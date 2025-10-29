Ngày 29/10: Giá bạc Phú Quý dẫn đầu đà giảm sâu

Sáng nay, giá bạc thế giới có xu hướng tăng trở lại. Trong nước, giá bạc vẫn được các doanh nghiệp điều chỉnh giảm, dẫn đầu đà giảm là Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội).

Sáng 29/10, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 46,933 USD/oune

Cụ thể, tại thời điểm 05:30 sáng 29/10, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội), niêm yết giá bạc tại mốc 1.767.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.822.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 63.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 65.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với sáng 28/10.

Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm khác, giá bạc xu hướng, hiện niêm yết tại mức 1.512.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.542.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 42.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với sáng 28/10.

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cùng xu hướng, hiện niêm yết tại mức 1.514.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.548.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 42.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với sáng 28/10.

Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh sáng 29/10/2025

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 1.512.000 1.542.000 1.514.000 1.548.000 1 kg 40.321.000 41.119.000 40.373.000 41.270.000 Bạc 99.99 1 lượng 1.520.000 1.550.000 1.521.000 1.552.000 1 kg 40.527.000 41.331.000 40.569.000 41.382.000

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 29/10/2025:

Lọai bạc Đơn vị VND Mua vào Bán ra Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999 1 lượng 1.767.000 1.822.000 Bạc thỏi Phú Quý 999 1 kg 47.119.882 48.586.545

Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 05:50:12 sáng 29/10, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 46,933 USD/oune, tăng 0,31 USD/oune so với phiên sáng 28/10.

Giá bạc thế giới hiện niêm yết tại mức 1.236.000 đồng/ounce ở chiều mua vào và 1.242.000 đồng/ounce ở chiều bán ra, không đổi so với phiên sáng 27/10.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 05:50:12 sáng 29/10/2025