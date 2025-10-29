SABECO đưa “Hành Trình Di Sản” đến Quy Nhơn: Gắn kết cộng đồng, lan tỏa trách nhiệm xã hội

(TBTCO) - Trong hai ngày 24 - 25/10, Tổng công ty CP Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) đã tổ chức hoạt động “Hành Trình Di Sản” tại thành phố Quy Nhơn. Đây là một trong những điểm dừng quan trọng của chiến dịch “150 Năm Di Sản Vươn Cao”, hướng đến việc tôn vinh chặng đường phát triển của doanh nghiệp đồng thời đề cao tinh thần đoàn kết, sẻ chia với cộng đồng địa phương.

Hành trình kết nối di sản và quảng bá văn hóa địa phương

Là chuỗi hoạt động xuyên suốt trên nhiều tỉnh, thành phố, “Hành Trình Di Sản” không chỉ mang tính trải nghiệm mà còn được định vị như công cụ truyền thông thương hiệu gắn liền với di sản và văn hóa Việt. Đến nay, chương trình đã đi qua 6 địa phương gồm TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Vĩnh Long, Vũng Tàu, Đắk Lắk, Khánh Hòa; Quy Nhơn là điểm đến thứ 7 trước khi tiếp tục hành trình đến Nghệ An và TP. Hà Nội.

Xe buýt hai tầng màu đỏ – biểu tượng của hành trình – đã xuất hiện tại Quảng trường Chiến Thắng

Tại Quy Nhơn, xe buýt hai tầng màu đỏ – biểu tượng của hành trình – đã xuất hiện tại Quảng trường Chiến Thắng, thu hút sự quan tâm của hàng trăm người dân. Trên xe, các khu trưng bày giới thiệu lịch sử 150 năm phát triển, công nghệ nấu bia truyền thống, cùng các sáng kiến phát triển bền vững của SABECO. Song song, city tour bằng xe buýt đi qua Tượng đài Quang Trung, Quảng trường Nguyễn Tất Thành, Công viên biển Quy Nhơn... đã góp phần quảng bá hình ảnh thành phố biển tới cộng đồng.

Một điểm nhấn đáng chú ý là “Bức Tường Gắn Kết”, nơi người tham dự viết lời chúc động viên gửi tới lực lượng tuyến đầu và người dân các tỉnh chịu thiệt hại nặng bởi bão lũ. Hoạt động này được kết nối với chiến dịch trực tuyến qua hashtag “Cùng Việt Nam Kiên Cường”, góp phần lan tỏa tinh thần đồng lòng, hỗ trợ tái thiết sau thiên tai.

Trước đó, SABECO đã công bố khoản hỗ trợ trị giá 3 tỷ đồng thông qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, dành cho các địa phương khắc phục hậu quả bão lũ. Khoản đóng góp này được phân bổ để xây dựng, sửa chữa nhà cửa và các công trình hạ tầng thiết yếu, thể hiện cam kết chia sẻ trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp gắn kết phát triển kinh tế - xã hội

Quy Nhơn là địa phương có sự hiện diện lâu năm của SABECO thông qua Nhà máy Bia Sài Gòn – Quy Nhơn. Các dòng sản phẩm như Bia 333, Bia Saigon đã trở thành thương hiệu quen thuộc trong đời sống văn hóa của người dân, từ bữa cơm gia đình đến những sự kiện cộng đồng.

Tuy nhiên, chiến lược phát triển của SABECO không chỉ dừng lại ở kinh doanh. Doanh nghiệp triển khai nhiều chương trình trách nhiệm xã hội nhằm đóng góp cho cộng đồng địa phương. Trong đó, đáng chú ý là dự án “Thắp sáng đường quê” tại xã Hoài Châu Bắc và “Thắp sáng đường biên” tại đảo Cù Lao Xanh, với hệ thống đèn năng lượng mặt trời góp phần cải thiện hạ tầng, tăng cường an ninh trật tự và khuyến khích sử dụng năng lượng tái tạo.

Ngoài ra, chương trình “Nâng bước thể thao” cũng được triển khai nhằm nâng cấp cơ sở vật chất thể thao cộng đồng, khuyến khích lối sống cân bằng, năng động và mở ra cơ hội phát triển thể chất cho thế hệ trẻ. Đây là minh chứng cho định hướng phát triển bền vững, kết hợp giữa tăng trưởng kinh tế và lợi ích xã hội.

Chương trình “Nâng bước thể thao” nâng cấp cơ sở vật chất, khuyến khích lối sống năng động và phát triển thể chất cho thế hệ trẻ.

Theo giới phân tích, việc SABECO liên tục tổ chức các hoạt động cộng đồng và duy trì hỗ trợ sau thiên tai cho thấy sự chuyển dịch rõ nét trong chiến lược phát triển: từ một thương hiệu bia thuần túy trở thành doanh nghiệp tiên phong gắn kết văn hóa, cộng đồng và trách nhiệm xã hội. Điều này không chỉ giúp củng cố hình ảnh doanh nghiệp trong mắt người tiêu dùng mà còn mở rộng ảnh hưởng tích cực đối với nền kinh tế - xã hội.

Khẳng định cam kết phát triển bền vững

Sau Quy Nhơn, “Hành Trình Di Sản” sẽ tiếp tục đến Nghệ An và Hà Nội, nơi SABECO dự kiến phối hợp cùng Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam để trao tặng trực tiếp các khoản hỗ trợ cho địa phương. Với chuỗi hoạt động này, doanh nghiệp muốn gửi đi thông điệp rằng sự phát triển bền vững không chỉ dựa vào tăng trưởng doanh thu, mà còn phụ thuộc vào sự chia sẻ và đồng hành cùng cộng đồng.

Thông qua “Hành Trình Di Sản”, SABECO đã tái khẳng định triết lý phát triển: kết hợp giữa kinh doanh, quảng bá văn hóa – du lịch và trách nhiệm xã hội. Đây cũng là hướng đi phù hợp với xu thế phát triển bền vững, nơi mỗi doanh nghiệp không chỉ đóng góp vào GDP, mà còn tạo dựng giá trị chung cho cộng đồng và xã hội./.