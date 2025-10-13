Giải Marathon quốc tế Di sản Hạ Long được cấp Nhãn thế giới

(TBTCO) - Giải Marathon quốc tế Di sản Hạ Long là giải marathon đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam được Liên đoàn Điền kinh Thế giới (World Athletics) cấp Nhãn thế giới, đánh dấu 10 năm phát triển và hội nhập quốc tế của marathon Việt Nam.

Ngày 13/10/2025, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh phối hợp với Công ty Đức Hương Anh (DHA Việt Nam) đã tổ chức lễ công bố Giải Marathon Quốc tế Di sản Hạ Long (Ha Long Bay Heritage Marathon – HBHM) chính thức được Liên đoàn Điền kinh Thế giới (World Athletics) cấp chứng nhận World Athletics Label Road Race – Nhãn Thế giới. Đây là giải marathon đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam đạt được danh hiệu này.

Nhãn Thế giới là chứng nhận uy tín toàn cầu, thể hiện đẳng cấp tổ chức, an toàn, kỹ thuật và sức hút quốc tế của một giải chạy đường bằng. Việc Giải Marathon Quốc tế Di sản Hạ Long nhận được chứng nhận này không chỉ là niềm tự hào của Quảng Ninh mà còn là cột mốc quan trọng đối với thể thao Việt Nam. Giải Marathon này đã không ngừng nâng cao chất lượng, quy mô, và thu hút hàng chục nghìn vận động viên mỗi năm, trở thành một trong những sự kiện thể thao du lịch uy tín nhất tại Việt Nam.

Giải Marathon quốc tế Di sản Hạ Long 2024. Ảnh CTV

Phát biểu tại lễ công bố, PGS.TS Nguyễn Trí - Tổng Giám đốc DHA Việt Nam, chia sẻ: "Nhãn Thế giới là sự công nhận không chỉ cho giải đấu mà còn cho cộng đồng chạy bộ Việt Nam. Đây là kết quả của hành trình 10 năm nỗ lực không ngừng với sự đồng hành của chính quyền, người dân, các nhà tài trợ và hàng chục nghìn vận động viên trong và ngoài nước. Chúng tôi tin rằng, giải sẽ tiếp tục là cầu nối lan tỏa các giá trị văn hóa, di sản và du lịch Việt Nam ra thế giới".

Ông Nguyễn Việt Dũng - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh nhấn mạnh: "Giải Marathon Quốc tế Di sản Hạ Long được Liên đoàn Điền kinh Thế giới cấp Nhãn Thế giới là niềm tự hào của Quảng Ninh và của thể thao Việt Nam. Đây không chỉ là sự ghi nhận đẳng cấp tổ chức, mà còn là bước tiến trong chiến lược gắn kết thể thao với du lịch và di sản. Cung đường Hạ Long – Cẩm Phả giờ đây không chỉ là nơi thử thách sức bền, mà còn là ‘cung đường di sản’, nơi mỗi vận động viên vừa chinh phục đam mê vừa trở thành sứ giả quảng bá vẻ đẹp của kỳ quan thiên nhiên thế giới."

Ông Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: T.D

Giải Marathon Quốc tế Di sản Hạ Long 2025 sẽ diễn ra từ ngày 21 – 23/11/2025, với ngày thi đấu chính vào Chủ nhật, ngày 23/11/2025. Năm nay, giải dự kiến sẽ thu hút gần 3.000 vận động viên quốc tế, tăng 120% so với mùa giải 2024, đánh dấu một con số kỷ lục trong làng chạy bộ Việt Nam. Đặc biệt, giải sẽ đón chào vận động viên huyền thoại Hàn Quốc Lee Bong-ju, huy chương bạc Olympic Atlanta 1996 môn marathon nam, cùng hơn 1.500 vận động viên, du khách và doanh nhân Hàn Quốc tham dự.

Sự kiện không chỉ thu hút các vận động viên mà còn hứa hẹn mang lại tác động kinh tế lớn cho Quảng Ninh, góp phần thúc đẩy du lịch thể thao với hàng chục nghìn người tham gia và cổ vũ, đồng thời đóng góp hàng trăm tỷ đồng vào các ngành dịch vụ như lưu trú, ẩm thực và thương mại.

Giải Marathon Quốc tế Di sản Hạ Long 2025 không chỉ là một sự kiện thể thao mà còn là biểu tượng của tinh thần bền bỉ, hội nhập quốc tế, minh chứng cho sự kết hợp thành công giữa thể thao, văn hóa, di sản và du lịch. Đây là cơ hội để Việt Nam, đặc biệt là Quảng Ninh, khẳng định vị thế trên bản đồ marathon thế giới, đồng thời lan tỏa hình ảnh đất nước năng động, hội nhập và giàu bản sắc./.