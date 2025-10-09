122 tác phẩm xuất sắc lọt Chung khảo Giải Báo chí “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam”

(TBTCO) - Ngày 9/10 tại Hà Nội, Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam” lần thứ Ba - năm 2025 chính thức bước vào Vòng chung khảo.

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng thường trực Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Lê Hải Bình nhấn mạnh, trong suốt thời gian qua, lãnh đạo Đảng và Nhà nước vẫn luôn quan tâm đến lĩnh vực văn hóa. Trong thời gian gần đây lại có những Nghị quyết mang tính đột phá, chấn hưng văn hóa... tạo nên sự động viên, phấn chấn cho những người làm văn hóa; sự kỳ vọng lớn lao vào sự phát triển của văn hóa.

Trong bối cảnh đó, Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam” lần thứ Ba - năm 2025 sẽ góp phần lan toả hơn nữa niềm cảm hứng để viết về sự nghiệp văn hoá Việt Nam.

Lễ khai mạc Vòng chung khảo Giải báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp phát triển Văn hoá Việt Nam" diễn ra vào chiều ngày 9/10

Thứ trưởng Lê Hải Bình cho rằng, Ban tổ chức Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam” lần thứ Ba - năm 2025 đã nhận hơn 1.000 tác phẩm dự thi. Làm thế nào để chọn được tác phẩm vào vòng sơ khảo, chung khảo là bài toán khó với Hội đồng Giám khảo.

"Hội đồng Sơ khảo đã rất vất vả vì các tác phẩm dự thi trải rộng trên nhiều khía cạnh của văn hóa. Sơ khảo khó thế nào, Chung khảo còn khó khăn hơn. Trân trọng cảm ơn sự nỗ lực của hội đồng Sơ khảo đã chọn ra những tác phẩm tốt nhất để vào chung khảo" - Thứ trưởng Lê Hải Bình nhấn mạnh.

Theo đó, chỉ trong gần 4 tháng phát động, tính đến hết ngày 10/8/2025 (theo dấu bưu điện), Ban Thư ký - Tổng hợp giải đã nhận được 1.040 tác phẩm báo chí gửi dự thi. Trải qua quá trình thẩm định độc lập và thảo luận tập trung, với tinh thần khách quan, công tâm, các Tiểu ban Sơ khảo đã chọn ra 122 tác phẩm xuất sắc nhất vào vòng chung khảo. Cụ thể, 25 tác phẩm báo in, 30 tác phẩm báo điện tử, 22 tác phẩm phát thanh, 25 tác phẩm truyền hình, 20 tác phẩm báo ảnh.

Theo đánh giá của Hội đồng sơ khảo, tác phẩm dự giải không chỉ cao về số lượng, đa dạng về đề tài, mà còn đạt chất lượng chuyên môn tốt, quy tụ được nhiều cơ quan báo chí lớn, nhỏ ở trung ương và địa phương.

Lễ tổng kết và trao giải dự kiến tổ chức vào 6/11/2025 tại Hà Nội, với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành trung ương, các cơ quan báo chí và các nhà báo tiêu biểu. Sự kiện sẽ là ngày hội của những người làm báo trong lĩnh vực văn hóa, là diễn đàn giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và lan tỏa cảm hứng sáng tạo./.