Hải quan thông quan hàng hoá xuất nhập khẩu tăng 2 con số, thu ngân sách tăng gần 10%

(TBTCO) - Cục Hải quan cho biết, hoạt động xuất nhập khẩu 9 tháng năm 2025 đạt 680,66 tỷ USD, tăng 17,3%; thu ngân sách đạt 336.540 tỷ đồng, tăng trưởng gần 10% so với cùng kỳ năm trước.

Thu ngân sách đạt 71,6% chỉ tiêu phấn đấu

Theo Cục Hải quan, trong tháng 9/2025, cơ quan Hải quan làm thủ tục cho hàng hoá trị giá xuất nhập khẩu đạt 82,49 tỷ USD, giảm 0,7% (tương ứng giảm 561 triệu USD) so với tháng trước. Trong đó, trị giá xuất khẩu đạt 42,67 tỷ USD, giảm 1,7% (tương ứng giảm 716 triệu USD) và trị giá nhập khẩu đạt 39,82 tỷ USD, tăng 0,4% (tương ứng tăng 155 triệu USD). Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 9/2025 thặng dư 2,85 tỷ USD, giảm 23,4% so với mức thặng dư 3,72 tỷ USD của tháng trước.

Cán bộ hải quan hoàn thiện thủ tục xuất nhập khẩu cho doanh nghiệp. Ảnh: CTV

Với kết quả của tháng 9, lũy kế kim ngạch xuất nhập khẩu 9 tháng/2025 đạt 680,66 tỷ USD, tăng 17,3% (tương ứng tăng 100,51 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước).

Trong đó, trị giá xuất khẩu đạt 348,74 tỷ USD (tăng 16%, tương ứng tăng 48,09 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước) và trị giá nhập khẩu đạt 331,92 tỷ USD (tăng 18,8%, tương ứng tăng 52,42 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước). Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong 9 tháng năm 2025 thặng dư 16,82 tỷ USD, giảm 20,4% so với mức thặng dư 21,15 tỷ USD của cùng kỳ năm trước.