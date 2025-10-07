Ngày 7/10: Giá bạc Phú Quý dẫn đầu đà tăng

Sáng nay, giá bạc thế giới tiếp tục tăng mạnh - đánh dấu tuần tăng thứ 7 liên tiếp. Trong nước, các thương hiệu cũng đồng loạt điều chỉnh theo chiều hướng tăng, dẫn đầu là bạc Phú Quý tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý.

Cụ thể, tại thời điểm 05:30 sáng 7/10, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội), niêm yết giá bạc tại mốc 1.857.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.914.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 19.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 20.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên sáng 6/10.

Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm khác, giá bạc hiện niêm yết tại mức 1.547.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.580.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 15.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với phiên sáng 6/10.

Giá bạc tại TP. Hồ Chí Minh cùng xu hướng, hiện giao dịch tại mức 1.549.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.586.000 đồng/lượng (bán ra), cũng tăng 1.500 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với phiên 6/10.

Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh sáng 7/10/2025

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 1.547.000 1.580.000 1.549.000 1.586.000 1 kg 41.242.000 42.140.000 41.294.000 42.291.000 Bạc 99.99 1 lượng 1.554.000 1.588.000 1.556.000 1.594.000 1 kg 41.448.000 42.352.000 41.490.000 42.503.000

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 7/10/2025:

Loại bạc Đơn vị VND Mua vào Bán ra Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999 1 lượng 1.857.000 1.914.000 Bạc thỏi Phú Quý 999 1 kg 49.519.876 51.039.872

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới ngày 7/10/2025:

Đơn vị VND Mua vào Bán ra 1 ounce 1.284.000 1.289.000 1 lượng 154.785 155.420 1 chỉ 1.548.000 1.554.000 1 kg 41.276.000 41.445.000

Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 06:08:24 sáng 7/10, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 48,407 USD/oune, tăng 0,179 USD/oune so với phiên sáng 6/10.

Giá bạc thế giới hiện đang ở mức 1.279.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 1.284.000 đồng/oune ở chiều bán ra, tăng 11.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 10.000 đồng/oune chiều bán ra so với phiên sáng 6/10.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 06:08:24 sáng 7/10/2025

Giá bạc tiếp tục tăng mạnh, đánh dấu tuần tăng thứ bảy liên tiếp. Theo chuyên gia phân tích James Hyerczyk, giới đầu tư đang tập trung vào ngưỡng kháng cự 49,81 USD/ounce và mốc tâm lý 50 USD/ounce, vùng giá chưa từng bị chinh phục kể từ nhiều năm qua.

Ông cho biết, tình trạng chính phủ Mỹ tiếp tục đóng cửa khiến các báo cáo kinh tế quan trọng, như bảng lương phi nông nghiệp và chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bị trì hoãn. Thiếu dữ liệu đầu vào khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) khó đưa ra quyết định chính xác trước cuộc họp ngày 29/10.

"Theo công cụ CME FedWatch, thị trường hiện dự báo 97% khả năng FED sẽ hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong tháng 10 và 85% khả năng cắt giảm thêm vào tháng 12. Kỳ vọng này đang tiếp thêm động lực cho giá kim loại quý", chuyên gia James Hyerczyk nhận định./.