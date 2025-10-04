Chi cục Hải quan khu vực XIV: Thu ngân sách đạt gần 50% kế hoạch trong quý III/2025

(TBTCO) - Trong quý III/2025, Chi cục Hải quan khu vực XIV ghi nhận tổng thu ngân sách đạt 485,876 tỷ đồng, hoàn thành 49,08% kế hoạch Chính phủ giao. Công tác quản lý thuế được triển khai hiệu quả, đảm bảo tuân thủ pháp luật và hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn Đắk Lắk và Gia Lai.

Trong quý III/2025, Chi cục Hải quan khu vực XIV đã thực hiện tốt công quản lý thuế và thu ngân sách nhà nước (NSNN). Nhờ đó, kết quả tổng thu NSNN lũy kế từ đầu năm đến hết quý III đạt 485,876 tỷ đồng, tương ứng 49,08% kế hoạch Chính phủ giao và 46,50% chỉ tiêu phấn đấu do Cục Hải quan đề ra. Trong đó, thuế xuất khẩu đóng góp 64,844 tỷ đồng, thuế nhập khẩu đạt 31,934 tỷ đồng, thuế giá trị gia tăng (VAT) chiếm phần lớn với 387,648 tỷ đồng, bên cạnh các khoản thuế tiêu thụ đặc biệt, bảo vệ môi trường và các loại thuế khác.

Về phân bổ theo địa bàn, tỉnh Gia Lai dẫn đầu với tổng thu 357,374 tỷ đồng, chiếm 42,80% kế hoạch, chủ yếu từ Hải quan cảng Quy Nhơn (340,081 tỷ đồng). Trong khi đó, Đắk Lắk ghi nhận 128,502 tỷ đồng, đạt 82,90% kế hoạch, với sự đóng góp lớn từ Hải quan Phú Yến (94,431 tỷ đồng, vượt 118,04% kế hoạch).

Chi cục Hải quan khu vực XIV cho biết, đơn vị đã triển khai nhiều giải pháp hiệu quả để đảm bảo thu ngân sách, tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật về thuế và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu. Đơn vị thực hiện tốt các chỉ đạo từ Bộ Tài chính, Cục Hải quan và UBND các tỉnh, đồng thời hoàn thành các nhiệm vụ sau khi thay đổi địa bàn quản lý theo Quyết định số 2019/QĐ-BTC ngày 11/6/2025. Các công việc như rà soát mã quản lý ngân sách, mở tài khoản thu NSNN tại Kho bạc Nhà nước, thống kê số liệu bàn giao từ Chi cục Hải quan khu vực XIII được thực hiện chặt chẽ, đảm bảo không phát sinh vướng mắc.

Cán bộ Chi cục Hải quan Khu vực XIV thực hiện công tác tuần tra.

Trong công tác xây dựng dự toán, Chi cục đã hoàn thành báo cáo dự toán thu NSNN năm 2026 và kế hoạch tài chính giai đoạn 2026 - 2028 cho địa bàn Đắk Lắk và Gia Lai. Đồng thời, đơn vị tích cực phối hợp với các sở, ban, ngành địa phương, cung cấp thông tin và tham gia ý kiến dự thảo các văn bản liên quan đến quản lý thuế. Đặc biệt, Chi cục đã hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết các vướng mắc về danh mục miễn thuế, hoàn thuế GTGT nộp thừa theo chỉ đạo của UBND tỉnh Gia Lai và Cục Hải quan.

Về quản lý nợ thuế, tính đến ngày 14/9/2025, tổng số nợ quá hạn tại Chi cục là gần 29,9 tỷ đồng, chủ yếu từ Hải quan cảng Quy Nhơn (hơn 29 tỷ đồng) và Hải quan Phú Yên (hơn 0,8 tỷ đồng). Các khoản nợ này phần lớn thuộc về doanh nghiệp đã giải thể hoặc không còn hoạt động, được Chi cục áp dụng các biện pháp cưỡng chế và khoanh nợ theo quy định. Đơn vị đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý xóa nợ thuế theo đúng quy trình.

Ngoài ra, Chi cục đã triển khai công tác tham vấn giá trị hải quan, hướng dẫn doanh nghiệp về thủ tục miễn thuế cho hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định và báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Đề án Nâng cao năng lực phòng vệ thương mại. /.