Quảng Ninh khẳng định vị thế điểm đến du lịch bốn mùa

(TBTCO) - Tính đến tháng 9/2025, Quảng Ninh đã đạt tổng doanh thu từ du lịch gần 41.400 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2024, khẳng định sự phát triển mạnh mẽ của ngành du lịch tỉnh. Không chỉ là điểm đến nổi bật trong mùa hè, Quảng Ninh đang khẳng định vị thế là thiên đường du lịch bốn mùa.

Quảng Ninh đang tiếp tục khẳng định sức hút mạnh mẽ không chỉ trong mùa hè mà suốt bốn mùa trong năm. Với mục tiêu đón hơn 20 triệu lượt khách trong năm 2025, ngành du lịch Quảng Ninh đang nỗ lực bứt tốc, mở rộng các sản phẩm du lịch và tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, thể thao quy mô lớn. Từ các kỳ quan thiên nhiên như Vịnh Hạ Long đến các lễ hội và sự kiện hấp dẫn, Quảng Ninh đang vươn mình trở thành điểm đến du lịch lý tưởng không chỉ cho du khách trong nước mà còn thu hút đông đảo khách quốc tế.

Điểm đến du lịch bốn mùa

Với vẻ đẹp thiên nhiên kỳ vĩ và nền văn hóa đa dạng, Quảng Ninh đã trở thành điểm đến không thể bỏ qua của du khách từ khắp nơi trên thế giới. Đặc biệt, Vịnh Hạ Long, với sự công nhận là Di sản Thiên nhiên Thế giới, luôn là yếu tố thu hút mạnh mẽ du khách trong suốt năm.

Quảng Ninh đang vươn mình trở thành điểm đến du lịch lý tưởng

Tính đến tháng 9/2025, Quảng Ninh đã đón hơn 17 triệu lượt khách, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế đạt 3,25 triệu lượt, tăng 25%, với tổng doanh thu du lịch đạt 41.380 tỷ đồng, tăng 21% so với năm 2024.

Hiện nay, Quảng Ninh không chỉ thu hút du khách trong mùa hè mà còn khẳng định vị thế là điểm đến du lịch bốn mùa, đặc biệt là vào mùa thu và mùa đông. Những tháng cuối năm, với khí hậu mát mẻ, các lễ hội đặc sắc và các chương trình kích cầu du lịch, Quảng Ninh tiếp tục đón nhận sự quan tâm của đông đảo du khách trong nước và quốc tế.

Để thực hiện mục tiêu đón trên 20 triệu lượt khách trong năm 2025, Quảng Ninh đã triển khai chiến dịch "Quảng Ninh - Trải nghiệm Di sản, kết nối thế giới", với hàng loạt sự kiện và hoạt động đặc sắc. Từ tháng 7 đến nay, chương trình bắn pháo hoa vào các tối thứ 3, 5, 7 hàng tuần đã trở thành một điểm nhấn, thu hút không chỉ du khách mà còn cả người dân địa phương tham gia. Đặc biệt, các chương trình nhạc nước được tổ chức vào mỗi tối cũng tạo ra một không khí sôi động và hấp dẫn cho các du khách đến tham quan.

Quý IV/2025, Quảng Ninh phấn đấu đón 4,09 triệu lượt khách, trong đó 1,25 triệu khách quốc tế

Cùng với đó, các hoạt động như chợ đêm Vuifest, Phố đêm đi bộ và các chương trình nghệ thuật, văn hóa đang giúp Quảng Ninh duy trì sức hút suốt năm. Trong quý IV/2025, Quảng Ninh dự kiến tổ chức hơn 30 sự kiện lớn, bao gồm các lễ hội văn hóa, thể thao, và các hoạt động cộng đồng, như Liên hoan Ẩm thực Quảng Ninh 2025, Lễ hội đua thuyền Rồng “Vịnh Rồng vượt sóng” và Lễ hội các dân tộc “Vịnh Rồng hội tụ”. Những sự kiện này sẽ không chỉ thu hút khách du lịch trong nước mà còn mở rộng các đối tượng khách quốc tế, đặc biệt là các du khách đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, và châu Âu.

Nhiều chương trình kích cầu du lịch

Trong những tháng cuối năm, Quảng Ninh sẽ tổ chức các sự kiện lớn như Lễ hội thắp sáng “Vịnh Rồng tỏa sáng”, Chương trình nghệ thuật chào năm mới 2026 và các chương trình nhạc nước. Những sự kiện này không chỉ thu hút du khách gia đình, nhóm bạn trẻ mà còn hấp dẫn khách quốc tế từ các thị trường ASEAN, Ấn Độ, Úc và Mỹ trong kỳ nghỉ đông.

Quảng Ninh đang nỗ lực phát triển các sản phẩm du lịch mùa đông như du lịch nghỉ dưỡng, du lịch biển đảo và các hoạt động thể thao mạo hiểm. Năm nay, một trong những sự kiện đáng chú ý là Grand Slam Halong Bay with Korea dự kiến tổ chức vào tháng 11/2025, với sự tham gia của các nghệ sĩ nổi tiếng và các cuộc thi thể thao quốc tế.

Yên Tử là điểm du lịch tâm linh vào hàng bậc nhất ở Quảng Ninh

Quảng Ninh cũng đặc biệt chú trọng đến các hoạt động thể thao, đặc biệt là các giải marathon quốc tế như Giải Marathon Quốc tế Di sản Vịnh Hạ Long và Giải chạy Yên Tử Heritage 2025. Đây là cơ hội không chỉ để Quảng Ninh quảng bá về di sản thiên nhiên mà còn thu hút đông đảo vận động viên và du khách yêu thích thể thao.

Theo ông Nguyễn Thế Huệ, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Quảng Ninh, các sự kiện thể thao là một phần quan trọng trong chiến lược phát triển du lịch bền vững. Những sự kiện thể thao này không chỉ mang lại lợi ích về mặt du lịch mà còn là cơ hội để Quảng Ninh khẳng định mình là một điểm đến đa dạng, thu hút không chỉ du khách yêu thích nghỉ dưỡng mà còn những người đam mê thể thao.

Quảng Ninh cũng đặc biệt chú trọng đến các hoạt động thể thao.

Tại cuộc họp triển khai kế hoạch kích cầu du lịch quý IV/2025, bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, nhấn mạnh: "Bước vào quý IV/2025, cần triển khai đồng bộ, quyết liệt và sáng tạo các giải pháp kích cầu, phấn đấu hoàn thành và vượt mục tiêu cả năm về lượng khách và doanh thu du lịch. Tỉnh Quảng Ninh sẽ triển khai các chuỗi sự kiện, lễ hội, hội chợ, liên hoan ẩm thực, chương trình nghệ thuật, thể thao - du lịch biển, tạo sức hút lớn, nhất là dịp kỷ niệm thành lập tỉnh 30/10, Noel và Tết Dương lịch."

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cũng chỉ đạo các ngành, địa phương lưu ý chú trọng bảo đảm an ninh, an toàn, vệ sinh môi trường, chất lượng dịch vụ, nhất là tại các khu, điểm du lịch, lễ hội.