Khai mạc lễ hội mùa thu Yên Tử 2025 tại Quảng Ninh

(TBTCO) - Lễ hội Mùa thu Yên Tử 2025, mang chủ đề “Sắc thu thiền định”, chính thức khai mạc vào sáng ngày 5/10 tại Khu di tích danh thắng Yên Tử, phường Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh. Đây là một sự kiện lớn với quy mô chưa từng có, kéo dài từ tháng 9 đến tháng 12/2025, hứa hẹn mang đến những trải nghiệm độc đáo cho người dân và du khách.

Lễ hội Mùa thu Yên Tử 2025 không chỉ là dịp để tôn vinh Di sản Văn hóa Thế giới Yên Tử, mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ về khát vọng phát triển của phường Yên Tử, hướng đến mục tiêu trở thành một trung tâm du lịch văn hóa – sinh thái hàng đầu của quốc gia. Đây cũng là hành động cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng ủy phường Yên Tử về phát triển dịch vụ, du lịch, công nghiệp văn hóa, kinh tế di sản.

Trong không gian linh thiêng của Yên Tử, du khách sẽ được tham gia vào các hoạt động phong phú như Tour “Bình minh trên đỉnh Chùa Đồng”, các chương trình nghệ thuật đặc sắc, và trải nghiệm thực tế ảo với các di tích lịch sử qua kính VR360. Điểm nhấn của lễ hội là cuộc thi sáng tác nghệ thuật, nhằm sưu tầm và quảng bá hình ảnh, video, và các tác phẩm nghệ thuật về Yên Tử đến với cộng đồng quốc tế.

Chương trình trải nghiệm “Bình minh trên đỉnh chùa Đồng”. Ảnh T.D

Ông Phạm Xuân Thành - Phó Chủ tịch UBND phường Yên Tử, chia sẻ: “Lễ hội mùa thu Yên Tử 2025 – ‘Sắc thu thiền định’ là một trong những hành động cụ thể thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và Quyết định 204-QĐ/TW của Ban Bí thư, đồng thời là chương trình phát triển công nghiệp văn hóa gắn với du lịch bền vững tại tỉnh Quảng Ninh”.

Ngoài các hoạt động văn hóa, lễ hội cũng tổ chức các sự kiện thể thao như giải chạy Yên Tử Heritage Marathon và giải cờ người “Kỳ vương Yên Tử”, đem lại không chỉ cơ hội tham gia các hoạt động rèn luyện thể chất mà còn là cách kết nối với di sản, khám phá vẻ đẹp tâm linh của vùng đất này. Theo thông tin từ UBND phường Yên Tử, các sự kiện thể thao đã thu hút đông đảo sự tham gia và là một phần quan trọng trong việc đưa Yên Tử trở thành điểm đến du lịch thể thao hấp dẫn.

Ban Tổ chức trao giải Nhất Cuộc thi sáng tạo Logo phường Yên Tử.

Lễ hội mùa thu Yên Tử 2025 là một thông điệp mạnh mẽ về sự phát triển bền vững của du lịch và bảo tồn di sản văn hóa. Với những hoạt động phong phú và đặc sắc, lễ hội không chỉ khẳng định vai trò quan trọng của Yên Tử trong phát triển kinh tế di sản mà còn góp phần thu hút du khách quốc tế, thúc đẩy sự phát triển của du lịch Quảng Ninh. "Lễ hội mùa thu Yên Tử không chỉ là sự kiện văn hóa – du lịch quy mô lớn mà còn là bước khởi đầu quan trọng để Yên Tử xây dựng thương hiệu ‘Du lịch 4 mùa’, ‘Kinh tế di sản – Phát triển bền vững" - Ông Thành nhấn mạnh./.