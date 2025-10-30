15h chiều ngày 30/10, giá xăng tăng 760 đồng/lít

(TBTCO) - 15h chiều ngày 30/10, liên Bộ Công thương - Tài chính đã điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu theo chu kỳ. Theo đó, giá xăng RON 95 tăng 760 đồng/lít lên 20.480 đồng/lít.

Cơ quan điều hành quyết định tăng 710 đồng/lít với giá bán lẻ xăng E5 RON 92 và tăng 760 đồng/lít đối với xăng RON 95. Sau điều chỉnh, giá bán lẻ với xăng E5 RON 92 là 19.760 đồng/lít và xăng RON 95 là 20.480 đồng/lít.

Như vậy, giá xăng trong nước liên tục tăng giảm đan xen trong một tháng trở lại đây. Từ đầu năm đến nay, mặt hàng xăng RON 95 đã tăng tổng cộng 25 lần, giảm 20 lần.

Tương tự, giá dầu diesel được điều chỉnh tăng 1.320 đồng/lít lên 19.270 đồng/lít. Đến nay, giá dầu đã tăng 22 lần và giảm 22 lần.

15h chiều ngày 30/10, giá xăng tăng nhẹ. Ảnh minh họa

Thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 23/10/2025 - 29/10/2025) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Mỹ tuyên bố trừng phạt 2 tập đoàn dầu khí lớn nhất của Nga; các cuộc đàm phán thương mại mới của Mỹ với Ấn Độ và Trung Quốc; OPEC+ dự kiến tăng nhẹ sản lượng khai thác dầu trong tháng 12; xung đột quân sự giữa Nga với Ucraina vẫn tiếp diễn, tập trung vào cơ sở năng lượng của nhau… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng mạnh.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 23/10/2025 và kỳ điều hành ngày 30/10/2025 là: 79,326 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 3,951 USD/thùng, tương đương tăng 5,24%); 82,158 USD/thùng xăng RON95 (tăng 3,955 USD/thùng, tương đương tăng 5,06%); 90,928 USD/thùng dầu hỏa (tăng 6,573 USD/thùng, tương đương tăng 7,79%); 90,942 USD/thùng dầu điêzen 0,05S (tăng 7,459 USD/thùng, tương đương tăng 8,93%); 387,642 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 19,084 USD/tấn, tương đương tăng 5,18%).

Bộ Công thương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).