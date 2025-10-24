Bảo hiểm phi nhân thọ: Tăng tốc chuyển đổi số, tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng

(TBTCO) - Các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đã và đang chuyển đổi số toàn diện trên nhiều mặt, như số hóa hợp đồng, cấp giấy chứng nhận điện tử, xử lý yêu cầu bồi thường tự động và cải tiến quy trình thẩm định rủi ro bằng trí tuệ nhân tạo…, giúp tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng, rút ngắn quy trình chi trả bồi thường, tăng trưởng doanh thu và thị phần.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số

Đại diện Bảo hiểm Bảo Việt cho biết, công ty đã áp dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) thông qua tính năng Robo Assistant để tối ưu hóa quy trình xử lý bồi thường. Gần đây nhất, giao diện website mới tiếp tục được công ty nâng cấp với các tính năng linh hoạt và tiện ích đa dạng. Những cải tiến này đã giúp Bảo hiểm Bảo Việt tạo nên một hệ sinh thái số hóa hoàn thiện và khép kín, đảm bảo an toàn và bảo mật cho khách hàng, giúp tăng cường khả năng tiếp cận, tối ưu hóa quy trình và cung cấp trải nghiệm dịch vụ tốt nhất.

Các doanh nghiệp đã ứng dụng công nghệ số để tối ưu nội dung và thời lượng thao tác của khách hàng. Ảnh tư liệu

Nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng các dịch vụ bảo hiểm tiên tiến, Bảo hiểm BIC đã ra mắt ứng dụng di động BIC Online dành cho các thiết bị di động thông minh (điện thoại, máy tính bảng). Với BIC Online, khách hàng có thể khai báo thông tin tổn thất và gửi hồ sơ bồi thường, chi trả bảo hiểm trực tuyến ngay trên thiết bị di động cá nhân; dễ dàng tra cứu mạng lưới các đơn vị thành viên BIC, các đơn vị sửa chữa/cứu hộ xe cơ giới, các cơ sở y tế liên kết với BIC trên toàn quốc; cập nhật liên tục tiến độ xử lý bồi thường, chi trả bảo hiểm; kiểm tra thông tin hợp đồng bảo hiểm đơn giản, nhanh chóng.

Bảo hiểm PVI cũng tập trung vào công tác nâng cao chất lượng dịch vụ bằng việc ứng dụng AI trong công tác cấp đơn và giải quyết bồi thường, phát triển kênh thương mại điện tử nhằm tăng quy mô doanh thu cũng như củng cố hiện diện thương mại đến khách hàng.

Với mục tiêu không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, Bảo hiểm VBI đã nghiên cứu, cải tiến tính năng khai báo bồi thường trên ứng dụng MyVBI. Phiên bản mới áp dụng công nghệ hiện đại không chỉ mang đến trải nghiệm siêu tốc trong dịch vụ bồi thường, mà còn tăng cường tính bảo mật đối với thông tin khách hàng.

Trong khuôn khổ giải thưởng Country Awards for Excellence 2025 của Tạp chí Insurance Asia News (Hồng Kông, Trung Quốc), Bảo hiểm PVI là doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ duy nhất tại Việt Nam được vinh danh ở toàn bộ 3 hạng mục cho phi nhân thọ: Doanh nghiệp bảo hiểm xuất sắc nhất (Best General Insurer), Doanh nghiệp quản lý bồi thường xuất sắc nhất (Vietnam’s Outstanding Claims Management) và Doanh nghiệp bảo hiểm số xuất sắc nhất (Best Digital Insurer of the Year).

“Điểm nổi bật của phiên bản nâng cấp 2025 là việc VBI đã ứng dụng những công nghệ hiện đại như AI, OCR để tối ưu nội dung và thời lượng thao tác của khách hàng. Theo đó, khách hàng chỉ cần chụp ảnh giấy tờ tùy thân và các hồ sơ khám chữa bệnh, hệ thống sẽ tự động xử lý thông tin, dữ liệu. Nhờ đó, khách hàng chỉ mất thời gian trung bình 3 - 5 phút cho một bộ hồ sơ khai báo. Ngoài ra, các tính năng mới như lưu thông tin người khai báo, lưu hồ sơ chưa hoàn tất…, cũng giúp mang đến sự tiện lợi và tối ưu thời gian thao tác của khách hàng” - đại diện Bảo hiểm VBI cho biết thêm.

