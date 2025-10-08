Giá xăng dầu ngày mai dự báo có thể giảm mạnh từ 400 - 600 đồng/lít

Giá xăng dầu trong nước ngày mai (9/10) được dự báo có thể sẽ quay đầu giảm mạnh. Theo đó, giá xăng có thể sẽ giảm khoảng 450 - 600 đồng/lít. Trong khi đó, giá dầu diesel có thể giảm khoảng 400 - 500 đồng/lít.

Giá xăng dầu trong nước ngày mai được dự báo có thể sẽ giảm mạnh. Ảnh tư liệu

Giá dầu thế giới tuần trước ghi nhận biến động mạnh với 4 phiên giảm và 1 phiên tăng. Tính chung tuần qua, giá dầu Brent giảm hơn 8%, giá dầu WTI hạ hơn 7%.

Cả hai loại dầu cơ bản trên thế giới sáng 8/10/2025 đồng loạt giảm nhẹ. Cụ thể, trên Oilprice lúc 4h30, giá dầu Brent ở mốc 65,30 USD/thùng, giảm 0,23%; giá dầu WTI ở mốc 61,58 USD/thùng, giảm 0,18%.

Dựa theo diễn biến giá xăng dầu trên thị trường thế giới, các doanh nghiệp xăng dầu nhận định giá xăng dầu trong nước vào ngày mai có thể đồng loạt giảm.

Sau kỳ điều hành trước, giá dầu thô thế giới giảm mạnh khi triển vọng nguồn cung toàn cầu gia tăng. Ngày 7/10, giá nhập khẩu xăng RON 95 tại Singapore ở mức 78,93 USD/thùng, RON 92 là 76,47 USD/thùng, giảm gần 1 USD/thùng so với 7 ngày trước.

Với diễn biến này, dự báo giá xăng trong nước sẽ giảm khoảng 450 - 600 đồng/lít. Trong khi đó, giá dầu diesel có thể giảm khoảng 400 - 500 đồng/lít.

Chủ một doanh nghiệp phân phối xăng dầu miền Bắc cũng dự đoán giá xăng dầu sẽ đồng loạt giảm trong kỳ điều hành ngày mai. Ngày 7/10, chiết khấu xăng dầu tại một số kho ở mức 1.600 - 1.900 đồng/lít.

Trong khi đó, theo tính toán của Viện Dầu khí Việt Nam, giá bán lẻ xăng E5 RON 92 có thể giảm 706 đồng (3,6%) về mức 18.904 đồng/lít, còn xăng RON 95-III có thể giảm 685 đồng (3,4%) về mức 19.475 đồng/lít; Giá dầu diesel có thể giảm 2,5% về mức 18.184 đồng/lít, dầu hỏa có thể giảm 3,5% về mức 17.968 đồng/lít, dầu mazut có thể giảm 4,8% về mức 14.470 đồng/kg.

Nếu đúng như dự báo, giá xăng dầu trong nước sẽ đồng loạt giảm sau một phiên tăng nhẹ. Từ đầu năm đến nay, xăng RON 95 tăng 23 lần, giảm 18 lần. Dầu diesel có 21 lần tăng, 18 lần giảm và một lần giữ nguyên.

Tại kỳ điều hành gần đây nhất (ngày 2/10), giá xăng RON 95-III tăng 40 đồng/lít, giá bán lẻ lên 20.200 đồng/lít; giá xăng E5 RON 92 cũng tăng 10 đồng/lít, giá bán lẻ không cao hơn 19.620 đồng/lít. Giá dầu diesel cũng được điều chỉnh tăng 380 đồng/lít, giá bán là 19.030 đồng mỗi lít./.