Việt Nam xây dựng Chiến lược phát triển logistics mới

(TBTCO) - Doanh nghiệp ngành logistics Việt Nam cần nhanh chóng xây dựng và triển khai chiến lược tái cấu trúc để thích ứng trong bối cảnh thương mại toàn cầu có nhiều thay đổi do tác động từ chuỗi cung ứng và chính sách thuế của các quốc gia.

Ngày 9/10, trong khuôn khổ FIATA World Congress 2025, tại phiên thảo luận với chủ đề “Tái cấu trúc thương mại toàn cầu: Thách thức và chiến lược thích ứng mới”, các chuyên gia kinh tế khẳng định, doanh nghiệp logicstics đang chịu nhiều áp lực từ xung đột địa chính trị, gián đoạn chuỗi cung ứng và biến động nhu cầu tiêu dùng, chính sách thuế quan...

Các diễn giả tại phiên thảo luận với chủ đề "Tái cấu trúc thương mại toàn cầu: Thách thức và chiến lược thích ứng mới" tại FIATA World Congress 2025. Ảnh: AH

Với thị trường Mỹ, theo ông Brandon Fried, Giám đốc điều hành, Chuyên gia xây dựng đội ngũ và hàng hóa hàng không của Hiệp hội giao nhận hàng không (Mỹ), cho biết ngành logistics đang đối mặt nhiều biến động liên quan đến Quy tắc thuế tối thiểu (De minimis).

Trước đây, các lô hàng trị giá dưới 200 USD được nhập vào Mỹ miễn thuế và không cần thủ tục thông quan chính thức và ngưỡng này sau đó được nâng lên 800 USD. Tuy nhiên, chính sách mới của Mỹ buộc những lô hàng trước đây được miễn thuế phải thông quan và chịu thuế. Hiện nhiều hãng hàng không phải điều chỉnh hệ thống công nghệ thông tin và quy trình vận hành để thích ứng. Nếu các doanh nghiệp không tự động hóa và chuyển đổi số, sẽ đối mặt rủi ro lớn, thậm chí có thể đã quá muộn để khắc phục.

Thích ứng với tác động thuế quan, ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công thương cho hay, Việt Nam vẫn kiên định với định hướng tự do hóa thương mại và duy trì cam kết hội nhập quốc tế.

Khi một số quốc gia tăng thuế nhập khẩu, Việt Nam đã có những phản ứng chính sách kịp thời khi điều chỉnh thuế nhập khẩu từ 49% xuống còn 20%, thậm chí 0% với một số mặt hàng, nhằm tăng khả năng cạnh tranh trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Chính sách thuế này hỗ trợ Việt Nam trở thành điểm đến thay thế Trung Quốc trong sản xuất và xuất khẩu.

Tuy nhiên, ông Thanh Hải cũng lưu ý rằng các bên trong chuỗi cung ứng cần tuân thủ nghiêm quy tắc xuất xứ và quy định sản xuất để tránh bị phạt.

Để thích ứng những thay đổi lớn nêu trên, ông Thanh Hải chia sẻ, Việt Nam đang hoàn thiện Chiến lược phát triển logistics quốc gia mới, gồm tám trọng tâm lớn nhằm tạo nền tảng pháp lý, hạ tầng và nguồn lực vững chắc, giúp logistics trở thành ngành dịch vụ quan trọng trong tiến trình hội nhập sâu rộng vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Chiến lược đặt mục tiêu nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp logistics trong nước; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và logistics xanh. Việt Nam sẽ tập trung đào tạo đội ngũ nhân lực có kỹ năng, trình độ quốc tế và năng lực thích ứng nhanh với xu hướng mới.