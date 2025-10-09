Ngày 9/10: Giá cao su thế giới biến động trái chiều, trong nước ổn định

Giá cao su thế giới hôm nay (9/10) biến động trái chiều. Cụ thể, giá cao su Thái Lan đi lên, trong khi Nhật Bản và Trung Quốc đi ngang. Ngược lại, giá cao su tại Singapore giảm. Trong nước, giá cao su tiếp tục được các doanh nghiệp duy trì ổn định nhằm đảm bảo chuỗi cung ứng nguyên liệu trong bối cảnh thị trường thế giới biến động.

Giá cao su thế giới hôm nay biến động trái chiều. Ảnh tư liệu

Thị trường thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 10 tại Thái Lan tăng 1% (0,69 Baht) lên mức 67,37 Baht/kg.

Tại thị trường Nhật Bản (OSE), giá cao su đi ngang mức 300,3 Yên/kg.

Tại Trung Quốc, giá cao su tự nhiên trên sàn Thượng Hải (SHFE) hợp đồng tháng 10/2025 ở mức 14.265 NDT/tấn (-1,44%).

Trên sàn SGX - Singapore, giá cao su TSR20 hợp đồng giao tháng 10/2025 giảm 2,9 cent/kg, còn 170 cent/kg.

Giá cao su kỳ hạn tại Nhật Bản giằng co trong bối cảnh thanh khoản thị trường thấp do nhu cầu quốc tế chậm, dù đồng Yên suy yếu đã phần nào giúp hạn chế đà giảm.

Trên Sở giao dịch Osaka (OSE), hợp đồng cao su giao tháng 3/2025 giảm 1,6 yên, tương đương 0,52%, xuống còn 303,4 Yên/kg (khoảng 2,01 USD/kg).

Trên bình diện toàn cầu, diễn biến ngành công nghiệp ô tô cũng đang tác động tới thị trường cao su. Tại Nam Phi, hãng Chery (Trung Quốc) đang đàm phán hợp tác lắp ráp xe tại địa phương, động thái có thể thay đổi cán cân cung - cầu lốp xe và nguyên liệu cao su trong thời gian tới.

Giá cao su trong nước

Trong nước, các doanh nghiệp bình ổn giá cao su. Cụ thể, Công ty Cao su Bà Rịa báo giá thu mua mủ nước ở mức 405 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.200 đồng/kg; mủ nguyên liệu ghi nhận 19.000 đồng/kg.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 422 đồng/độ TSC/kg, giá thu mua tại đội sản xuất 412 đồng/TSC/kg; còn giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Công ty Phú Riềng chào giá thu mua mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Tại Công ty MangYang, báo giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 398 - 403 đồng/TSC (loại 2 - loại 1); mủ đông tạp bình ổn khoảng 346 - 395 đồng/DRC (loại 2-loại 1)./.