Theo đại diện Bảo hiểm BSH, công ty đang áp dụng công nghệ vào công tác giám định và bồi thường bảo hiểm xe cơ giới thông qua hệ thống app và web MyBSH, hướng tới mục tiêu minh bạch, nhanh chóng, chính xác - kết nối trong mọi quy trình phục vụ khách hàng.

Hệ thống app My PJICO của Bảo hiểm PJICO cũng đem lại sự tiện lợi cho khách hàng trong việc theo dõi các hợp đồng bảo hiểm và yêu cầu bồi thường. Đặc biệt, hệ thống hạ tầng công nghệ được rà soát, bổ sung và tăng cường dịch vụ giám sát 24/7 đảm bảo hoạt động ổn định, an toàn thông tin, giúp khách hàng an tâm khi sử dụng dịch vụ trực tuyến của PJICO.

Mang đến trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng

Đại diện BIC cho biết: “Việc triển khai ứng dụng di động BIC Online là một trong những nỗ lực của BIC trong việc bắt kịp xu hướng phát triển công nghệ đang diễn ra mạnh mẽ trên thế giới cũng như tại Việt Nam. BIC Online ra đời góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, rút ngắn thời gian giải quyết bồi thường, chi trả bảo hiểm, qua đó, mang tới những trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng khi sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của BIC”.

Còn theo đại diện Bảo hiểm VBI, việc khai báo bồi thường trực tuyến qua ứng dụng di động đã và đang giúp giảm thời gian khách hàng phải chờ đợi giám định viên, đặc biệt trong các điều kiện giám định viên khó tiếp cận hiện trường, như khu vực đông dân cư, lũ lụt, dịch bệnh hay khi tổn thất xảy ra vào ban đêm, trên đường cao tốc, miền núi, hải đảo...

Bảo hiểm Bảo Việt cũng xác định chiến lược phát triển doanh nghiệp phải đồng hành cùng mục tiêu chuyển đổi quốc gia. Theo đó, doanh nghiệp sẽ tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong mọi hoạt động, từ nâng cao hiệu quả quản trị, cá nhân hóa sản phẩm bảo hiểm cho đến tối ưu trải nghiệm khách hàng. Trọng tâm là cải tiến toàn diện quy trình hậu mãi, đặc biệt ở khâu giải quyết quyền lợi bảo hiểm theo hướng nhanh chóng, minh bạch.

"Với mục tiêu trở thành doanh nghiệp bảo hiểm hàng đầu khu vực, Bảo hiểm PVI tiếp tục sử dụng AI và công nghệ số vào công tác kinh doanh, nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng, công tác quản trị doanh nghiệp minh bạch, hướng tới phát triển bền vững" - đại diện Bảo hiểm PVI chia sẻ.

Đại diện các doanh nghiệp bảo hiểm cho biết, ứng dụng công nghệ giúp số hóa các quy trình nghiệp vụ như tiếp nhận yêu cầu bồi thường, xử lý hồ sơ, thẩm định và chi trả nhanh chóng, giảm thời gian và chi phí vận hành so với cách làm truyền thống. Khách hàng có thể thực hiện các giao dịch bảo hiểm, yêu cầu giải quyết quyền lợi trực tuyến qua ứng dụng hoặc website, thuận tiện, minh bạch và nhanh gọn hơn.

Theo đó, chuyển đổi số không chỉ làm thay đổi cách thức vận hành của các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, mà còn mở ra nhiều cơ hội mới để nâng cao hiệu quả, mở rộng thị phần, tăng trưởng doanh thu và phục vụ khách hàng tốt hơn. Đây chính là chìa khóa giúp doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ vững bước trong môi trường số.

Khảo sát của Vietnam Report cho thấy, 100% doanh nghiệp bảo hiểm đều xác định công nghệ là cơ hội lớn nhất trong năm 2025. Đáng chú ý, tỷ lệ doanh nghiệp có kế hoạch tăng đầu tư cho công nghệ đã tiệm cận mức tuyệt đối, từ 95,5% trong năm 2024 lên tới 98,7% trong năm 2025 - phản ánh rõ quyết tâm tăng tốc số hóa của các doanh nghiệp.