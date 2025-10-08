(TBTCO) - Cục Thuế cho biết, lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, thu thuế từ các tổ chức, cá nhân kinh doanh có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử và kinh tế số khác đạt 145,6 nghìn tỷ đồng. Có 176 nhà cung cấp nước ngoài đã đăng ký thuế, kê khai và nộp thuế, với số tiền 8,9 nghìn tỷ đồng.