Hải quan khu vực VI chủ động các phương án ứng phó bão Matmo
Cụ thể, đoàn công tác Hải quan cửa khẩu Cốc Nam đã tổ chức chuyến đi cứu trợ, chia sẻ khó khăn với nhân dân xã Đại Đồng và xã Thất Khê, Lạng Sơn.
|Hải quan cửa khẩu Cốc Nam vận chuyển lương thực, nước uống cứu trợ đồng bào vùng lũ. Ảnh: CTV
Đoàn công tác đã trao tặng 120 thùng mì tôm, 110 ổ bánh mì và 100 thùng nước khoáng, góp phần hỗ trợ người dân vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt, sớm ổn định cuộc sống.
Hoạt động thể hiện tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm cộng đồng của cán bộ, công chức, người lao động Hải quan Việt Nam nói chung và Hải quan khu vực VI nói riêng - luôn sẵn sàng đồng hành, sẻ chia cùng nhân dân trong những lúc hoạn nạn, thiên tai./.