Ngày 8/10: Giá heo hơi tại miền Trung và miền Nam tiếp đà giảm

Giá heo hơi hôm nay (8/10) tiếp tục giảm nhẹ tại nhiều địa phương thuộc miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam, trong khi khu vực miền Bắc tạm chững lại. Hiện giá heo hơi cả nước giao dịch trong khoảng 50.000 - 56.000 đồng/kg.

Giá heo hơi cả nước hôm nay giao dịch trong khoảng 50.000 - 55.000 đồng/kg. Ảnh tư liệu

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay nhìn chung không có thay đổi so với hôm trước. Cụ thể, các địa phương gồm Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Lào Cai, Sơn La và Hưng Yên tiếp tục thu mua heo hơi ở mức 54.000 đồng/kg.

Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình và Phú Thọ duy trì giá thu mua cao nhất khu vực là 55.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Lai Châu và Điện Biên đang có mức thấp nhất khu vực, đạt 53.000 đồng/kg.

Như vậy, giá heo hơi miền Bắc hôm nay ổn định trong khoảng 53.000 - 55.000 đồng/kg, không ghi nhận biến động mới.

Khu vực miền Trung - Tây Nguyên hôm nay giá cả heo hơi tiếp tục xu hướng giảm tại một số tỉnh.

Theo đó, giá heo tại Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng cùng giảm 1.000 đồng/kg, hiện lần lượt ở mức 52.000 đồng/kg, 53.000 đồng/kg và 54.000 đồng/kg.

Các địa phương khác như Thanh Hóa và Nghệ An giữ nguyên ở mức 53.000 đồng/kg, Hà Tĩnh, Quảng Trị và Huế đang thu mua ở mức 52.000 đồng/kg.

Đà Nẵng và Quảng Ngãi duy trì giá 51.000 đồng/kg, còn Gia Lai tiếp tục là nơi có mức thấp nhất khu vực, đạt 50.000 đồng/kg.

Như vậy, giá heo hơi miền Trung - Tây Nguyên hôm nay dao động từ 50.000 đồng/kg đến 54.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi tiếp đà giảm tại nhiều địa phương. Cụ thể, giá heo tại Tây Ninh, Đồng Tháp, TP. Hồ Chí Minh và Vĩnh Long cùng giảm 1.000 đồng/kg, hiện giao dịch lần lượt ở mức 55.000 đồng/kg, 53.000 đồng/kg, 54.000 đồng/kg và 52.000 đồng/kg.

Đồng Nai giảm mạnh nhất 2.000 đồng/kg, xuống còn 54.000 đồng/kg.

Riêng An Giang vẫn giữ nguyên mức 54.000 đồng/kg. Cà Mau và Cần Thơ vẫn neo ở mức cao nhất khu vực là 55.000 đồng/kg.

Mức giá thấp nhất khu vực hiện ghi nhận tại Vĩnh Long với 52.000 đồng/kg, trong khi cao nhất đạt 55.000 đồng/kg tại Tây Ninh./.