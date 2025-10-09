|Hải quan thông quan hàng hoá xuất nhập khẩu tăng 2 con số, thu ngân sách tăng gần 10% Hải quan cửa khẩu Cốc Nam chung tay cứu trợ đồng bào vũng lũ Hải quan tích cực phối hợp phòng, chống rửa tiền bảo vệ an ninh tài chính quốc gia
Cục Hải quan cho biết, trong 2 ngày 7 và 8/10/2025, Hải quan Việt Nam tổ chức Đoàn thẩm định chung về Doanh nghiệp ưu tiên tại Hà Nội với sự tham dự của đại diện Hải quan các nước thành viên ASEAN.
|
Đoàn thẩm định chung về Doanh nghiệp ưu tiên Hải quan Việt Nam (bên phải) làm việc với đại diện Hải quan các nước thành viên ASEAN. Ảnh: CHQ
Hoạt động thẩm định chung đánh dấu bước tiến quan trọng trong tiến trình thực hiện công nhận lẫn nhau về Doanh nghiệp ưu tiên với các nước ASEAN, đồng thời thúc đẩy thuận lợi hóa thương mại gắn với bảo đảm an ninh chuỗi cung ứng.
Việc tổ chức Đoàn thẩm định chung về doanh nghiệp ưu tiên với các nước ASEAN thể hiện cam kết của Việt Nam góp phần tăng cường an ninh, rút ngắn thời gian thông quan và thúc đẩy thương mại nội khối, qua đó nâng cao uy tín và vị thế của Hải quan Việt Nam trong hợp tác khu vực.
Đây là hoạt động hợp tác kỹ thuật quan trọng nhằm đánh giá mức độ tương thích của Chương trình Doanh nghiệp ưu tiên của Việt Nam với Khung tiêu chuẩn SAFE của Tổ chức Hải quan Thế giới (WCO), đồng thời thúc đẩy tiến trình công nhận lẫn nhau giữa các cơ quan Hải quan trong khu vực.
Trong quá trình thẩm định, các nước được nghe và thảo luận về chương trình Doanh nghiệp ưu tiên (AEO) của Việt Nam, bao gồm quy trình cấp chứng nhận, tiêu chí đánh giá và cơ chế quản lý rủi ro đồng thời tiến hành thẩm định thực tế tại Công ty TNHH Toto Việt Nam (Hà Nội) và Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (Thái Nguyên).
Cùng với những nỗ lực chung của Hải quan các nước ASEAN, việc tất cả các nước thành viên ASEAN cùng đồng thời thực hiện công nhận lẫn nhau về doanh nghiệp ưu tiên sẽ tạo động lực cho doanh nghiệp, thu hút đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh trong nội khối, đặc biệt trong bối cảnh thương mại toàn cầu biến động nhanh và khó lường.
|Cục Hải quan khẳng định, việc triển khai thực hiện công nhận lẫn nhau về doanh nghiệp ưu tiên với các thành viên ASEAN hết sức có ý nghĩa với Hải quan Việt Nam và sẽ là tiền đề để Việt Nam tiếp tục thực hiện thỏa thuận công nhận lẫn nhau với các đối tác thương mại chiến lược của Việt Nam, góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng quốc gia.