phải thu.

Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2025, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Trần Đình Liệu yêu cầu, trong 3 tháng cuối năm, toàn hệ thống cần tăng cường các giải pháp phát triển người tham gia, tập trung vào các nhóm đối tượng bắt buộc trong diện khả năng, thống nhất quyết tâm, tổ chức đánh giá hằng tuần theo từng vấn đề, nhóm đối tượng để có giải pháp kịp thời, bứt phá.

Về phát triển bảo hiểm xã hội bắt buộc, lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu cần khẩn trương lên kịch bản triển khai theo hình thức “cuốn chiếu”, giao bảo hiểm xã hội cơ sở mỗi tháng cần hoàn thành mục tiêu phát triển người lao động thuộc diện tham gia tại một xã, chọn địa bàn dễ làm trước, từng bước rút kinh nghiệm triển khai diện rộng trên các địa bàn xã còn lại.

Với mục tiêu phát triển bảo hiểm y tế hộ gia đình cũng tương tự, bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức, phát động phong trào, giao bảo hiểm xã hội cơ sở mỗi tuần làm xong tại một thôn, lập danh sách người chưa tham gia, có tuyên truyền, vận động, giao chỉ tiêu cho từng tổ chức dịch vụ thu. Đồng thời, yêu cầu bảo hiểm xã hội các địa phương tăng cường nguồn lực cho công tác truyền thông theo chuyên đề, phục vụ các mục tiêu phát triển người tham gia.

Ngoài ra, trong 3 tháng cuối năm, bảo hiểm xã hội các địa phương được yêu cầu thực hiện nghiêm túc công tác báo cáo kết quả thực hiện về ban thu theo hằng tuần; thường xuyên tổ chức hoạt động tập huấn nghiệp vụ đến cán bộ xã - đây là cánh tay nối dài, cộng tác viên quan trọng trong triển khai chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn.