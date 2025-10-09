(TBTCO) - Trong khuôn khổ Thỏa thuận công nhận lẫn nhau về Doanh nghiệp ưu tiên (AEO MRA), Hải quan Việt Nam tổ chức Đoàn thẩm định chung thực hiện Thỏa thuận công nhận lẫn nhau về AEO MRA với các nước ASEAN.

Cục Hải quan cho biết, trong 2 ngày 7 và 8/10/2025, Hải quan Việt Nam tổ chức Đoàn thẩm định chung về Doanh nghiệp ưu tiên tại Hà Nội với sự tham dự của đại diện Hải quan các nước thành viên ASEAN.

Đoàn thẩm định chung về Doanh nghiệp ưu tiên Hải quan Việt Nam (bên phải) làm việc với đại diện Hải quan các nước thành viên ASEAN. Ảnh: CHQ

Hoạt động thẩm định chung đánh dấu bước tiến quan trọng trong tiến trình thực hiện công nhận lẫn nhau về Doanh nghiệp ưu tiên với các nước ASEAN, đồng thời thúc đẩy thuận lợi hóa thương mại gắn với bảo đảm an ninh chuỗi cung ứng.

Việc tổ chức Đoàn thẩm định chung về doanh nghiệp ưu tiên với các nước ASEAN thể hiện cam kết của Việt Nam góp phần tăng cường an ninh, rút ngắn thời gian thông quan và thúc đẩy thương mại nội khối, qua đó nâng cao uy tín và vị thế của Hải quan Việt Nam trong hợp tác khu vực.

Đây là hoạt động hợp tác kỹ thuật quan trọng nhằm đánh giá mức độ tương thích của Chương trình Doanh nghiệp ưu tiên của Việt Nam với Khung tiêu chuẩn SAFE của Tổ chức Hải quan Thế giới (WCO), đồng thời thúc đẩy tiến trình công nhận lẫn nhau giữa các cơ quan Hải quan trong khu vực.

Trong quá trình thẩm định, các nước được nghe và thảo luận về chương trình Doanh nghiệp ưu tiên (AEO) của Việt Nam, bao gồm quy trình cấp chứng nhận, tiêu chí đánh giá và cơ chế quản lý rủi ro đồng thời tiến hành thẩm định thực tế tại Công ty TNHH Toto Việt Nam (Hà Nội) và Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (Thái Nguyên).

Cùng với những nỗ lực chung của Hải quan các nước ASEAN, việc tất cả các nước thành viên ASEAN cùng đồng thời thực hiện công nhận lẫn nhau về doanh nghiệp ưu tiên sẽ tạo động lực cho doanh nghiệp, thu hút đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh trong nội khối, đặc biệt trong bối cảnh thương mại toàn cầu biến động nhanh và khó lường.