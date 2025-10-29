Ngày 29/10: Giá bạc Phú Quý dẫn đầu đà giảm sâu
Sáng 29/10, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 46,933 USD/oune

Cụ thể, tại thời điểm 05:30 sáng 29/10, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội), niêm yết giá bạc tại mốc 1.767.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.822.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 63.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 65.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với sáng 28/10.

Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm khác, giá bạc xu hướng, hiện niêm yết tại mức 1.512.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.542.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 42.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với sáng 28/10.

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cùng xu hướng, hiện niêm yết tại mức 1.514.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.548.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 42.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với sáng 28/10.

Loại bạc

Đơn vị

TP. Hà Nội

TP. Hồ Chí Minh

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

Bạc 99.9

1 lượng

1.512.000

1.542.000

1.514.000

1.548.000

1 kg

40.321.000

41.119.000

40.373.000

41.270.000

Bạc 99.99

1 lượng

1.520.000

1.550.000

1.521.000

1.552.000

1 kg

40.527.000

41.331.000

40.569.000

41.382.000

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 29/10/2025:

Lọai bạc

Đơn vị

VND

Mua vào

Bán ra

Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999

1 lượng

1.767.000

1.822.000

Bạc thỏi Phú Quý 999

1 kg

47.119.882

48.586.545

Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 05:50:12 sáng 29/10, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 46,933 USD/oune, tăng 0,31 USD/oune so với phiên sáng 28/10.

Giá bạc thế giới hiện niêm yết tại mức 1.236.000 đồng/ounce ở chiều mua vào và 1.242.000 đồng/ounce ở chiều bán ra, không đổi so với phiên sáng 27/10.

