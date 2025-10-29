Tạm hoãn xuất cảnh 2 chủ doanh nghiệp nợ thuế xuất nhập khẩu

(TBTCO) - Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 2, Chi cục Hải quan khu vực III vừa có thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với 2 chủ doanh nghiệp nợ thuế xuất nhập khẩu.

Cụ thể, Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 2 thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với 2 chủ doanh nghiệp.

Thứ nhất là ông Vũ Xuân Hùng, sinh năm 1971, là người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH thương mại Công Nguyên; mã số thuế: 0101076703; địa chỉ đăng ký doanh nghiệp: P4 Nhà M khu tập thể đường sắt, phường Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội (theo địa chỉ trước khi sáp nhập).

Thứ hai là ông Đỗ Huy Hùng, năm 1977, Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Hùng Vương City; mã số thuế: 5701081983; địa chỉ đăng ký doanh nghiệp: Km6, khu 2, Hải Yên, Móng Cái, Quảng Ninh (theo địa chỉ trước khi sáp nhập).

Lý do tạm hoãn xuất cảnh với 2 chủ doanh nghiệp nêu trên thuộc trường hợp đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế tại Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 2 có số tiền thuế nợ lớn hơn 500 triệu đồng và đã nợ quá thời hạn nộp theo quy định trên 120 ngày.

Thời gian tạm hoãn xuất cảnh từ ngày 27/10/2025 đến khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách nhà nước.