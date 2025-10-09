(TBTCO) - Khối lượng mở (OI) giảm đang cho thấy lượng nắm giữ đang thu hẹp, dù xu hướng ngắn hạn của hợp đồng tương lai cùng chỉ số cơ sở VN30-Index vẫn tích cực khi vượt lên vùng đỉnh cũ 1.898 điểm.

Trên thị trường phái sinh, hợp đồng tương lai 41I1FA000 chốt phiên tăng 17,6 điểm (+0,92%) lên 1.936,6 điểm, thu hẹp chênh lệch âm còn -4,29 điểm so với chỉ số cơ sở VN30. Các kỳ hạn xa hơn như 41I1FB000, VN30F2512 và 41I1G3000 ghi nhận mức chênh lệch âm mở rộng từ -10,69 điểm đến -34,09 điểm.

Tổng khối lượng hợp đồng giao dịch giảm 5,64% so với phiên trước. Khối lượng mở (OI) giảm xuống còn 46.799 hợp đồng cho thấy lượng nắm giữ đang thu hẹp, dù xu hướng ngắn hạn của hợp đồng 41I1FA000 vẫn tích cực khi vượt lên vùng đỉnh cũ 1.898 điểm.

Trên thị trường cơ sở, VN-Index và VN30 đồng loạt vượt đỉnh tháng 9 với kỳ vọng mở rộng đà tăng sau hơn một tháng tích lũy. Ngay từ đầu phiên, lực cầu mạnh tiếp tục lan tỏa giúp VN30-INdex mở cửa tăng gần 20 điểm, sau chưa đầy một giờ giao dịch. Giữa phiên sáng, các cổ phiếu VRE, VHM tăng trần, kéo chỉ số tăng hơn 25 điểm, vượt khỏi vùng đỉnh cũ. Trong phiên chiều, VN30-Index giao dịch ổn định quanh 1.940 điểm, với dòng tiền tập trung vào các tổ chức được dự báo có kết quả kinh doanh khả quan. Tuy nhiên, một số mã lớn như HPG, SSI, LPB điều chỉnh nhẹ, khiến đà tăng phần nào chậm lại.

Kết phiên, VN30-Index đóng cửa tại 1.940,89 điểm, tăng 17,94 điểm, với 18 mã tăng và 11 mã giảm. Tổng giá trị giao dịch đạt gần 22.000 tỷ đồng. Cổ phiếu VHM của Vinhomes là mã có mức ảnh hưởng tăng điểm mạnh nhất, đóng góp tăng +7.85 điểm. Ở chiều ngược lại, LPB ghìm lại đà tăng của chỉ số chung, góp 1,56 điểm giảm cho VN30-Index.

Theo chuyên gia từ Chứng khoán SHS, động lực tăng đến từ thông tin FTSE nâng hạng Việt Nam lên thị trường mới nổi, GDP quý III tăng 8,23% cùng kỳ vọng kết quả kinh doanh quý III của nhiều doanh nghiệp tích cực. Những yếu tố này đang giúp tâm lý thị trường cải thiện rõ rệt, dòng tiền quay lại nhóm cổ phiếu cơ bản, và nhà đầu tư có thể cân nhắc gia tăng tỷ trọng đầu tư dựa trên triển vọng tăng trưởng lợi nhuận nửa cuối năm 2025.