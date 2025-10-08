Ngày 8/10: Giá bạc quay đầu giảm

Sau những phiên liên tục tăng, sáng nay, cả giá bạc thế giới và trong nước quay đầu giảm.

Sáng 8/10, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 47,893 USD/oune

Cụ thể, tại thời điểm 05:30 sáng 8/10, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội), niêm yết giá bạc tại mốc 1.852.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.909.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 5.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 10.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với sáng 7/10.

Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm khác, giá bạc hiện niêm yết tại mức 1.534.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.568.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 13.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 12.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với sáng 7/10.

Giá bạc tại TP. Hồ Chí Minh cùng xu hướng, hiện giao dịch tại mức 1.536.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.574.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 13.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 12.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên sáng 7/10.

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 1.534.000 1.568.000 1.536.000 1.574.000 1 kg 40.918.000 41.816.000 40.970.000 41.967.000 Bạc 99.99 1 lượng 1.542.000 1.576.000 1.544.000 1.582.000 1 kg 41.124.000 42.028.000 41.166.000 42.179.000

Loại bạc Đơn vị VND Mua vào Bán ra Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999 1 lượng 1.852.000 1.909.000 Bạc thỏi Phú Quý 999 1 kg 49.386.543 50.906.539

Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 06:42:23 sáng 8/10, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 47,893 USD/oune, giảm 0,514 USD/oune so với phiên sáng 7/10.

Giá bạc thế giới hiện đang ở mức 1.262.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 1.268 000 đồng/oune ở chiều bán ra, giảm 17.000 đồng/oune ở chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên sáng 7/10.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 06:42:23 sáng 8/10/10/2025

Theo chuyên gia James Hyerczyk, đà đi lên của giá bạc đưa mốc cao nhất nhiều năm qua, 49,81 USD/ounce trở lại tầm ngắm, với ngưỡng tâm lý 50 USD/ounce đang rất gần.

"Bạc đang hưởng lợi từ sức tăng của vàng - tài sản trú ẩn an toàn trong bối cảnh chính phủ Mỹ tạm ngừng hoạt động và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sớm hạ lãi suất", ông nói.

Tuy nhiên, James Hyerczyk cho rằng, giới giao dịch vẫn thận trọng theo dõi vùng kháng cự quan trọng. Sự phục hồi của bạc, tương tự vàng, đang được hỗ trợ bởi tình trạng đình trệ của chính phủ Mỹ, khiến các báo cáo kinh tế, trong đó có dữ liệu việc làm tháng 9 bị hoãn công bố. Điều này buộc nhà đầu tư phải dựa vào phát biểu từ FED để định hướng.

"Khả năng FED cắt giảm 25 điểm cơ bản tại cuộc họp sắp tới tăng mạnh, trong khi đợt hạ lãi suất thứ hai có thể diễn ra vào tháng 12. Lập trường của Chủ tịch FED sẽ ảnh hưởng lớn đến diễn biến giá kim loại quý", ông nhấn mạnh.

Chuyên gia James Hyerczyk nói thêm, dù lợi suất trái phiếu và chỉ số USD đều đi lên, giá bạc và vàng vẫn duy trì sức mạnh phản ánh nhu cầu thực, không chỉ là giao dịch ngắn hạn. /.