Ngày 7/10: Giá heo hơi đồng loạt giảm ở cả 3 miền trên cả nước

Giá heo hơi hôm nay (7/10) tiếp tục xu hướng giảm trên cả ba miền trên cả nước. Trong đó, miền Trung - Tây Nguyên là khu vực ghi nhận mức giảm sâu nhất, có nơi hạ tới 1.000 đồng/kg. Hiện giá heo hơi cả nước giao dịch trong khoảng 50.000 - 56.000 đồng/kg.

Giá heo hơi trên cả nước hôm nay tiếp tục xu hướng giảm. Ảnh tư liệu

Tại miền Bắc, giá heo hơi được điều chỉnh giảm tại nhiều địa phương. Cụ thể, giá cả heo hơi tại Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên cùng giảm 1.000 đồng/kg, hiện giao dịch ở mức 54.000 đồng/kg. Cùng mức giảm, giá heo tại Bắc Ninh được điều chỉnh xuống 55.000 đồng/kg, còn Lai Châu và Điện Biên ghi nhận ở mức 53.000 đồng/kg.

Trong khi đó, thị trường các tỉnh Quảng Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình và Phú Thọ vẫn duy trì ổn định ở mức 55.000 đồng/kg. Lạng Sơn, Lào Cai, Sơn La và Hưng Yên vẫn giữ nguyên mức giá thu mua là 54.000 đồng/kg.

Như vậy, giá heo hơi tại miền Bắc ngày 6/10 duy trì trong khoảng 53.000 - 55.000 đồng/kg.

Tại miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay ghi nhận mức giảm rõ rệt tại nhiều tỉnh.

Giá heo tại Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Đắk Lắk cùng giảm 1.000 đồng/kg. Cụ thể, Quảng Trị và Huế hiện thu mua ở mức 52.000 đồng/kg, Đà Nẵng và Quảng Ngãi giảm xuống 51.000 đồng/kg, Gia Lai thấp nhất khu vực với 50.000 đồng/kg, trong khi Đắk Lắk đang giao dịch ở mức 53.000 đồng/kg.

Các địa phương còn lại gồm Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh duy trì ổn định lần lượt ở mức 53.000 đồng/kg, 53.000 đồng/kg và 52.000 đồng/kg. Khánh Hòa giữ ở mức 54.000 đồng/kg, còn Lâm Đồng tiếp tục là nơi có giá cao nhất khu vực, đạt 55.000 đồng/kg.

Như vậy, mức giá heo hơi tại miền Trung - Tây Nguyên hôm nay thấp nhất là 50.000 đồng/kg tại Gia Lai và cao nhất là 55.000 đồng/kg tại Lâm Đồng.

Tại miền Nam, giá heo hơi ghi nhận biến động nhẹ ở một số địa phương. Cụ thể, giá heo tại An Giang, Cà Mau và Vĩnh Long cùng giảm 1.000 đồng/kg, hiện giao dịch lần lượt ở mức 54.000 đồng/kg, 55.000 đồng/kg và 53.000 đồng/kg.

Đồng Nai và Tây Ninh tiếp tục duy trì ở mức cao nhất khu vực là 56.000 đồng/kg. TP. Hồ Chí Minh và Cần Thơ thu mua ổn định ở mức 55.000 đồng/kg, còn Đồng Tháp hiện ở mức 54.000 đồng/kg.

Mức giá thấp nhất khu vực miền Nam hôm nay là 53.000 đồng/kg tại Vĩnh Long, trong khi cao nhất đạt 56.000 đồng/kg tại Đồng Nai và Tây Ninh./.