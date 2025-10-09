Giá xăng, dầu đồng loạt giảm mạnh chiều 9/10

(TBTCO) - Từ 15 giờ chiều ngày 9/10, Liên Bộ Công thương - Tài chính điều chỉnh giảm mạnh giá xăng dầu từ 434 - 562 đồng/lít/kg.

Theo đó, giá xăng E5RON92 không cao hơn 19.138 đồng/lít giảm 486 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, thấp hơn xăng RON95-III 591 đồng/lít; xăng RON95-III không cao hơn 19.729 đồng/lít, giảm 480 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành.

Dầu diezen 0.05S không cao hơn 18.604 đồng/lít giảm 434 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); dầu hỏa không cao hơn 18.434 đồng/lít, giảm 571 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành; dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 14.808 đồng/kg, giảm 562 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành.

Thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 02/10/2025 - 08/10/2025) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: OPEC+ công bố tăng sản lượng khai thác dầu trong tháng 11 nhưng mức tăng thấp hơn dự kiến; nhu cầu dầu toàn cầu có xu hướng suy yếu; xung đột quân sự giữa Nga với Ucraina vẫn tiếp diễn, Ucraina tiếp tục tăng cường tấn công vào cơ sở năng lượng của Nga… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến lên, xuống tùy từng mặt hàng nhưng xu hướng giảm là chủ yếu.

Giá xăng, dầu đồng loạt giảm chiều 9/10. Ảnh minh họa

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 02/10/2025 và kỳ điều hành ngày 09/10/2025 là: 76,138 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 2,578 USD/thùng, tương đương giảm 3,28%); 78,322 USD/thùng xăng RON95 (giảm 2,366 USD/thùng, tương đương giảm 2,93%); 86,298 USD/thùng dầu hỏa (giảm 3,088 USD/thùng, tương đương giảm 3,45%); 87,660 USD/thùng dầu diezen 0,05S (giảm 2,308 USD/thùng, tương đương giảm 2,57%); 392,696 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 19,100 USD/tấn, tương đương giảm 4,64%).

Bộ Công thương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).