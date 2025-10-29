Ngày 29/10: Giá bạc Phú Quý dẫn đầu đà giảm sâu

|Sáng 29/10, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 46,933 USD/oune
Cụ thể, tại thời điểm 05:30 sáng 29/10, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội), niêm yết giá bạc tại mốc 1.767.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.822.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 63.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 65.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với sáng 28/10.
Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm khác, giá bạc xu hướng, hiện niêm yết tại mức 1.512.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.542.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 42.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với sáng 28/10.
Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cùng xu hướng, hiện niêm yết tại mức 1.514.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.548.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 42.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với sáng 28/10.
Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh sáng 29/10/2025
|
Loại bạc
|
Đơn vị
|
TP. Hà Nội
|
TP. Hồ Chí Minh
|
|
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Bạc 99.9
|
1 lượng
|
1.512.000
|
1.542.000
|
1.514.000
|
1.548.000
|
|
1 kg
|
40.321.000
|
41.119.000
|
40.373.000
|
41.270.000
|
Bạc 99.99
|
1 lượng
|
1.520.000
|
1.550.000
|
1.521.000
|
1.552.000
|
|
1 kg
|
40.527.000
|
41.331.000
|
40.569.000
|
41.382.000
Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 29/10/2025:
|
Lọai bạc
|
Đơn vị
|
VND
|
|
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999
|
1 lượng
|
1.767.000
|
1.822.000
|
Bạc thỏi Phú Quý 999
|
1 kg
|
47.119.882
|
48.586.545
Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 05:50:12 sáng 29/10, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 46,933 USD/oune, tăng 0,31 USD/oune so với phiên sáng 28/10.
Giá bạc thế giới hiện niêm yết tại mức 1.236.000 đồng/ounce ở chiều mua vào và 1.242.000 đồng/ounce ở chiều bán ra, không đổi so với phiên sáng 27/10.
Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 05:50:12 sáng 29/10/2025