PJICO mở rộng kênh bán bảo hiểm ô tô online tại các cửa hàng Petrolimex toàn quốc

(TBTCO) - Từ ngày 1/11/2025, khách hàng có thể mua bảo hiểm vật chất xe ô tô của PJICO tại hàng nghìn cửa hàng Xăng dầu Petrolimex trên toàn quốc.

Tiếp nối thành công của các sản phẩm Bảo hiểm Trách nhiệm dân sự ô tô, xe máy bán online tại hệ thống cửa hàng xăng dầu Petrolimex, PJICO tiếp tục tạo dấu ấn mới khi mở rộng danh mục sản phẩm với Bảo hiểm Vật chất xe ô tô online trên cùng kênh phân phối.

Đây là bước đi mang tính chiến lược trong hành trình số hóa toàn diện, khẳng định vị thế tiên phong của PJICO trong việc xây dựng kênh phân phối bảo hiểm hiện đại, thân thiện và lấy khách hàng làm trung tâm.

Việc trở thành một trong những công ty bảo hiểm đầu tiên tại Việt Nam bán Bảo hiểm Vật chất xe ô tô online qua hệ thống Petrolimex cho thấy tầm nhìn dài hạn của PJICO trong việc kiến tạo hệ sinh thái bảo hiểm số toàn diện.

Với thông điệp “Mua bảo hiểm – nhanh như chớp, gọn như đổ xăng”, PJICO mở ra trải nghiệm mới mẻ cho khách hàng – chỉ một chạm là có ngay Bảo hiểm Vật chất xe ô tô.

Toàn bộ quy trình mua, thanh toán, nhận chứng nhận bảo hiểm điện tử đều được thực hiện nhanh chóng, tiện lợi tại các cửa hàng xăng dầu Petrolimex, cùng sự hỗ trợ chuyên nghiệp từ đội ngũ nhân viên.

Tiếp nối việc ứng dụng các công nghệ hiện đại đã triển khai hiệu quả trên các kênh bán bảo hiểm khác, PJICO tiếp tục tích hợp đồng bộ vào kênh bán online tại hệ thống cửa hàng xăng dầu Petrolimex, tạo nên bước tiến mới trong quy trình cấp đơn bảo hiểm:

- AI định giá phương tiện tự động chỉ trong vài giây, giúp tiết kiệm thời gian và tăng độ chính xác.

- OCR nhận diện và nhập liệu tự động từ giấy tờ xe, căn cước công dân, giảm thao tác thủ công.

- Thanh toán và xuất hóa đơn “một chạm”, giúp khách hàng hoàn tất toàn bộ quy trình liền mạch, nhanh chóng và an toàn.

Việc phát triển hệ thống đa kênh bán bảo hiểm tại các cửa hàng xăng dầu Petrolimex thể hiện sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả và chuyên nghiệp giữa PJICO và Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam trong chiến lược xây dựng mô hình cửa hàng xăng dầu đa tiện ích, hiện đại, lấy khách hàng làm trung tâm.

Đây là bước đi quan trọng góp phần mở rộng dịch vụ, nâng cao hình ảnh thương hiệu và tạo nền tảng phát triển bền vững cho PJICO và Petrolimex.

Trong tương lai, PJICO sẽ đánh giá kết quả triển khai và tích hợp thêm nhiều sản phẩm bảo hiểm online trên kênh phân phối qua Cửa hàng xăng dầu Petrolimex như bảo hiểm con người, tài sản, du lịch… hướng tới xây dựng hệ sinh thái bảo hiểm số toàn diện, phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn trong kỷ nguyên số./.